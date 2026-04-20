ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം തുടരും, രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഒറ്റക്കെട്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍

ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരംഭിച്ച 'ഭരണഘടന സംരക്ഷണ' പ്രചാരണം പാർട്ടി തുടരുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍...

save the Constitution Rahul Gandhi loksabha women reservation bill 2026
Rahul Gandhi (IANS)
By Amit Agnihotri

Published : April 20, 2026 at 7:17 AM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകളുടെ പുനർനിർണയം, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന വിവാദപരമായ പ്രത്യേക പുതുക്കൽ (SIR), 'ഒരു രാജ്യം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്' എന്നീ വിഷയങ്ങളെല്ലാം രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബിജെപിയുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഏകോപിത ശ്രമങ്ങളാണെന്ന് ഞായറാഴ്‌ച നടന്ന കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി (CWC) യോഗത്തിൽ അംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ പാർട്ടി പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.

ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സിഡബ്ല്യുസി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 2023-ൽ പാസാക്കിയ 'നാരി ശക്തി വന്ദൻ അധീനിയം' അനുസരിച്ച് നിയമസഭകളിലും ലോക്‌സഭയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന വ്യാജേന, ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകളുടെ പുനർനിർണ്ണയത്തിനുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നീക്കത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം വിജയിച്ചിരുന്നു.

ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 543-ൽ നിന്ന് 850 ആയി ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 131-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'ഇന്ത്യ' സഖ്യം ഏപ്രിൽ 17-ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2011-ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി മണ്ഡലപുനർനിർണ്ണയം നടത്താനായിരുന്നു ഈ ബില്ലിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും സീറ്റുകളിൽ 50 ശതമാനം വർധനവ് വരുത്താൻ സർക്കാർ വാക്കാൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ബില്ലിൽ അത് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.

ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിൽ പ്രകോപിതനായ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, പ്രതിപക്ഷം രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, 2023-ൽ പാസാക്കിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ മൂന്ന് വർഷം കാത്തിരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം തിരിച്ചടിച്ചു. നിലവിലുള്ള 543 സീറ്റുകളിൽ തന്നെ 33 ശതമാനം സംവരണം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ഈ ബിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.

പ്രതിപക്ഷത്തെ തുറന്നുകാട്ടാൻ ബിജെപി പ്രചാരണം തുടങ്ങുമ്പോൾ, സ്ത്രീ സംവരണം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസും രംഗത്തുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനാണ് സീറ്റ് പുനർനിർണ്ണയവും വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലും 'ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്' നയവുമെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് സിഡബ്ല്യുസി അംഗം ബി.കെ. ഹരിപ്രസാദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കിയതിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതായും വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത രീതിയെ വിമർശിച്ച് മറ്റൊരു സിഡബ്ല്യുസി അംഗമായ ജിതേന്ദ്ര സിങ് രംഗത്തെത്തി. എൽപിജി പ്രതിസന്ധി, വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്‌മ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം രാഷ്ട്രീയ റാലിയിലെന്നപോലെ പ്രതിപക്ഷത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രമിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളെ വഞ്ചിച്ചത് ബിജെപിയാണെന്നും, പഞ്ചായത്ത്-നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം നൽകിയത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

