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മോദി പിന്നിട്ടത് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത നാഴികക്കല്ല്; നെഹ്റുവിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്‍റെ ഭരണം തുടങ്ങി ആദ്യ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നുവെന്നും ജയറാം രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

NARENDRA MODI JAYIRAM RAMESH JAWAHARLAL NEHRU INDIAS LONGEST SERVING PM RECORD
Congress leader Jairam Ramesh (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 10, 2026 at 3:19 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി അധികാരത്തിലിരുന്ന ജനപ്രതിനിധിയായ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന ചരിത്രനേട്ടം നരേന്ദ്ര മോദി സ്വന്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ, പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി മറികടന്നത് സ്വയം പ്രഖ്യാപിതവും സംശയാസ്പദവുമായ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണെന്നും, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ കൊലപാതകത്തിനാണ് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്‍റെ ഭരണം തുടങ്ങി ആദ്യ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നുവെന്നും ജയറാം രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ ലോകത്തുതന്നെ അപൂർവമായ മികച്ചൊരു മന്ത്രിസഭയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

നെഹ്റുവിന്‍റെ കാലത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിലധികം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സമാധാനപരമായി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിച്ചു, ഭരണഘടന ചർച്ച ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ചു, ജമീന്ദാരി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കി, പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി, നിരവധി വൻകിട ജലസേചന-വൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു, ആണവോർജ്ജം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി, ആഗോള തലത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു നിർണ്ണായക ശക്തിയായി ഉയർന്നുവന്നുവെന്നും ജയറാം രമേശ് സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിൽ കുറിച്ചു.

സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം ഉറപ്പാക്കാൻ 17 കോടി വോട്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വോട്ടർപട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും 1951 ഒക്ടോബറിനും 1952 ഫെബ്രുവരിക്കും ഇടയിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയകരമായി നടത്തുകയും ചെയ്തു.

സർദാർ പട്ടേൽ, ഡോ. അംബേദ്കർ, ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, സി. രാജഗോപാലാചാരി, മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭർ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച 1947-52 കാലഘട്ടത്തിലെ നെഹ്റുവിന്‍റെ ഈ നേട്ടങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നെഹ്റുവിനോട് രോഗാതുരമായ അഭിനിവേശമുള്ള നരേന്ദ്ര മോദി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇൻ-ചാർജ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആരോപിച്ചു. നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് മറികടന്നത് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത നാഴികക്കല്ലാണെന്നും എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ അന്തകനായി രാജ്യത്തിന് ബാധ്യതയായി മാറുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്നും ജയറാം രമേശ് ആരോപിച്ചു.

സ്വതന്ത്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും വോട്ടർപട്ടികയുടെ പവിത്രതയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഭീഷണിയിലാണ്. നീറ്റ്-സിബിഎസ്ഇ വിവാദങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടിയതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തകർച്ചയിലൂടെ രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രബോധം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിലൂടെയും 'നോട്ട് ഫൗണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ' പോലുള്ള കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളുടെ സംവരണം ദുർബലപ്പെടുത്തിയതായും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

1952, 1957, 1962 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നെഹ്റു വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് വിജയിച്ചതെങ്കിൽ, 2024-ൽ മോദിക്ക് സ്വന്തമായി കേവലഭൂരിപക്ഷം പോലും നേടാനായില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ബിജെപി പാർലമെന്‍ററി പാർട്ടിയെ മറികടന്ന് എൻഡിഎ യോഗം അടിയന്തിരമായി വിളിച്ച് ചേർത്താണ് മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി സ്വയം അവരോധിച്ചതെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ 2024-ലെ ജനവിധി ഒട്ടും മോദിക്ക് അനുകൂലമല്ലെന്നും ജയറാം രമേശ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്നാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്‍റെ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി ഭരിച്ച ജനപ്രതിനിധിയായ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്ര മോദി മാറിയത്. 1952-ലെ ആദ്യ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ നെഹ്റു 4,398 ദിവസമാണ് അധികാരത്തിലിരുന്നത്. ഈ റെക്കോർഡാണ് മോദി മറികടന്നത്.

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി 14 വർഷത്തിലധികം പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിലിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് തുടർച്ചയായ കാലയളവായിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച ജനപ്രതിനിധിയായ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന ബഹുമതി മോദിക്ക് സ്വന്തമായത്. 2014 മേയ് 26-നാണ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ നരേന്ദ്ര മോദി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റത്. തുടർന്ന് 2019 മേയ് 30-ന് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ രണ്ടാം തവണയും അധികാരത്തിലെത്തി. നിലവിൽ 2024 ജൂൺ 9-ന് ആരംഭിച്ച തന്‍റെ മൂന്നാം ഭരണകാലയളവിലൂടെയാണ് മോദി ഈ ചരിത്ര നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്.

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NARENDRA MODI
JAYIRAM RAMESH
JAWAHARLAL NEHRU
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