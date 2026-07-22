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'മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണം, വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പമെന്ന് രാഹുൽ'; നീറ്റ് ക്രമക്കേടിൽ പാർലമെൻ്റ് സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം

സമരത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ

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രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു (ANI)
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By ANI

Published : July 22, 2026 at 6:42 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നു. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) ആരംഭിച്ച സമരത്തിന് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് സമരം ശക്തമായത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പൊലീസ് വലിച്ചിഴച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് സമാനമായ രീതിയിൽ സമരം വളർത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കം.

അപ്രതീക്ഷിത മാർച്ച്

കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ ഒത്തുകൂടിയ സമയത്താണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അപ്രതീക്ഷിത സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. എംപിമാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ മുൻകൂർ വിവരമൊന്നും നൽകാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് വരാൻ അദ്ദേഹം നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരങ്ങൾ പുറത്തുചോരാതെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ നടന്ന മാർച്ചിൽ വേഗത്തിൽ നടന്നുനീങ്ങിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം എത്താൻ മറ്റ് നേതാക്കൾ ഏറെ പാടുപെട്ടു. വസതിക്ക് മുന്നിലെത്തിയ നേതാക്കൾ അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതിരുന്നവരെ വഴിയിൽ വച്ച് തന്നെ പൊലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കി. സുരക്ഷാ സേനയെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ച ഈ സംഭവം രാജ്യത്തെ ഇൻ്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങളുടെ വീഴ്ച കൂടിയാണ് തുറന്നുകാട്ടിയത്.

വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് താൻ ലോക്‌സഭ സ്പീക്കറെ കണ്ടിരുന്നതായി രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി വേണമെന്നായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ മറുപടി. ചർച്ചയ്ക്ക് സർക്കാർ താത്പര്യം കാണിക്കാത്തതിനാലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ധർണ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം തകരുന്നതും ചോദ്യപ്പേപ്പറുകൾ ചോരുന്നതും വിദ്യാഭ്യാസം ചെലവേറിയതാകുന്നതും സാധാരണ കുടുംബങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനും അമിത് ഷായും രാജിവയ്ക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥികളെ മർദിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന നിലയിൽ ലോക്‌സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സമാധാനപരമായി നടന്ന സമരത്തിന് നേരെ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ ഡൽഹി പൊലീസ് നടത്തിയ നടപടിയെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് രൂക്ഷമായി അപലപിച്ചു. ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. നിലത്തിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവർക്ക് നേരെ യാതൊരു മര്യാദയുമില്ലാതെയുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും എംപിമാരെയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ അടക്കം വലിച്ചിഴച്ചാണ് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയത്. മിന്നലാക്രമണം പോലെ വന്ന് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച പൊലീസിൻ്റെ നടപടിക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് പിന്നോട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഏകദേശം രണ്ടര മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിലാണ് പൊലീസ് നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത്.

പൊലീസ് അതിക്രമം
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളെ പൊലീസ് ക്രൂരമായി മർദിച്ചതായി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ യുവാക്കളും അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭരംഗത്തുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയം അവിടെ ഉന്നയിക്കുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതിഷേധത്തോട് സർക്കാർ യാതൊരു മര്യാദയും കാണിച്ചില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതി എസ്പിജി സുരക്ഷയുള്ള മേഖലയാണെങ്കിൽ കൂടിയും ജനപ്രതിനിധികളോടും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളോടും കാണിക്കേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായില്ല.

എംപിമാരുടെ സംഘത്തെ പൊലീസ് വളരെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത്. രണ്ടു മൂന്നു തവണ ഇത്തരത്തിൽ ബലപ്രയോഗം ഉണ്ടായപ്പോൾ എംപിമാർ അതിനെ ചെറുത്തിരുന്നു. പൊലീസുമായുണ്ടായ വലിയ പിടിവലിക്കിടെ ഡീൻ കുര്യാക്കോസിൻ്റെ കൈകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും വാച്ച് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ പരിക്കുകൾ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിഷയമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എംപിമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിങ്സ്‌വേ പൊലീസ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് ചർച്ചയ്ക്കായി അവിടെ എത്തിയത്. സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ എംപിമാർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും പൊലീസും സർക്കാരും ചേർന്ന് അവിടെ മനഃപൂർവം ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. എംപിമാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ ലോക്‌സഭ സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകുന്ന കാര്യം പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സർക്കാർ ഒളിച്ചുവയ്ക്കുകയാണ്. പാർലമെൻ്റിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ തനിക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി അറിയാമെന്നും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ മുന്നറിയിപ്പുകളും സർക്കാരിന് നൽകുകയും ചെയ്തതാണ്. പാർലമെൻ്റിൽ ഈ വിഷയം വലിയ ചർച്ചയാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും തികച്ചും നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. അതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജിയിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

സർക്കാർ നിലപാട്
സമരത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ. മന്ത്രിയുടെ രാജിക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ ചർച്ചക്കെത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് വ്യക്തമാക്കി. എൻഡിഎ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയും പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ സംവിധാനത്തെയാകെ ബാധിക്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ പി നദ്ദയും ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങും സോനം വാങ്ചുക്കിനെ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ചു. എന്നാൽ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കും വരെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സിജെപി.

സമരം ശക്തമാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം
പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും വരും ദിവസങ്ങളിലും വിഷയം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി, നീറ്റ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച, സമരക്കാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് അതിക്രമം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ സഭ നിർത്തിവച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. സർക്കാർ ഇതിന് തയാറായില്ലെങ്കിൽ സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തിന് വലിയ ജനപിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യുവാക്കൾ രാത്രി വൈകിയും സമരവേദിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്.

സമാധാനപരമായി നടക്കുന്ന സമരത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്. ഡൽഹിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ബിജെപി ഗുണ്ടകളെ ഇറക്കി അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്നും ഇതിന് തങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ഇത് ബിജെപിയുടെ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും സമരക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പൊലീസിൻ്റെ ബലപ്രയോഗങ്ങളെ മറികടന്ന് തെരുവിലിറങ്ങാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സംയുക്ത തീരുമാനം. ഒരു വശത്ത് സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരുവുകളിൽ സമരം ശക്തമാകുമ്പോൾ മറുവശത്ത് പാർലമെൻ്റിനകത്ത് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കം. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ പാർലമെൻ്റിലെ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാകും.

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TAGGED:

RAHUL GANDHI NEET PROTEST
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
DEAN KURIAKOSE POLICE ATTACK
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