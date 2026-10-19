2027 യുപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുമായി സീറ്റ് ചർച്ചകൾക്ക് ഒരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്
അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് യുപി എഐസിസി ചുമതലയുള്ള രാജേന്ദ്ര പാൽ ഗൗതം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
Published : October 19, 2026 at 8:00 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുമായി (എസ്പി) സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾക്ക് ഒരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയ സാധ്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് എസ്പിയുമായി ചർച്ചകൾക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്.
സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടങ്ങും. ഞങ്ങൾ അതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. സീറ്റ് വിഭജനം ചർച്ച ചെയ്യാൻ മുതിർന്ന നേതാക്കളടങ്ങിയ ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ എഐസിസി ചുമതലയുള്ള രാജേന്ദ്ര പാൽ ഗൗതം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ബിജെപിക്കെതിരായ സഖ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. വിജയം മുന്നിൽ കണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മാന്യമായ ഒരു ധാരണയാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുകൂട്ടരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് രാജേന്ദ്ര പാൽ വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ ആരാധാന മിശ്ര, വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്രാൻ മസൂദ്, എഐസിസിയുടെ സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള രാജേന്ദ്ര പാൽ എന്നിവടങ്ങുന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സംഘമാണ് എസ്പി നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുക എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കോൺഗ്രസിന് 50ൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ 403 നിയസഭാ സീറ്റുകളിൽ 150 എണ്ണമെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് രാജേന്ദ്ര പാൽ ഗൗതം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വിജയസാധ്യതയുള്ള സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 100 സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സമാജ്വാദി പാർട്ടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പക്ഷം.
ബിജെപിയെ നേരിടാൻ എസ്പി സഖ്യത്തിന് കോൺഗ്രസ് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദേശീയ പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിനെ നിസാരമായി കാണരുതെന്നും രാജേന്ദ്ര പാൽ വ്യക്തമാക്കി. കേൺഗ്രസ് നേതാവായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ ജനപ്രീതിയുണ്ടെന്നും അത് മറക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ വൈകുന്നതിൽ രാജേന്ദ്ര പാൽ അടക്കമുളള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നേരത്തെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് അതത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാനായി ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
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ഒക്ടോബറിനുള്ളിൽ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് താൻ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നവംബർ പകുതിയോടെ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് രാജേന്ദ്ര പാൽ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിസങ്ങളിലായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി, അഖിലേഷ് യാദവ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും എസ്പിയുടെയും നേതാക്കൾ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതാണ് ചർച്ചകൾക്കുള്ള കാലതാമസത്തിന് കാരണമായത്.
പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം സീറ്റ് വിഭജനത്തിൻ്റെ അന്തിമ കണക്കുകൾക്ക് രാഹുൽ, പ്രിയങ്ക, അഖിലേഷ് എന്നിവർ അംഗീകാരം നൽകും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തർക്കമുണ്ടായാൽ അവ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുമെന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.
സംസ്ഥാന തലത്തിലും കേന്ദ്ര തലത്തിലും കോൺഗ്രസും എസ്പിയും സഖ്യകക്ഷികളാണ്. 2017-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ സഖ്യം പരാജയപ്പെട്ടത് ബിജെപിക്ക് നേട്ടമായി. എന്നാൽ 2024 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഖ്യം വിജയിക്കുകയായിരുന്നു.
മത്സരിച്ച 17 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ ആറ് എണ്ണത്തിൽ കോൺഗ്രസും 63 സീറ്റുകളിൽ 37 എണ്ണത്തിൽ എസ്പിയും വിജയിച്ചു. ഇതോടെ 2019 ൽ 62 സീറ്റ് നേടിയ ബിജെപി 33 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഇത് കോൺഗ്രസിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു.
2027ൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിനാകെ നൽകുന്ന സന്ദേശമായിരിക്കുമെന്ന് രാജേന്ദ്ര പാൽ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വിഷയം സീറ്റുകളുടെ എണ്ണമല്ല. സഖ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും 2027-ൽ ആകെയുള്ള 403 സീറ്റുകളും നേടുന്നതിനുമാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തും. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുള്ള ദേശീയതലത്തിലെ ജനപ്രീതിയെ ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയും നിസാരമായി കാണരുതെന്നും ലോക്സഭാംഗവും സംസ്ഥാന വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റുമായ ഇമ്രാൻ മസൂദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
2017-ൽ 403 സീറ്റുകളിൽ 105 എണ്ണത്തിൽ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസിന് 7 സീറ്റുകളിൽ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. 2012-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 28 സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത്, 2022-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് വെറും 2 സീറ്റുകളായി ചുരുങ്ങി. പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാപരമായ ബലഹീനതയാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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