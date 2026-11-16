രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന കൊള്ള; അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്, സുപ്രീം കോടതിക്ക് നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന പുതിയ എസ്ഐടി വേണം
സുപ്രീം കോടതിക്ക് നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന സ്വതന്ത്രമായ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവശ്യം
By PTI
Published : November 16, 2026 at 2:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. സുപ്രീം കോടതിക്ക് നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന സ്വതന്ത്രമായ പുതിയ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ വശങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ ഈ സംഘത്തിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കണം. വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മേദിയുടെ മൗനം രാജ്യത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വഞ്ചിച്ചവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇതൊരു മോഷണത്തിൻ്റെ മാത്രം വിഷയമല്ല. അന്വേഷണം എന്ന പേരിൽ പൊതുജനങ്ങളെയും സുപ്രീം കോടതിയെയും ഒരുപോലെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്. ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. അതേസമയം തന്ന കോടതിയെ കബളിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരു സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചു- ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.
ആദ്യം നിയോഗിച്ച സംഘം അന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കവെ അതേ സംഘം നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പരാമർശിച്ചത് എന്തിനാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അന്വേഷണം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ട്രസ്റ്റ് ചമ്പത് റായിക്ക് ക്ലീൻ ചീറ്റ് നൽകിയതെന്നും ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തലവനായ ഐജി കിരൺ എസ് ആദ്യത്തെ അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ സംഘം അന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കെന്തായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
അന്വേഷണ സംഘമോ അതിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ട്രസ്റ്റിന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് അധികാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആരുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരവുമാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ആദ്യത്തെ അന്വേഷണ സംഘം ട്രസ്റ്റിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ആ റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ട്രസ്റ്റ് തങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികൾക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് രണ്ടാമതൊരു റിപ്പോർട്ട്? എന്നും അദ്ദഹം ചോദിച്ചു.
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ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്ററുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം, ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 17-ലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒരേ മുതിർന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രണ്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയ കാര്യം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നോ? കോടതിക്ക് നൽകാൻ ഒരു രഹസ്യ റിപ്പോർട്ടും ട്രസ്റ്റിന് നൽകാൻ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടും എന്ന ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്തിനാണ്? രമേഷ് ചോദിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ, അതിന് ഉത്തരവാദികളായ ഭാരവാഹികളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചോ അന്വേഷിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങളാണുള്ളത്. നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പരാമർശിച്ച ആദ്യത്തെ അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയും പരസ്യപ്പെടുത്തണം. ആദ്യ സംഘത്തിൻ്റെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടും അന്തിമ റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവിടണം. കൂടാതെ, ഏത് അധികാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ട്രസ്റ്റിന് കൈമാറിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.
രാമക്ഷേത്രം കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. അതൊരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ല. ശ്രീരാമൻ്റെ പേരിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഓരോ രൂപയ്ക്കും കണക്കുണ്ടായിരിക്കണം. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആർക്കും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ അനുവാദമില്ലെന്നും ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.
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