രാംലീല മൈതാനത്ത് ശക്തിപ്രകടനം; കൂടുതൽ ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്
അടുത്തിടെ ഡൽഹി തെരുവുകളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ഈ സഖ്യം, രാജ്യത്തുടനീളം വിവിധ സമരപരിപാടികൾ നടത്തിവരികയാണ്. നവംബർ ഒന്നിലെ റാലിയിലേക്ക് സഖ്യകക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ എത്തിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
Published : October 21, 2026 at 7:09 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ശക്തിപ്രകടനത്തിനായി കൂടുതൽ ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പാർട്ടി ഘടകങ്ങളോട് കോൺഗ്രസ് ആഹ്വാനം. നവംബർ ഒന്നിന് ഡൽഹിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ രാംലീല മൈതാനത്ത് പ്രതിപക്ഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിപ്രകടനത്തിനായി ആളുകളെ അണിനിരത്താൻ, ഡൽഹിയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പാർട്ടി ഘടകങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് ഇതിനകം നിർദ്ദേശം നൽകി.
പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ 'ഇന്ത്യ' (INDIA) ബ്ലോക്കിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോൺഗ്രസ്, ഈ റാലിക്കായി പിന്തുണ സമാഹരിക്കുന്നതിൽ മുൻകൈ എടുക്കുന്നു. അടുത്തിടെ ഡൽഹി തെരുവുകളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ഈ സഖ്യം, രാജ്യത്തുടനീളം വിവിധ സമരപരിപാടികൾ നടത്തിവരികയാണ്. നവംബർ ഒന്നിലെ റാലിയിലേക്ക് സഖ്യകക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ എത്തിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
എഐസിസി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള കെസി വേണുഗോപാൽ, ഒക്ടോബർ 23-ന് ഹരിയാനയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ചേർന്ന് റാലിക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇത്തരം ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ ഹരിയാന എക്കാലവും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇത്തവണയും ആ പാരമ്പര്യം അവർ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഇതിനായി ഒക്ടോബർ 23-ന് ഒരു യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ, എംഎൽഎമാർ, മുൻ എംഎൽഎമാർ, എംപിമാർ, മുൻ എംപിമാർ എന്നിവരെല്ലാം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും. ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 'വോട്ട് ബച്ചാവോ, ദേശ് ബച്ചാവോ' (വോട്ട് സംരക്ഷിക്കൂ, രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കൂ) എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങൾ തുടക്കമിട്ടുകഴിഞ്ഞു. വോട്ട് തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച സന്ദേശം ബ്ലോക്ക് തലം വരെ എത്തിക്കും. ആളുകളെ അണിനിരത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹരിയാന ഘടകം എപ്പോഴും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, നവംബർ ഒന്നിലെ റാലിയിലും അത് ആവർത്തിക്കും. അന്ന് രാംലീല മൈതാനം ജനനിബിഡമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," ഹരിയാനയുടെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി ജിതേന്ദ്ര ബാഗേൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
റോഡ് മാർഗം ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ എളുപ്പമായതിനാൽ ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേർ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സഖ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, മുതിർന്ന നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തതിനാൽ, മറ്റ് സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളും ഈ റാലിയിൽ സജീവമായി പങ്കുചേരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എഐസിസി ചുമതലയുള്ള രാജേന്ദ്ര പാൽ ഗൗതമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ് ഘടകം, വരാനിരിക്കുന്ന ഡൽഹി പരിപാടിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്തു.
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"ഡൽഹിയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സംഘം പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. നവംബർ ഒന്നിന് നടക്കുന്ന റാലിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ അണിനിരത്തും. 'ഇന്ത്യ' (INDIA) സഖ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം വിളിച്ചോതുന്ന പരിപാടിയായിരിക്കും ഇത്. കോൺഗ്രസ് ആശയങ്ങൾ, പൊതുതാത്പര്യ വിഷയങ്ങൾ, ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം എന്നിവ ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിനായി വിപുലമായ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികളും പൊതുപങ്കാളിത്തവും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും," ഗൗതം ഇടിവി ഭാരതിനോട് (ETV Bharat) പറഞ്ഞു.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ തങ്ങളുടെ പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നതായി എഐസിസി ഭാരവാഹി അറിയിച്ചു. പേരുകളിൽ മാറ്റമോ, തെറ്റായ വിവരങ്ങളോ, മറ്റ് അപാകതകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഉടൻ പരാതി നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
രാജസ്ഥാനിലും കോൺഗ്രസിന് ശക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ളതിനാൽ, അവിടെ നിന്നുള്ള ഘടകവും വലിയ സംഭാവന നൽകുമെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. രാജസ്ഥാൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി രുത്വിക് മക്വാന പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഡൽഹിയിലെ മുൻ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ നവംബർ ഒന്നിന് നടക്കുന്ന റാലിയിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരെ അവിടന്ന് എത്തിക്കും.
"പാർട്ടിക്കും മൊത്തം പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഇതൊരു സുപ്രധാന പരിപാടിയാണ്. മുൻ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ചില നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും, ഇത്തവണ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. നവംബർ ഒന്നിന് നടക്കുന്ന റാലിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ഉടൻ ഒരു യോഗം ചേരും. ഗുജറാത്തും മധ്യപ്രദേശും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ റാലിയിൽ പരമാവധി പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്," മക്വാന ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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