'ഹൗഡി മോദിയെക്കാൾ നമസ്തേ ട്രംപ് സ്കോർ ചെയ്തു': വ്യാപാര കരാറിനെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ്
ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാറിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്ന് കോണ്ഗ്രസ്. സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില് വിശദാംശങ്ങള് നിശബ്ദമാണെന്നും കോണ്ഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Published : February 7, 2026 at 12:13 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിച്ചും പരിഹസിച്ചും കോൺഗ്രസ്. വ്യാപാര കരാറിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും വിശദാംശങ്ങള് നിശബ്ദമാണെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം.
"വ്യാപാരകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രംപുമായി നടത്തിയ എല്ലാ ആലിംഗനങ്ങളും ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളും വലിയ കാര്യമല്ലെന്നും" കോണ്ഗ്രസ് പരിഹസിച്ചു. 1964 ലെ സംഗം എന്ന ചിത്രത്തിലെ "ദോസ്ത് ദോസ്ത് ന രഹാ" എന്ന ഐക്കോണിക് വരിയിലൂടെയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടിയുടെ പരിഹാസം.
യുഎസ്-ഇന്ത്യ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലെ വിശദാംശങ്ങള് പലതും നിശബ്ദമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ആരോപിച്ചു. "പ്രസ്താവനയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ഇന്ത്യ ഇനി റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യില്ല. ഇന്ത്യ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങിയാൽ 25 ശതമാനം പിഴ വീണ്ടും ചുമത്താമെന്ന് അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു" - അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു.
കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് പ്രസ്താവനയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് ഇത് ഇന്ത്യൻ കർഷകരെ നഷ്ടത്തിലാക്കി കൊണ്ട് അമേരിക്കൻ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് വിമർശിച്ചു.
അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വാർഷിക ഇറക്കുമതി മൂന്നിരട്ടിയാകും. ഇത് നമ്മുടെ ദീർഘകാല ചരക്ക് വ്യാപാര മിച്ചം ഇല്ലാതാക്കും. യുഎസിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഐടി, മറ്റ് സേവനങ്ങൾ കയറ്റുമതിയിൽ വലിയ അനിശ്ചിതത്വം തുടരും. യുഎസിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാധനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി മുൻപത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന തീരുവ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ജയ്റാം രമേശ് ആരോപിച്ചു.
വ്യാപാര കരാറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു എന്നാണ് നേരത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കരാറിനെ വിമർശിച്ചത്. സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്നും തൻ്റെ പ്രതിഛായയ്ക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു.
വ്യാപാരകരാറില് ട്രംപിനെ പ്രശംസിച്ച് മോദി
ഇടക്കാല വ്യാപാരകരാറില് ഒപ്പുവച്ചതിന് പിന്നാലെ ട്രംപിനെ പ്രശംസിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി. വ്യക്തിപരമായ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് നന്ദി എന്നാണ് കുറിച്ചത്. കരാര് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ 'മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' സംരംഭത്തെ ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
കർഷകർക്കും സംരംഭകർക്കും പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കുമെന്നും സ്ത്രീകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. "ഇന്ത്യയ്ക്കും യുഎസ്എയ്ക്കും സന്തോഷവാർത്ത! നമ്മുടെ രണ്ട് മഹത്തായ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാറില് നമ്മള് ഒപ്പുവച്ചു" - മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
കരാറിലൂടെ തുറക്കുന്നത് 30 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വിപണി
ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ വഴി രാജ്യത്തെ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് 30 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ വിപണി തുറക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ പ്രശംസിച്ചു.
മൈക്ക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ (എംഎസ്എംഇ), കർഷകർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്കും കരാർ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന കയറ്റുമതി ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യും. പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ യുഎസ് തീരുവ നേരത്തെ 50 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറയുമെന്നും കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം ചില അമേരിക്കന് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ ഇന്ത്യ ഇല്ലാതാക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും. ഇന്ത്യ യുഎസ് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇക്കാര്യം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധാന്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റയ്ക്കുള്ള ചുവന്ന സോർഗം, മരക്കഷണങ്ങൾ, പുതിയതും സംസ്കരിച്ചതുമായ പഴങ്ങൾ, സോയാബീൻ എണ്ണ, വൈൻ, സ്പിരിറ്റുകൾ എന്നിവായാണ് ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നവ. ഇവയ്ക്ക് അപ്പുറം അമേരിക്കൻ ഭക്ഷ്യ, കാർഷിക ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെയും തീരുവ ഇന്ത്യ ഇല്ലാതാക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
