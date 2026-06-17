പവിഴപ്പുറ്റുകളെ നശിപ്പിക്കും; ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ പദ്ധതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്
"ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാറിലെ ഗലാത്തിയ ബേയിലെ ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെൻ്റ് തുറമുഖം മൊദാനി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു പാചകക്കുറിപ്പാണ്" ജയറാം രമേശ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
By PTI
Published : June 17, 2026 at 4:40 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഗലാത്തിയ ഉൾക്കടലിലെ ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെൻ്റ് തുറമുഖം പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അടിക്കുറിപ്പാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ്. പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ വൻ തോതിലുള്ള നാശത്തിലേക്ക് ഇത് നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാറിലെ ഗലാത്തിയ ബേയിലെ ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെൻ്റ് തുറമുഖം മൊദാനി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു പാചകക്കുറിപ്പാണ്" ജയറാം രമേശ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ പ്രോജക്ടിന് കീഴിൽ ഗലാത്തിയ ഉൾക്കടലിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെൻ്റ് തുറമുഖം ചുറ്റുപാടിലുള്ള 16,000ത്തിലധികം പവിഴപ്പുറ്റുകളെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇവയെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വനം വകുപ്പിൽ നിന്ന് സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉടൻ അനുമതി തേടുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
"ഒരു ലഘൂകരണ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ നടത്തുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു പുനരധിവാസം ലോകത്തൊരിടത്തും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാർ ബലമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് വഴങ്ങുകയല്ല, മറിച്ച് തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്" മുൻ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന് കത്തെഴുതുകയും ഐഎൻഎസ് ബാസ് റൺവേയുടെ പൂർണ്ണമായ വികസനം നിരസിച്ചത് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവിനും കത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ കുറഞ്ഞത് നാല് തവണയെങ്കിലും പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന് കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജിഎൻഐ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കണ്ടെയ്നർ ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെൻ്റ് തുറമുഖം (ഐസിടിപി), ഒരു സിവിലിയൻ കം നാവിക വിമാനത്താവളം, ഒരു ടൗൺഷിപ്പ്, ഒരു പവർ പ്ലാൻ്റ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.
വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ദ്വീപ് പദ്ധതി പ്രതിരോധത്തിനും ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെൻ്റ് തുറമുഖത്തിന് വേണ്ടി ആണെന്നുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ വാദം ഒരു "നുണ"യാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ഇത് ബിസിനസുകാരന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പാരിസ്ഥിതിക ഭൂമിയിൽ ഹോട്ടലുകളും കാസിനോകളും നിർമ്മിക്കാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഏപ്രിൽ അവസാനം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലേക്കുള്ള തൻ്റെ സന്ദർശനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ മാസം ആദ്യം 16 മിനിറ്റിലധികം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോയും രാഹുൽ ഗാന്ധി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു, കൂടാതെ "അത്യാഗ്രഹത്തിന് പകരം പ്രകൃതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കൂ" എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് സർക്കാരിനെതിരെ നിവേദനത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.
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