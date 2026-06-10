രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: മീനാക്ഷി നടരാജൻ്റെ പത്രിക തള്ളിയതിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം
ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കൊലപാതകമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ജീത്തു പട്വാരി
Published : June 10, 2026 at 6:50 AM IST
ഭോപാൽ: മധ്യപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി മീനാക്ഷി നടരാജൻ്റെ രാജ്യസഭാ നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയ നടപടിയെ അപലപിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ജീത്തു പട്വാരി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടി ചട്ടലംഘനമാണെന്നും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൊലപാതകമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വനിതാ സംവരണ വിഷയത്തിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ജീത്തു പട്വാരി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ശക്തമായ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഭോപാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൊലപാതകമാണ് നടത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു. വനിതാ സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലരാകുന്ന ബിജെപി, യാതൊരു ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണ് ഒരു വനിതയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയത്. ഇത് രാജ്യത്തെ വരുംതലമുറയോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാജ്യത്ത് ഈ പോരാട്ടം നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് തങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണെന്നും മധ്യപ്രദേശിലെ ജനങ്ങളും യുവതലമുറയും ഈ പോരാട്ടം അവസാന ഘട്ടം വരെ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ പോരാട്ടം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ലെന്നും ഇതൊരു തുടർച്ചയായ പോരാട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സീറ്റ് മോഷണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്
ഭരണകൂടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് മോഷണത്തിൽ നിന്ന് സീറ്റ് മോഷണത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹരീഷ് ചൗധരി വിമർശിച്ചു. ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കോടതിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് മുന്നിലും പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലൂടെ മധ്യപ്രദേശിൽ വോട്ട് മോഷണത്തിന് പിന്നാലെ സീറ്റ് മോഷണവും തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും ജനാധിപത്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും എല്ലാ തലങ്ങളിലും പോരാടേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും പൗരനും ഈ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കുചേരുമെന്നും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് മുന്നിലും പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും ചൗധരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ബിജെപിയുടെ ഏജൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉമങ് സിംഗാർ ആരോപിച്ചു. നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയത് തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വരണാധികാരിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വരണാധികാരി നാമനിർദേശ പത്രിക റദ്ദാക്കിയ രീതിക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്ന് ഉമങ് സിംഗാർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം നൽകാനാണ് തങ്ങൾ എത്തിയതെന്നും വരണാധികാരിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തങ്ങളുടെ വാദം കേൾക്കാൻ തയാറാകുന്നില്ലെന്നും കമ്മിഷൻ ബിജെപിയുടെ ഏജൻ്റായി മാറിയോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തങ്ങളെ കേൾക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മീനാക്ഷി നടരാജനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ഇത് ബിജെപിയുടെ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും തെലങ്കാന മന്ത്രി പൊന്നം പ്രഭാകർ പറഞ്ഞു. ഭരണകക്ഷിയുടെ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറികൾക്കാണ് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വർഷങ്ങളായി രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള മീനാക്ഷി നടരാജനെപ്പോലൊരാൾ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയോ അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു. അവർക്കെതിരെ നിലവിൽ കേസുകളോ എഫ്ഐആറോ ഇല്ലെന്നും നോട്ടിസ് പോലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയുടെ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ സ്വഭാവം ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും അവരുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം തള്ളുകയും ചെയ്തത് തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തെലങ്കാന കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും പേരിൽ ബിജെപിയുടെ ഈ ഗൂഢാലോചനയെയും രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെയും അപലപിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവർക്കെതിരെ യാതൊരു കേസും നിലവിലില്ലെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് മുന്നിൽ നിരത്തിയ കാരണങ്ങൾ അന്യായമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പശ്ചിമബംഗാളിലും മറ്റും ബിജെപി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറികളും തന്ത്രങ്ങളും രാജ്യം മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം
രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മീനാക്ഷി നടരാജൻ ആരോപിച്ചു. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. മധ്യപ്രദേശിൽ നേരത്തെയും ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ആവശ്യമായ അംഗബലം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി മൂന്നാമതൊരു സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തിയതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയതെന്ന് മീനാക്ഷി നടരാജൻ പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനയെയും ജനാധിപത്യത്തെയും ചവിട്ടിമെതിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് അവർ പയറ്റുന്നതെന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമായെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മധ്യപ്രദേശിൽ നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിച്ചതുപോലെ രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കൃത്രിമം കാണിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
അതിനിടെ, ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറെ കാണാൻ സമയം അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഭോപാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നടത്തിവന്ന പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു. മധ്യപ്രദേശ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫിസർ സഞ്ജയ് കുമാർ ശ്രീവാസ്തവയാണ് നേതാക്കൾക്ക് സമയം അനുവദിച്ചത്.
മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്ക് സുഖമില്ലാത്തതിനാലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച ഉടനടി നടത്താൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്ന് സഞ്ജയ് കുമാർ ശ്രീവാസ്തവ എഎൻഐയോട് വ്യക്തമാക്കി. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറെ ക്ഷണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലാത്തതിനാലാണ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ബിജെപിക്കുമെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. മീനാക്ഷി നടരാജൻ്റെ നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ രഹസ്യമായി തകർക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ നഗ്നമായ ശ്രമമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നിവേദനം നൽകാനാണ് തങ്ങൾ എത്തിയതെന്ന് ഡൽഹിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഓഫിസിലെത്തിയ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് വ്യക്തമാക്കി. ഒഴിവുവന്ന രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ജൂൺ 18നാണ് നടക്കുന്നത്.
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