ഉയര്ന്ന പോളിങ് ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനയോ? ആവേശത്തില് കോണ്ഗ്രസ്
Published : April 10, 2026 at 5:39 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഏപ്രിൽ 9-ന് അസം, കേരളം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ആവേശത്തിലാണ്. ഈ റെക്കോഡ് പോളിങ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനയാണെന്ന് പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തുവിട്ട പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, അസമിലും പുതുച്ചേരിയിലും എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അസമിൽ 85.38 ശതമാനവും പുതുച്ചേരിയിൽ 89.83 ശതമാനവുമാണ് വോട്ടിംഗ്. ഇതിനുമുമ്പ് അസമിൽ 2016-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 84.67 ശതമാനവും പുതുച്ചേരിയിൽ 2011-ലെ 86.19 ശതമാനവുമായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കുകൾ. കേരളത്തിൽ 78.03 ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. 2021-ലെ 74.06 ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണിത്.
കേരളത്തിൽ ഭരണകക്ഷിയായ എൽ.ഡി.എഫിനെതിരെ യു.ഡി.എഫും, അസമിൽ ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ.ഡി.എയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ സഖ്യവുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. പുതുച്ചേരിയിൽ ഭരണകക്ഷിയായ എൻ.ആർ കോൺഗ്രസ്-ബി.ജെ.പി സഖ്യത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ്-ഡി.എം.കെ സഖ്യമാണ് പോരാട്ടത്തിൽ. അസമിലും കേരളത്തിലും 2016 മുതലും പുതുച്ചേരിയിൽ 2021 മുതലും അധികാരത്തിന് പുറത്തുള്ള കോൺഗ്രസിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്.
ഉയർന്ന പോളിങ് നിലവിലെ സർക്കാരുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമാണെന്നും വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രചാരണത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് വക്താക്കൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "അസമിലെ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ജനരോഷത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ പോളിങ്. സംസ്ഥാനത്തെ 126 സീറ്റുകളിലും മികച്ച പോളിങ് നടന്നു എന്നത് ശുഭസൂചനയാണ്," അസമിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞു.
അസമിൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഗൗരവ് ഗോഗോയിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത് ഗുണം ചെയ്തെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി തരുൺ ഗോഗോയിയുടെ പാരമ്പര്യം ഗൗരവിന് അനുകൂലമായെന്നും ബി.ജെ.പിയുടെ കുതിരക്കച്ചവടം ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാതെ കൂട്ടായ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ചത്. "2016 മുതൽ കേരളം ഭരിക്കുന്ന എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ജനവിധിയാണിത്. മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളും ജനക്ഷേമ വാഗ്ദാനങ്ങളും വോട്ടർമാരെ ആകർഷിച്ചു. യു.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല," കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എ.ഐ.സി.സി സെക്രട്ടറി പി.വി. മോഹൻ പറഞ്ഞു.
പുതുച്ചേരിയിൽ വി. വൈത്തിലിംഗത്തെയാണ് കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത്. സംസ്ഥാന പദവി എന്ന വാഗ്ദാനവും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് പുതുച്ചേരിയുടെ ചുമതലയുള്ള അഞ്ജലി നിംബാൽക്കർ പറഞ്ഞു. മിക്ക സീറ്റുകളിലും 85 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പോളിങ് നടന്നത് വിജയപ്രതീക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മെയ് 4-നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുന്നത്. അതുവരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് നിർണായകമാണ്.
