അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെയുള്ള അപകീര്ത്തിക്കേസ്: രാഹുലിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതോടെ എന്ഡിഎയ്ക്കെതിരെയുള്ള രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ്
രാഷ്ട്രീയപ്രേരിത കേസുകളില് കോടതി വസ്തുതകള് പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായ വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോടതിയെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തക സമിതിയംഗം ജഗദീഷ് ഠാക്കൂര് പറഞ്ഞു.
Published : October 27, 2026 at 3:53 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്കെതിരായ അപകീര്ത്തി കേസില് ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ കോടതി നടപടി കോണ്ഗ്രസ് ക്യാമ്പിന് ഉണര്വ് പകര്ന്നിരിക്കുന്നു. രാഹുല് ഗാന്ധി കേവലം റായ്ബറേലിയില് നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗം മാത്രമല്ല മറിച്ച് എന്ഡിഎയ്ക്കെതിരെ ദേശവ്യാപകമായി പോരാടുന്ന വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഉത്തര്പ്രദേശിലെ സുല്ത്താന്പൂര് സിബിഐ എംപി/എംഎല്എ കോടതി രാഹുല്ഗാന്ധിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്. 2018ല് അമിത്ഷ്യ്ക്കെതിരെ നടത്തിയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരാമര്ശത്തിലാണ് നടപടി. കര്ണാടക നിയമസഭ തെരഞ്ഞടെുപ്പ് വേളയില് ബെംഗളുരുവില് വച്ചാണ് കേസിനാസ്പദമായ പരാമര്ശമുണ്ടായ്. 2005ലെ ഷൊറാബുദ്ദീന് ഷെയ്ഖ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടല് കൊലക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷായുടെ പേര് ഉയര്ന്നിരുന്നു. എന്നാല് 2014ല് മുംബൈയിലെ പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി അമിത്ഷായെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. താന് തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടെ കൂടി തന്നെയാണ് പരാമര്ശം നടത്തിയതെന്നും എന്നാല് ആരെയും അപമാനിക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും രാഹുല് കോടതിയില് ബോധിപ്പിച്ചു.
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2027ല് സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ തൊട്ടുമുമ്പെത്തിയ ഈ വിധിക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകരുടെ പക്ഷം. തീവ്രവോട്ടര്പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തിലെ ക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരെ നവംബര് ഒന്നിന് ഡല്ഹിയില് കടുത്ത പ്രക്ഷോഭം നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് കോണ്ഗ്രസ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയില് ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് രാഹുലാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ചുക്കാന് പിടിക്കുക. ഒപ്പം ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയില് എന്ഡിഎയ്ക്കെതിരെ നടന്ന വോട്ട് ചോരി പ്രക്ഷോഭത്തിനും രാജ്യവ്യാപകമായി രാഹുലാണ് നേതൃത്വം നല്കുന്നത്.
വോട്ടര്പട്ടികയില് നിന്ന് അനധികൃതമായി ആളുകളെ നീക്കം ചെയ്ത നടപടിയില് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നരേന്ദ്രമോദി സര്ക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. ഇതിനെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്.
രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത കേസില് കോടതി വസ്തുതകള് പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഉണ്ടായ കൃത്യമായ വിധിയാണ് ഇതെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തക സമിതിയംഗം ജഗദീഷ് ഠാക്കൂര് പറഞ്ഞു. ഇത് ജനകീയ അഭിപ്രായത്തെയാണ് കാട്ടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സുല്ത്താന്പൂര് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ശരിയാണ്. ഇതിനെ ഞങ്ങള് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. രാഹുല് ഗാന്ധി ഉത്തര്പ്രദേശിലെ കേവലം സുപ്രധാനനായ ഒരു നേതാവ് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലമായി എന്ഡിഎയ്ക്കെതിരെ പൊരുതുന്ന ശക്തനായ ഏക ദേശീയ നേതാവ് കൂടിയാണ്.
എന്ഡിഎ സര്ക്കാരിനോട് കഠിനമായ ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കുന്നു, ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളില് ആശങ്കപ്പെടുന്നു. അത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടികള്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രതിഷേധ വേളകളില് കോണ്ഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നു. വേറെതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് മുന്കാലങ്ങളില് ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഠാക്കൂര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കോണ്ഗ്രസ് എന്നും ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങളാണ് പിന്തുടരുന്നത്. സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിലും അഹിംസാരീതികളിലുമാണ് തങ്ങള്ക്ക് വിശ്വാസം. എന്ഡിഎ സര്ക്കാരിനെതിരായ പോരാട്ടം വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്നും മുതിര്ന്ന നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി. നവംബര് ഒന്നിലെ റാലി വിജയിപ്പിക്കാന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളുമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ രാജ്യത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റാനും തങ്ങളുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കാനുമുള്ള അവസരമായാണ് കോണ്ഗ്രസ് നവംബര് ഒന്നിലെ പ്രതിഷേധത്തെ കാണുന്നത്. കോണ്ഗ്രസ് ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്നു. എന്ഡിഎയ്ക്കെതിരെ തങ്ങള് പോരാടും. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങള് തങ്ങള് പിന്തുടരും. ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം സമാധാനപരവും അഹിംസയിലധിഷ്ഠിതവുമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ കുറേ വര്ഷങ്ങളായി ഇവിട എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നും ആരാണ് തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതെന്നും ജനങ്ങള് കണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ നേട്ടം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനുണ്ടാകും. ഈ തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരിക്കും നവംബര് ഒന്നിലെ റാലി. ഗുജറാത്തില് നിന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം ജനത റാലിയില് പങ്കെടുക്കാനെത്തുമെന്നും ഠാക്കൂര് പറഞ്ഞു.
രാഹുലിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ നടപടിയെ മറ്റൊരു കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തക സമിതി അംഗമായ കമലേശ്വര് പട്ടേലും സ്വാഗതം ചെയ്തു. പരസ്യമായി വസ്തുതകള് പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമല്ല. ഈ വിധിയിലൂടെ കൂടുതല് കൂടുതല് ആളുകള്ക്ക് പരസ്യമായി തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് പറയാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇതാണ് ആരോഗ്യകരമായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണം. ജനകീയ വിഷയങ്ങള് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമായി തങ്ങളുടെ നേതാവിനെതിരെ എടുത്ത നിരവധി കേസുകളില് ഒന്ന് മാത്രമാണിതെന്നും പട്ടേല് പറഞ്ഞു.
പൗരന്മാരുടെ വോട്ടവകാശമെന്ന അടിസ്ഥാന അവകാശത്തിലൂന്നി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധമാണ് നവംബര് ഒന്നിലത്തേത്. വോട്ട് മോഷണം എന്ന വിഷയം രാഹുല് ഒരു വര്ഷത്തിലേറെയായി ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഇപ്പോള് മാത്രമാണ് പരമോന്നത കോടതി ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.
വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്കുന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വോട്ട് ന്നത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ്. ഈ അവകാശം എടുത്ത് മാറ്റപ്പെട്ടാല് ഇത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ മുറിപ്പെടുത്തും. ഈ ഒരു അവകാശം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ പൗരന്മാര്ക്കും ഓരോ അഞ്ച് വര്ഷം കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ വിലയിരുത്താനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാല് ബിജെപിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പരാജയപ്പെടുമെന്ന യാതൊരു ഭീതിയുമില്ല കാരണം അവര് വോട്ടര്പട്ടികയിലും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിലും കൃത്രിമത്വം കാട്ടുന്നു. ഈ നടപടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെയും ഇതിനെ നയിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വിശുദ്ധി വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതു്ട്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പോരാട്ടമല്ല. ഉത്തര്പ്രദേശില് രാഹുല് ഗാന്ധി വലിയൊരു ഘടകം തന്നെയാണ്. രാജ്യമെമ്പാടും ബിജെപിക്കെതിരെ കോണ്ഗ്രസ് പോരാടുകയാണ്. ഈ ദൗത്യത്തില് രാഹുലാണ് മുന്നണിപ്പോരാളി. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നെന്ന പോലെ മധ്യപ്രദേശില് നിന്നും വലിയൊരു വിഭാഗം കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് ഡല്ഹിയില് പ്രതിഷേധത്തിനെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.