രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പുറത്താക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നു; ആരോപണങ്ങളുമായി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർഎസ്‌എസിനും ബിജെപിക്കും എതിരായി രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi (ANI,PTI)
By PTI

Published : April 12, 2026 at 4:01 PM IST

മുംബൈ: ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിമർശിച്ച് മഹാരാഷ്‌ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പോരാടുന്നതെന്നും തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും തൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ രക്ഷിക്കാൻ മാത്രമാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഫഡ്‌നാവിസ് പറഞ്ഞു. നാഗ്‌പൂരിൽ നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു പരാമർശം.

തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസിന് വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം കോൺഗ്രസിൽ രൂപപ്പെടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. അതേസമയം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓരോ പ്രസ്‌താവനകൾ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശം

രാജ്യത്തെ ആർഎസ്‌എസ്- ബിജെപി സംഘടനയ്‌ക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി രൂക്ഷവിമർശനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഭരണഘടന നശിപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നായിരുന്നു വാദം. ഇന്ത്യക്കാരെ തുല്യരായി കാണാൻ ഇക്കൂട്ടർ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഭരണഘടന ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുനമായിരുന്നില്ല. ആർഎസ്‌എസ്‌- ബിജെപി പ്രവർത്തകർ എല്ലാം തകർക്കുകയാണ് എന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതിന് മുൻപും ആർഎസ്‌എസിനും ബിജെപിക്കും എതിരായി രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസ്‌താവനകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

അസമിനെ ബിജെപിയുടെ എടിഎമ്മാക്കി മാറ്റി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അസമിലെ ബിശ്വനാഥിൽ നടന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ വച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അസം മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയെ ഏറ്റവും അഴിമതിക്കാരനായ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ വർഗീയവാദി എന്ന് വിമർശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അഴിമതി, ഭൂമി, അധികാരം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സഫലമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് നിരവധി വാഗ്‌ദാനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വച്ചു.

ഇപ്പോൾ ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഭാവിയിൽ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടി വരുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും ചേർന്ന് അസമിനെ ബിജെപിയുടെ എടിഎമ്മാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അസം സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് എന്നും ആരോപിച്ചു.

Also Read: വനിതാ സംവരണം: മോദി സർക്കാരിൻ്റേത് രാഷ്ട്രീയ നീക്കമെന്ന് ഖാർഗെ; സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

