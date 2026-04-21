ETV Bharat / bharat

പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ 'തീവ്രവാദി' പ്രയോഗവുമായി മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ; മാപ്പു പറയണമെന്ന് കിഷൻ റെഡ്ഡി

കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഒരു തീവ്രവാദിയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ. വിവാദ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ മറുപടിയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി കിഷൻ റെഡ്ഡി.

MALLIKARJUN KHARGE CALL TERRORIST PM MODI KHARGE CONTROVERSY SPEECH TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
Congress President Mallikarjun Kharge addresses a rally in support of party candidate from Velachery constituency, JMH Aassan Maulaana, ahead of the Tamil Nadu Assembly elections, at Thiruvanmiyur in Chennai, Tuesday, April 21, 2026 (Screengrab)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 21, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: സിബിഐ, ഇഡി, ആദായനികുതി വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഒരു തീവ്രവാദിയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശം രാഷ്‌ട്രീയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ചെന്നൈയിലെ ഹോട്ടലിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം നടത്തിയത്. വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസാക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തടസപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന ബിജെപിയുടെ ആരോപണം തികച്ചും വാസ്‌തവ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. 2023 ൽ, മണ്ഡലപരിധി നിർണയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി വനിതാ സംവരണ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. പിന്നീട് പാർലമെൻ്റിൽ പാസാക്കി. ഞങ്ങൾ ഈ നീക്കത്തെ എതിർത്തു.

എന്നിരുന്നാലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വനിതാ സംവരണ ബിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പ്രാബല്യത്തിൽ ഉള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം. അദ്ദേഹം സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, അവർ നിശബ്‌ദത പാലിക്കുന്നുവെന്നും മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദേശ്യങ്ങൾ യഥാർഥമല്ല. എല്ലാ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, സിബിഐ, എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ആദായ നികുതി വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ബിജെപി സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും അമിത് ഷായും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമഗ്രത ഇല്ലാതാക്കാനും വികസിത സംസ്ഥാനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായി തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഐക്യത്തിൽ അവർ ഭയന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടത്. മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനെ 'വനിതാ സംവരണ ബിൽ' എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് അവർ പൊതുജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ബിജെപി അംഗങ്ങൾ മുമ്പ് നടത്തിയ അവഹേളനപരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

2023 ൽ പാസാക്കിയ വനിതാ സംവരണ ബിൽ പോലും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇത് ബിജെപിയുടെ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി, ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യണം. നിലവിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം തീർച്ചയായും നൽകാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അംബേദ്‌കർ, പെരിയാർ, അണ്ണ, കലൈഞ്ജർ, കാമരാജർ എന്നിവരെല്ലാം സ്ത്രീ വിമോചനത്തിനായി പോരാടി.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ, അണ്ണയുടെ പേരിലുള്ള എഐഎഡിഎംകെ മോദിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീ വിമോചനത്തിലോ, സാമൂഹിക നീതിയിലോ, ജനാധിപത്യത്തിലോ അദ്ദേഹത്തിന് താത്‌പര്യമില്ല. ഡിഎംകെയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും പരസ്‌രം ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിജയിക്കുമെന്നും മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ പറഞ്ഞു.

മറുപടിയുമായി കിഷൻ റെഡ്ഡി

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെക്കുറിച്ചുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിഷൻ റെഡ്ഡി രംഗത്ത്. ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയെ 'തീവ്രവാദി' എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിരുത്തരവാദപരം മാത്രമല്ല മനഃപൂർവം നടത്തിയ അവഹേളനവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച 1.47 ബില്യൺ ഇന്ത്യക്കാരെ അപമാനിക്കുക കൂടിയാണ് ഖാർഗെയുടെ ഈ അധിക്ഷേപ പരാമർശം.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷ ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപമാനിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ സംവാദത്തെ തരംതാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടയാളുമായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കോൺഗ്രസും അതിൻ്റെ നേതാക്കളും അപമാനിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ നടത്തിയ ഈ പരാമർശനത്തിന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോട് ക്ഷമാപണം നടത്തണമെന്നും കിഷൻ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

TAGGED:

MALLIKARJUN KHARGE CALL TERRORIST
PM MODI
KHARGE CONTROVERSY SPEECH
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
KHARGE CALL TERRORIST CONTROVERSY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.