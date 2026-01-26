ETV Bharat / bharat

ജാതി സെൻസസിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ യഥാർഥ ഉദ്ദേശമെന്ത്?; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്

ജാതി സെൻസസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുൻപ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകൾ എന്നിവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ആവശ്യം.

CONGRESS MODI GOERNMENT CASTE CENSUS Rahul Gandhi
Representational Image (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ജാതി സെൻസസിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ യഥാർഥ ഉദ്ദേശമെന്തെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്. ജാതി കണക്കെടുപ്പിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുൻപ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായും സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകളുമായും ചർച്ച നടത്തണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ്.

2027ലെ സെൻസസിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം 2026 ഏപ്രിൽ-സെപ്‌തംബർ മാസങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ ചോദ്യം. "വരാനിരിക്കുന്ന കണക്കെടുപ്പ് ഭവന പട്ടികയിലും ഭവന സെൻസസിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2027 ലെ സെൻസസിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം 2026 സെപ്‌തംബറിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ലഡാക്ക്, ജമ്മു കശ്‌മീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കും. രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് 2027 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കും. 2025 ഏപ്രിൽ 30ന് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ പൂർണമായും മാറി. 2027ലെ സെൻസസിൽ ജാതി കണക്കെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.'' - ജയ്‌റാം രമേശ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മോദി സർക്കാർ ജാതി സെൻസസ് എന്ന ആശയം മുഴുവൻ നിരസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. 2021 ജൂലൈ 20ന് ലോക്‌സഭയിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തിലും 2021 സെപ്‌തംബർ 21ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലും ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. 2024 ഏപ്രിൽ 28ന്, പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഒരു ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖത്തിൽ ജാതി സെൻസസ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും നക്‌സൽ മാനസികാവസ്ഥയുള്ളവർ എന്നും പറഞ്ഞത് ഓർമയുണ്ടോ എന്നും ജയ്‌റാം രമേശ് വിമർശിച്ചു.

2027ലെ സെൻസസിൽ ഒബിസി, പൊതു വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ചോദിക്കുന്നതിനുപകരം, 12-ആമത്തെ ചോദ്യം കുടുംബനാഥൻ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, അല്ലെങ്കിൽ 'മറ്റ്' വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടയാളാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ യഥാർഥ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും സമഗ്രവും നീതിയുക്തവും രാജ്യവ്യാപകവുമായ ജാതി സെൻസസിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെയും കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചു.

ജാതി സെൻസസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുൻപ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകൾ എന്നിവരുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. 2025-ൽ തെലങ്കാന സർക്കാർ നടത്തിയ സർവേയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു അത്തരം കൂടിയാലോചനകൾ. അത് ഉദാഹരണമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, വരുമാനം, രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാന ജാതി തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സമഗ്രവുമായ മാർഗമാണ് കൂടിയാലോചനകളെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Also Read: "ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരവധി ഭാഷകള്‍ ഉണ്ട്, സമാനതയിലല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ വൈവിധ്യത്തിലാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി", ബിജെപിയെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് എം കെ സ്റ്റാലിൻ

TAGGED:

CONGRESS
MODI GOERNMENT
CASTE CENSUS
RAHUL GANDHI
CONGRESS QUESTIONS CASTE CENSUS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.