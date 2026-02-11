ETV Bharat / bharat

എംകെ സ്റ്റാലിൻ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിനിടെ മഹത്തായ പാർട്ടിയുമായി സീറ്റ് പങ്കിടലിന് തയ്യാറാണെന്നും എന്നാൽ അധികാര പങ്കിടലിന് തയ്യാറല്ലെന്നും പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരണം.

Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin and Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi during the ‘Voter Adhikar Yatra’ in Darbhanga, Bihar (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 11, 2026 at 8:36 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ദ്രാവിഡ മുന്നേട്ര കഴകവുമായി സഖ്യത്തിലെത്തുന്ന കാര്യത്തില്‍ ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി അന്തിമ പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. അതേസമയം കൂടുതല്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ നീക്കം. അധികാരം പങ്കുവയ്ക്കലും കൂടുതല്‍ സീറ്റുകളുമെന്നതാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ആവശ്യം.

ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എംകെ സ്റ്റാലിൻ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് പാർട്ടിയുമായി സീറ്റ് പങ്കിടലിന് തയ്യാറാണെന്നും എന്നാൽ അധികാരം പങ്കിടലിന് തയ്യാറല്ലെന്നും പറഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരണം.

"സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കും. കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ, എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള അധികാര പങ്കാളിത്തം എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കും" തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (എഐസിസി) സെക്രട്ടറി സൂരജ് ഹെഗ്‌ഡെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

2026 ഫെബ്രുവരി 22 ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിൽ ഡിഎംകെയുടെ പ്രതികരണം വൈകുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികൾ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചുവരികയാണ്. അധികാരം പങ്കിടാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലല്ലെന്ന് ഫെബ്രുവരി 11 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പഴയ പാർട്ടിക്കുകള്ളിൽ കല്ലുകടിക്ക് പിരിമുറുക്കത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.

"മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ചർച്ചകൾക്ക് മുമ്പുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളാണ്. സഖ്യ ചർച്ചകൾ നടക്കാൻ ഇനിയും 11 ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങൾ മാറിയേക്കാം," ഹെഗ്‌ഡെ പറഞ്ഞു. 2021-ലെ തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സഖ്യം 25 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച് 19 സീറ്റുകൾ നേടി.

ഇത്തവണ, ആകെയുള്ള 234 സീറ്റുകളിൽ 35-40 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാനാണ് പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. "അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ മാത്രമല്ല, പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും അധികാരം പങ്കിടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു," ഹെഗ്‌ഡെ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് വർഷങ്ങളായി ഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, പക്ഷേ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ അധികാരം പങ്കിടാൻ ഒരിക്കലും അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം അധികാരം പങ്കിടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുകയും ചെയ്‌തു.ജനുവരി 28 ന് ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ, സഖ്യ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂചന നൽകി.

"തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുകയും സമയം കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയതത് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിൽ വരുന്ന കാലതാമസം ഏറെ ആശങ്കയുണർത്തുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ചർച്ചകൾക്കായി ഞങ്ങൾ 70 ദിവസം കാത്തിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം," കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ചോദങ്കർ പറഞ്ഞു. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് ശക്തമാണെന്നും പാർട്ടി ബിജെപിയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

“കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തിനിടെ, സംസ്ഥാനം 7.38 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നികുതി സംഭാവന കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയെങ്കിലും 2.56 ലക്ഷം കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ പദ്ധതി പ്രകാരം തമിഴ്‌നാടിന് നൽകേണ്ട 3,458 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. 2014 മുതൽ 2025 വരെ 85,000 പേർ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന സംസ്‌കൃതത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായി കേന്ദ്രം 2,532.59 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു,” ചോദങ്കർ പറഞ്ഞു.

"എന്നാൽ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം, കന്നഡ തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷകൾക്ക് അനുവദിച്ച തുക 147.56 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. ജനവിരുദ്ധ കേന്ദ്ര ബജറ്റ്, എംജിഎൻആർഇജിഎ റദ്ദാക്കൽ, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്യൽ, തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ ഫെബ്രുവരി 12 ന് ചെന്നൈയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം നടക്കും. എല്ലാ മുതിർന്ന സംസ്ഥാന നേതാക്കളും പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കും," ചോദങ്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

