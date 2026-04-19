ദേശീയ പ്രസംഗത്തില് മോദി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു, വനിത സംവരണ ബില്ലില് രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി കോണ്ഗ്രസ്
ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ദേശീയ പ്രസംഗത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം. പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ജയറാം രമേശ്, മനീഷ് തിവാരി എന്നിവർ രംഗത്ത്...
By ANI
Published : April 19, 2026 at 9:31 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭയിൽ വനിതാ സംവരണ ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതിനെച്ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ പോര് കടുക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ജയറാം രമേശ്, മനീഷ് തിവാരി എന്നിവർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ദേശീയ പ്രസംഗത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
'59 തവണ കോൺഗ്രസിനെ പരാമർശിച്ചു, സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് മിണ്ടിയില്ല'
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ബിജെപിയുടെ മുൻഗണനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. "മോദിജി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ 59 തവണ കോൺഗ്രസിനെ പരാമർശിച്ചു, എന്നാൽ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ചുമാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ. രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾ ബിജെപിയുടെ മുൻഗണനയല്ല, കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു," ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടയിൽ എടുത്തുപറയാൻ നേട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ നിരാശനായ പ്രധാനമന്ത്രി, ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ രാഷ്ട്രീയ ചെളിവാരിയെറിയലിനും നുണപ്രചാരണത്തിനുമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചകൾ രാജ്യത്തെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഉറ്റുനോക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംകെ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, സമാജ്വാദി പാർട്ടി തുടങ്ങിയ കക്ഷികൾ അത് ആഘോഷിച്ചു എന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രമിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. "അവിടെ നടന്നത് വെറും മേശപ്പുറത്ത് തട്ടലല്ല, മറിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണമായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ പലതും മറന്നേക്കാം, പക്ഷേ തങ്ങൾ നേരിട്ട അപമാനം അവർ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'ദേശീയ പ്രസംഗമല്ല, ഇതൊരു ദുരിത പ്രസംഗം'
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തെ "കോൺഗ്രസ്-അധിക്ഷേപ പ്രസംഗം" എന്നാണ് ജയറാം രമേശ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. "പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പവിത്രതയുണ്ട്. അത് കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇത് ഒരു ദേശീയ പ്രസംഗമല്ല, മറിച്ച് പരാജയ ഭീതിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദുരിത പ്രസംഗം മാത്രമായിരുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോക്സഭയിലേറ്റ നിയമപരമായ തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും രമേശ് ആരോപിച്ചു.
സ്ത്രീ സംവരണത്തെ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. 2010-ൽ രാജ്യസഭയിൽ ബിൽ പാസാക്കിയതും 2023-ലെ നിയമനിർമ്മാണത്തെ പിന്തുണച്ചതും ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് എന്നും വനിതാ സംവരണത്തിനൊപ്പമാണ് നിന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള ലോക്സഭാ ഘടനയിൽ തന്നെ സ്ത്രീ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാൻ ഉടനടി ബിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു.
ദേശീയ പ്രക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മനീഷ് തിവാരി
ദേശീയ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ അന്തഃസത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ലംഘിച്ചുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ് തിവാരി വിമർശിച്ചു. വനിതാ സംവരണ ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ആക്രമിക്കാൻ ദേശീയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചത് "നിർഭാഗ്യകരവും ഖേദകരവുമാണെന്ന്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോക്സഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് കേവലം ഒരു വനിതാ ശാക്തീകരണ പദ്ധതിയല്ലെന്നും മറിച്ച് മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ വ്യായാമമാണെന്നും തിവാരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭരണഘടനാ (131-ാം ഭേദഗതി) ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിച്ചത്. മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യമായിരുന്ന ബിൽ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ബിൽ വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിനായുള്ള ചരിത്രപരമായ ചുവടുവെപ്പാണെന്ന് കേന്ദ്രം വാദിക്കുമ്പോൾ, പ്രതിപക്ഷത്തെ ലക്ഷ്യം വെക്കാനായി ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. ഖാർഗെയും രമേശും തിവാരിയും മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നതോടെ, വനിതാ സംവരണ വിഷയം ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള പൂർണ്ണമായ രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
