യുപിഐ എംഡിആര് നടപ്പിലാക്കുന്നത് നീട്ടിവെച്ച നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ്; സർക്കാരിൻ്റെ യു-ടേണോ എന്ന് ജയറാം രമേശ്
ദീപാവലി കഴിയുന്നത് വരെ യുപിഐ ഇടപാടുകളിൽ എംഡിആർ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് നീട്ടിവെച്ച സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ കോണ്ഗ്രസ്. മോദി സർക്കാർ സത്യസന്ധതയും സുതാര്യതയും ഒട്ടും കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉപയോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം ലംഘിച്ചുവെന്നും ജയറാം രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
By PTI
Published : October 13, 2026 at 7:06 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുപിഐ ഇടപാടുകളിൽ 'മർച്ചൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്' (MDR) ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം നീട്ടിവെച്ച സർക്കാർ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ്. മോദി സർക്കാർ മറ്റൊരു 'യു-ടേണിന്' (തീരുമാനം വീണ്ടും മാറ്റാൻ) കളമൊരുക്കുകയാണോ എന്നു ചോദിച്ച കോൺഗ്രസ് ധനമന്ത്രി നേരത്തെ നിഷേധിച്ചിരുന്നിട്ടും ഈ നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
യുപിഐ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ട് 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് 0.4 ശതമാനം എംഡിആർ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം നീട്ടിവെച്ചുവെന്നും നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന പുതിയ തീയതി ദീപാവലിക്ക് ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് നാഷണൽ പേയ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (NPCI) ഇന്ന് അറിയിച്ചു.
എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ, 2026 ഓഗസ്റ്റ് ആറിനും പിന്നീട് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം പാർലമെൻ്റിലും യുപിഐയിൽ എംഡിആർ ഏർപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന കാര്യം ധനമന്ത്രി നിഷേധിച്ചിരുന്നതായി കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.
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"എന്നാൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ 15ന് മോദി സർക്കാർ യുപിഐയിൽ എംഡിആർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതൊരു വ്യക്തമായ 'യു-ടേൺ' (തീരുമാനം മാറ്റൽ) ആയിരുന്നു. യുപിഐയിലെ എംഡിആർ പിൻവലിക്കണമെന്നത് വ്യാപകമായ ആവശ്യമായിരുന്നു. 2026 ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരേണ്ടിയിരുന്ന യുപിഐയിലെ എംഡിആർ ദീപാവലി കഴിയുന്നത് വരെ നീട്ടിവെച്ചതായി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാറ്റിയ തീരുമാനം വീണ്ടും മാറ്റുകയാണോയെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
മോദി സർക്കാർ സത്യസന്ധതയും സുതാര്യതയും ഒട്ടും കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉപയോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം ലംഘിച്ചുവെന്നും ജയറാം രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ സർക്കാർ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
യുപിഐക്ക് നിരക്ക് ഈടാക്കുന്ന നടപടി തുടങ്ങുന്നതിനായി പുതിയ നിയമങ്ങൾ പാർലമെൻ്റിൽ 'ബലമായി പാസാക്കിയെടുക്കുകയാണ്' (bulldozed) സർക്കാർ ചെയ്തതെന്ന് ജയറാം രമേശ് നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഭേദഗതി വരുത്തിയ 'പേയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്റ്റ് 2007'ന് കീഴിൽ സെപ്റ്റംബർ 15ന് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
2,000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് മാത്രം നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകളെയും സേവന ദാതാക്കളെയും ഈ വിജ്ഞാപനം വിലക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ "ഈ പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇടപാടിന് വ്യക്തമായ സംരക്ഷണം ഇതിലില്ല" എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. "നമ്മളെല്ലാവരും യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ഫീസ് നൽകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. നാളെ മറ്റൊരു വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ ഈ പരിധി തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം. നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം, വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ദൈനംദിന ഇടപാടുകൾക്കും സർക്കാർ ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കാം" എന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.