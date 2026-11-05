വോട്ട് ചോരിയും ചന്ദചോരിയും വിദ്യാര്ത്ഥി വിഷയങ്ങളുമുയര്ത്തി ബിജെപിയെ 2027 ഉത്തര്പ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നേരിടാന് കോണ്ഗ്രസ്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഉത്തര്പ്രദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധനകള് നടത്തിയിരുന്നു. ഉടന് തന്നെ 2027ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനുള്ള സമിതിയംഗങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിക്കും.
Published : November 5, 2026 at 8:43 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ബിജെപിക്കെതിരെ ചന്ദാചോരി, വോട്ട് ചോരി, സേവ് കോണ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്, ഛത്രോം കി ഗുഞ്ച് തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളുമുയര്ത്തി ഉത്തര്പ്രദേശിലെ 2027നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാന് കോണ്ഗ്രസ്.
ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങള് തന്നെ ഉയര്ത്തിയാകും എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബിജെപിക്കെതിരെ തങ്ങള് രംഗത്ത് ഇറങ്ങുകയെന്നും പാര്ട്ടി വൃത്തങ്ങള് അറിയിച്ചു. സമാജ് വാദി പാര്ട്ടിയടക്കമുള്ളസഖ്യ കക്ഷികളുമായി സീറ്റ് പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള് പൂര്ത്തിയാകും വരെ ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയര്ത്തി തങ്ങള് സംസ്ഥാനത്ത് സാന്നിധ്യമാകും.
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200സീറ്റുകളടങ്ങിയ പട്ടിക കോണ്ഗ്രസ് സമാജ് വാദി പാര്ട്ടിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുകക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചകള് തുടരുകയാണ്. തീരുമാനമാകാന് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടിവന്നേക്കുമെന്നും പാര്ട്ടി വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി. അതുവരെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താന് ഇപ്പോഴുള്ള പാര്ട്ടി പരിപാടികള് കൂടുതല് ശക്തമായി തുടരേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര് പറയുന്നു.
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കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതിര്ന്ന നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര ഉത്തര്പ്രദേശിലെ കോണ്ഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധനകള് നടത്തി. എഐസിസിയിലെ മുതിര്ന്ന അംഗങ്ങളും സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായാണ് അവര് ചര്ച്ചകള് നടത്തിയത്.പാര്ട്ടി ഉടന് തന്നെ പ്രചാരണവും പ്രചാരണ സമിതിയും സംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. ജനകീയപ്രശ്നങ്ങളിലൂന്നിയാകും പ്രധാനമായും പ്രചാരണം.
ഇക്കുറി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നിര്ണായക ശക്തിയാകാന് ഉറച്ച്തന്നെയാണ് കോണ്ഗ്രസ് രംഗത്തുള്ളത്.കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി പാര്ട്ടി സംസ്ഥാനത്ത് പാര്ശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.2022ല് 403ല് കേവലം രണ്ട് സീറ്റില് മാത്രമാണ് കോണ്ഗ്രസിന് വിജയിക്കാനായത്. എന്നാല് 2024 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സമാജ് വാദി പാര്ട്ടിക്കൊപ്പം ചേര്ന്ന് മത്സരിച്ച പതിനേഴില് ആറ് സീറ്റ് നേടാന് അവര്ക്കായി. ഇത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള്ക്ക് തെല്ല് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നുണ്ട്. സമാന മനസ്കരായ കക്ഷികളുമായുള്ള സഖ്യത്തിലൂടെ ഇക്കുറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ബിജെപിക്ക് എതിരാക്കാനാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്.
2027 തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പാര്ട്ടിയുടെ പ്രചാരണവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രണവും ലക്ഷ്യമിട്ട് വിവിധ സമിതികള് ഉടന് പ്രഖ്യാപിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളില് ശക്തമായി തന്നെ വോട്ടര്മാരിലേക്ക് എത്തും. നിലവിലുള്ള പരിപാടികള്ക്്ക പുറമെ വിവിധ പ്രാദേശിക പൊതു വിഷയങ്ങളും ബിജെപിക്കെതിരെ ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുമെന്ന് ഉത്തര്പ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി അബ്ദുള്ഹനാന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
2024ല് ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് മികച്ച വിജയം നേടാനായി. ഇത് 2027ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആവര്ത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
നേരത്തെ തന്നെ കോണ്ഗ്രസ് ചന്ദാചോരിയുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില് മുഖ്യവിഷയമാക്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസ് ഇപ്പോള് ആലോചിക്കുന്നത്. സംസ്ഥആനത്ത്െ കാവിപ്പാര്ട്ടിയോട് ഏറെ അടുപ്പമുള്ളര് കേസില് പ്രതികളാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടാനാണ് പാര്ട്ടിയുടെ ശ്രമം.
ലഖ്നൗവില് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ വിദ്യാര്ത്ഥികളുമായുള്ള സംവാദ പരിപാടി പോലുള്ളവ തുടരാനാണ് തീരുമാനം. ഇത് വഴി യുവാക്കളെ കൂടുതലായി പാര്ട്ടിയിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കാനാകുമെന്നും ഇവര് വിലയിരുത്തുന്നു. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകള് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടാനും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമഗ്ര പരിഷ്ക്കരണത്തിനുമായി രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില് നിന്ന് ജൂണ് പതിനേഴിനാണ് ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച് പരിപാടിക്ക് രാഹുല് ഗാന്ധി തുടക്കം കുറിച്ചത്. സമാനമായ പരിപാടികള് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെറാഡൂണില് ജൂലൈ പതിനേഴിനും നടത്തി. ഉത്തര്പ്രദേശിലെ പ്രയാഗ് രാജില് ഇത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് നടന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയില് ഓഗസ്റ്റ് 22നും പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ പശ്ചിമ മേഖലയിലെ കര്ഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കു ഇവര് ഊന്നല് നല്കുന്നു. ഭക്ഷ്യോത്പാദകരുടെ പലയാനം കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടും.
വിവിധ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങള് തങ്ങള് കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി ഉയര്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളില് ഇത് ശക്തമാക്കുമെന്നും അത് വഴി ജനങ്ങളെ തങ്ങളോട് അടുപ്പിക്കാനാകുമെന്നും ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ടായി മാറുമെന്നുമുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉത്തര്പ്രദേശ് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് വിവേക് ബന്സാല് പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സര്ക്കാര് ഭണ്ഡാരക്കൊള്ളയുടെ ഗൗരവം കുറച്ച് കാട്ടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് മതം അവര്ക്ക് വോട്ട് നേടാനുള്ള മാര്ഗം മാത്രമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.കേസിനെ ഗൗരവമായി അവര് എടുക്കുന്നില്ല. ഇത് രാമനെ ആരാധിക്കുന്നവരെയെല്ലാം ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം അവര് വോട്ട് ചോരിയെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളി. എന്നാല് ഇപ്പോള് രാജ്യമെമ്പാടും ഇത് തന്നെയാണ് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാജ്യമെമ്പാടും വോട്ട് ചോരിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രചാരണം നടക്കുകയാണ്. ഉത്തര്പ്രദേശിലും ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങള് അരങ്ങേറുന്നു. വോട്ടര്പട്ടികയില് നിന്ന് ഒരു കോടി പേരെ നീക്കം ചെയ്തതിനെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് രംഗത്തെത്തിയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഞങ്ങളുയര്ത്തുന്ന വിഷയങ്ങള് ശരിയാണെന്നാണ് ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.