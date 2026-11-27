ശിരോമണി അകാലി ദള്-ബിജെപി സഖ്യത്തെ കാര്ഷിക നിയമങ്ങളും കര്ഷക മരണങ്ങളും കൊണ്ട് നേരിടാന് കോണ്ഗ്രസ്
വിവാദമായ കര്ഷക നിയമങ്ങള് നിലനില്ക്കെ എന്ത് കൊണ്ട് എസ്എഡി(സാഡ്) ബിജെപിയുമായി കൂട്ടുകൂടിയതെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് ചോദ്യമുയര്ത്തും. ഇതിനിടയിലും അവരുമായി എന്ത് കൊണ്ട് സഖ്യമുണ്ടാക്കി?
Published : November 27, 2026 at 4:52 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: 2020ലെ കര്ഷക പ്രക്ഷോഭവും തുടര്ന്ന് കാവിപ്പാര്ട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശിരോമണി അകാലി ദള് (എസ്എഡി) അതേ കാര്ഷിക നിയമങ്ങള് രാജ്യത്ത് തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് വീണ്ടും അവരോട് കൂട്ട് ചേര്ന്നത് എന്തിനെന്ന ചോദ്യമുയര്ത്തിയാകും ബിജെപി-ശിരോമണി അകാലിദള് സഖ്യത്തെ കോണ്ഗ്രസ് നേരിടുക.
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കോണ്ഗ്രസ് 2027 പഞ്ചാബ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തന്ത്രങ്ങള് പുനപ്പരിശോധിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ശിരോമണി -ബിജെപി സഖ്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ച ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനം. ഇതോടെ പഞ്ചാബ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ത്രികോണ പോരിനുള്ള സാധ്യതയാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഭരണകക്ഷിയായ എഎപിയുമായി തങ്ങള് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എന്നാണ് കോണ്ഗ്രസിന്റെ പക്ഷം.
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ശിരോണി അകാലിദള് -ബിജെപി സഖ്യത്തെ അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയമായാണ് പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി സൂരജ് ഠാക്കൂര് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ആറ് വര്ഷത്തിന് ശേഷം രണ്ട് കൂട്ടരും കൈകോര്ത്തിരിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവര് അധികാരത്തോട് എത്രമാത്രം ആര്ത്തിപുലര്ത്തുന്നവരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കേന്ദ്ര പാസാക്കിയ മൂന്ന് കര്ഷക നിയമങ്ങളും അതിന് പിന്നാലെ അരങ്ങേറിയ കര്ഷക പ്രക്ഷോഭവുമാണ് 2020ല് ശിരോമണി ബിജെപി സഖ്യത്തില് വിള്ളലുണ്ടാക്കിയതെന്ന് എഐസിസി സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 700 കര്ഷകരുടെ ജീവനുകളാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തില് പൊലിഞ്ഞത്.
ഇപ്പോള് ബിജെപിയും അകാലി ദളും കാട്ടുന്നത് അവരുടെ സഖ്യങ്ങള് അവസരരാഷ്ട്രീയമാണെന്നാണ്. നരേന്ദ്ര മോദി സര്ക്കാര് കൊണ്ടുവന്ന മൂന്ന് കരിനിയമങ്ങളും അതേത്തുടര്ന്നുണ്ടായ കര്ഷക രോഷവുമാണ് ബിജെപി അകാലിദള് സഖ്യം ഇല്ലാതാക്കിയതെന്നും ഠാക്കൂര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
2027 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അവര് വീണ്ടും കൂട്ടുകൂടിയിരിക്കുന്നത് 700 രക്തസാക്ഷികളെ കൊഞ്ഞനം കുത്തലാണ്. എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടാണ് വീണ്ടും അവരോട് കൂട്ടുചേര്ന്നതെന്ന് ജനങ്ങള് അവരോട് ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ ചോദ്യങ്ങള്ക്കെല്ലാം അവര് ഉത്തരം പറഞ്ഞേ തീരൂ എന്നും ഠാക്കൂര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കോണ്ഗ്രസ് കര്ഷക പ്രക്ഷോഭവും 700 കര്ഷകരുടെ മരണവും ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിത്തന്നെയാകും ശിരോമണി അകാലിദള്-ബിജെപി സഖ്യത്തെ നേരിടുക. ബിജെപിയോ ശിരോമണി അകാലി ദളോ ഈ പോയകാലങ്ങളിലൊന്നും കര്ഷക പ്രശ്നങ്ങള് ഉയര്ത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഠാക്കൂര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല് കോണ്ഗ്രസ് എന്നും അന്നമൂട്ടുന്നവര്ക്കൊപ്പം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ജനങ്ങള് ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഇതിനകം തന്നെ ചര്ച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്താനും. കര്ഷകര്ക്ക് നീതി കിട്ടാനായാണ് കോണ്ഗ്രസ് ഇക്കാലമത്രയും നിലകൊണ്ടത്. ബിജെപിയോ ശിരോമണി അകാലിദളോ യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഠാക്കൂര് പറഞ്ഞു.
1996ലാണ് ശിരോമണി അകാലിദളും ബിജെപിയും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സംസ്ഥാനത്ത് മത്സരിച്ചത്. 2020 വരെ ആ കൂട്ടുകെട്ട് തുടര്ന്നു. കര്ഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളോട് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് മുഖം തിരിച്ചപ്പോഴാണ് 24 വര്ഷത്തെ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാന് ശിരോമണി അകാലിദള് അധ്യക്ഷന് സുഖ്ബീര് സിങ് ബാദല് തീരുമാനിച്ചത്. കര്ഷകര്ക്ക് പുറമെ തൊഴിലാളികളുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളോടും അവര് എന്നും മുഖം തിരിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. സഖ്യം ഉപേക്ഷിക്കല് പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ സുഖ്ബീറിന്റെ ഭാര്യ ഹര്സിമ്രത് കൗര് ബാദല് മോദി മന്ത്രിസഭയില് നിന്ന് രാജി വച്ചിരുന്നു. വിളകള്ക്ക് ചുരുങ്ങിയ താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം മാത്രമായിരുന്നു ശിരോമണി അകാലിദള് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. എന്നാല് കേന്ദ്രം ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല.
2020 ജൂണിലാണ് വിവാദമായ മൂന്ന് കാര്ഷിക നിയമങ്ങള് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പാസാക്കിയത്. തുടര്ന്ന് ദേശവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, പശ്ചിമ ഉത്തര്പ്രദേശ്, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് പ്രക്ഷോഭം തുടര്ന്നു. പതിനായിരക്കണക്കിന് കര്ഷകര് ഡല്ഹി, ഹരിയാന, ഉത്തര്പ്രദേശ് അതിര്ത്തികളില് 2020 നവംബര് മുതല് തമ്പടിച്ചു.
പ്രതിഷേധ വേളയില് ഇവര്ക്ക് നേരെ ക്രൂരമായ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങള് അരങ്ങേറി. ജലപീരങ്കികളടക്കമുള്ളവയുമാണ് പൊലീസ് പ്രക്ഷോഭകരെ നേരിട്ടത്. ഇത് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളില് നിന്ന് കടുത്ത വിമര്ശനങ്ങള് വിളിച്ച് വരുത്തി. ശിരോമണി അകാലിദള് സെപ്റ്റംബര് പതിനേഴ് കരിദിനമായി ആചരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തും ഡല്ഹിയിലും ഗുരുദ്വാര റകബ് ഗഞ്ച് മുതല് പാര്ലമെന്റ് മന്ദിരം വരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. സുഖ്ബീര് സിങ് ബാദലും ഭാര്യ ഹര്സിമ്രത് കൗറും അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
ഇനിയൊരുത്തരവ് ഉണ്ടാകും വരെ നിയമങ്ങള് നടപ്പാക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി 2021 ജനുവരിയില് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. കര്ഷകരുമായി സംസാരിച്ച് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന് നാലംഗ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെയും കോടതി ചുമതലപ്പെടുത്തി.
കേന്ദ്രവും കര്ഷക സംഘടനകളും പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന് ചര്ച്ചകള് നടത്തി. 2021 ജനുവരി 26ന് അക്രമാസക്തമായി തീര്ന്ന ട്രാക്ടര് റാലിയോടെ ചര്ച്ചകള്ക്ക് തിരശീല വീണു. ഇരുപത് ട്രാക്ടറുകളിലായി എത്തിയ കര്ഷകര് ചെങ്കോട്ടയുടെ മുറ്റത്തെത്തി. ഇവര് കെട്ടിടങ്ങളില് വലിഞ്ഞ് കയറി മതപതാക ഉയര്ത്തി. പൊലീസ് ഇതെല്ലാം നിസംഗരായി നോക്കി നിന്നു.
2021 സെപ്റ്റംബറില് വിവാദ കര്ഷക നിയമങ്ങള് പിന്വലിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല് തുടര്ന്ന് 2022ല് നടന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപിയും ശിരോമണി അകാലിദളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തന്നെ മത്സരിച്ചു. ശിരോമണി അകാലി ദളിന് മൂന്ന് സീറ്റില് വിജയിക്കാനായപ്പോള് ബിജെപിക്ക് കേവലം രണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു. 117ല് 92 സമാജികരുമായി എഎപി സര്ക്കാര് രൂപീകരിച്ചു. കോണ്ഗ്രസിന് പതിനെട്ട് സീറ്റാണ് കിട്ടിയത്.
ശിരോമണി അകാലി ദളിന്റെ ഭയമാണ് വീണ്ടും സഖ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും അത് കൊണ്ട് കോണ്ഗ്രസിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും പഞ്ചാബിലെ മുന് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും ലോക്സഭാംഗവുമായ അമരീന്ദര് രാജ വാറിങ് പറഞ്ഞു. അവര് ഇപ്പോള് പരസ്യമായി സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല് അവര് എന്നും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആയിരുന്നു. ശിരോമണി അകാലി ദള് നേതാവ് സുഖ്ബീര് സിങ് ബാദല് ബിജെപിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നിലനില്പ്പിന് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ്. ഇത് പഞ്ചാബ് ജനതയെ ഒറ്റുകൊടുക്കലാണെന്നും വാറിങ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ശക്തമാണ്. 2002, 2017 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് തങ്ങള് ശിരോമണി അകാലിദള് ബിജെപി സഖ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇത് തന്നെ 2027ലും സംഭവിക്കും. ശിരോമണി അകാലി ദള് എന്ത് കൊണ്ട് ബിജെപി ബാന്ധവം ഉപേക്ഷിച്ചെന്നും വീണ്ടും നൂറ് കണക്കിന് കര്ഷകരുടെ ശവശരീരങ്ങള്ക്ക് മേല് സഖ്യം സ്ഥാപിച്ചു എന്നതിനും അവര് മറുപടി പറഞ്ഞേ തീരൂ. ബിജെപി കര്ഷകര്ക്ക് നല്കിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം കാറ്റില് പറത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.