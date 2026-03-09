ETV Bharat / bharat

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക്, മാർച്ച് 11ന് ഔദ്യോ​ഗിക പ്രഖ്യാപനം

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിപിഐഎം നയിക്കുന്ന എൽഡിഎഫിനെ ഇത്തവണ അട്ടിമറിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ്.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026 രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി അന്തിമ പട്ടിക ഔദ്യോ​ഗിക പ്രഖ്യാപനം മാർച്ച് 11
In this image posted on March 8, 2026, Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi interacts with female students while having a meal on the occasion of International Women's Day, in Kerala. (PTI)
Published : March 9, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
അമിത് അഗ്നിഹോത്രി

ന്യൂഡൽഹി: കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടിക ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ്. മാർച്ച് 11 ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോ​ഗിക സ്ഥാനാർഥികളെ നിർണയിച്ചുള്ള പട്ടിക പുറത്തിറക്കും. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതിനായി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സീറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

2016 മുതൽ കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്താണ് കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിപിഐഎം നയിക്കുന്ന എൽഡിഎഫിനെ ഇത്തവണ അട്ടിമറിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ്. കേരളത്തിലെ ആകെയുള്ള 140 സീറ്റുകളിൽ 100 ​​എണ്ണത്തിലും മത്സരിക്കാനാണ് പാർട്ടി പദ്ധതിയിടുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും.

Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge chair high- evel strategy meet (X)

മുതിർന്ന നേതാവ് മധുസൂദനൻ മിസ്‌ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്‌ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികളെ അവലോകനം ചെയ്‌ത ശേഷം ലോക്‌സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പാർട്ടി മേധാവി മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും മാർച്ച് 11 ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി (സിഇസി) അധ്യക്ഷരാകും. നിരവധി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടുത്തിടെ കേരളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പുറത്തുവന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ ഒരു യുഡിഎഫ് പ്രചാരണത്തിന് കേരളത്തിൽ വേദിയൊരുക്കും. കൂടാതെ യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ചില സാമൂഹിക-ക്ഷേമ പദ്ധതികളും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. "ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സിഇസി യോഗം ചേരും. സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച പേരുകൾ പരിഗണിക്കും. ആദ്യ പട്ടിക ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും" കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി (അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി) സെക്രട്ടറി ബിഎം സന്ദീപ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

CM Pinarayi Vijayan - FIle (ETV Bharat)

"തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി യുഡിഎഫ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സമീപകാല സന്ദർശനത്തെ പ്രവർത്തകർ വളരെ നന്നായി സ്വീകരിച്ചു, അവരുടെ പ്രതികരണം പോസിറ്റീവ് ആണ്. എൽഡിഎഫിനെതിരെ ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ പ്രചാരണം ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രചാരണത്തിൻ്റ രൂപരേഖകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ പ്രചാരണ കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതലയുള്ള രമേശ് ചെന്നിത്തലയും സഹ ചുമതലയുള്ള ശശി തരൂരും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്‌തതായി കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. മാർച്ച് 11 ന് നടക്കുന്ന സിഇസി യോഗത്തിന് മുൻപ്, സഖ്യകക്ഷികളുമായുള്ള സീറ്റ് വിഭജനം ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാർച്ച് 10 ന് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ യോഗം ചേരും. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ്, കേരള കോൺഗ്രസ്, ആർ എസ് പി (റെവല്യൂഷണറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി), മറ്റ് പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന യുഡിഎഫിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയായിട്ടുണ്ട്.

സിഇസി നിരവധി പേരുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായ സീറ്റുകൾ ആകും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക. മറ്റുള്ളവ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പുറത്തുവന്നതിനുശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കും. എതിരാളികളായ എൽഡിഎഫിൻ്റെയും തെക്കൻ സംസ്ഥാനത്ത് സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെയും സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ മുന്നിൽക്കണ്ടുകൊണ്ടാകും പ്രഖ്യാപനം.

VD Satheeshan - File (acebook.com/VDSatheeshanParavur)

പാർട്ടിയുടെ പുതുയുഗം യാത്രയുടെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാഹുൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമാകുമെന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി പിവി മോഹൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

"ഓരോ മലയാളിയുടെയും മനസിലുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. വാസ്‌തവത്തിൽ, കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് സിപിഐഎമ്മിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും സഖ്യത്തിനെതിരെ ഒറ്റയ്‌ക്കുനിന്ന് പോരാടുകയാണ്. എൽഡിഎഫിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾ, ദരിദ്രർ, പിന്നാക്കക്കാർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധിപേർ കഷ്‌ടപ്പെടുന്നുണ്ട്" പിവി മോഹൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകൾ, യുവാക്കൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, സമൂഹത്തിലെ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് ഒരു സുരക്ഷാവലയം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉറപ്പുകൾ ഇതിനകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയുടെ നൂറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊല്ലത്ത് നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിലും ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചു. എല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളുടെയും നേതാക്കളുടെയും ഒരു വലിയ ഒത്തുചേരലിന് വേദി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

