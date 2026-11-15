'ചലോ ദില്ലി' പ്രതിഷേധ പരിപാടി മാറ്റിവച്ച് കോൺഗ്രസ്; നവംബർ 26-ന് 'ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ മാർച്ച്' സംഘടിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി നേതൃത്വം
നവംബർ 26-ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തെയും തലസ്ഥാന നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 'സംവിധാൻ രക്ഷാ മാർച്ച്' സംഘടിപ്പിക്കാമൊരുങ്ങി കോൺഗ്രസ്.
Published : November 15, 2026 at 6:20 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നവംബർ 25, 26 തീയതികളിൽ നടത്താനിരുന്ന 'ചലോ ദില്ലി' പ്രതിഷേധ പരിപാടി കോൺഗ്രസ് മാറ്റിവച്ചു. ഭരണഘടനാദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ദേശിയ തലസ്ഥാനത്ത് നടത്താനിരുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി മറ്റൊരു തീയതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ ഞായറഴ്ച അറിയിച്ചു. ചലോ ദില്ലി പരിപാടി നീട്ടിവച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നവംബർ 26-ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തെയും തലസ്ഥാന നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 'സംവിധാൻ രക്ഷാ മാർച്ച്' (ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ മാർച്ച്) സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കി.
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ (എസ്ഐആർ) സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ നവംബർ ഒന്നിന് ഡൽഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനത്ത് 'ഇന്ത്യ' സഖ്യം വൻ റാലി നടത്തിയിരുന്നു. മിൻ്റോ റോഡ്-കണോട്ട് പ്ലേസ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് രാംലീല മൈതാനത്തേക്കായിരുന്നു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ എസ്ഐആർ പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ 31-ന് തലസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ നടത്തിയ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ്' മാതൃകയിലുള്ള പൊതുപരിപാടിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ വമ്പൻ ഒത്തുചേരൽ നടന്നത്. ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മമത ബാനർജി, അഭിഷേക് ബാനർജി എംപി, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി, ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്, ജെകെഎൻസി അധ്യക്ഷൻ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള, സിപിഐ നേതാവ് ഡി. രാജ, പിഡിപി അധ്യക്ഷ മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി, സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഐക്യനിരയെ പ്രകടമാക്കുന്നതായിരുന്നു. ഈ പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്നും ഇത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായോ നേതാവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്നും റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തെ നിശബ്ദമാക്കാൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം, ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള പോരാട്ടം സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്രതിപക്ഷം തുടരുമെന്ന് ആവർത്തിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വോട്ടുകൾ ചോർത്തുന്നതിന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ കൂട്ടുനിന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി, അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും ജയിലിലടയ്ക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരനോടും പറയുകയാണ്, ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യും. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ജയിലിൽ പോകും. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയും, അമിത് ഷാ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമാകില്ലായിരുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: 'ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിദേശ കടന്നുകയറ്റം രാഹുൽ ഗാന്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നു'; 'ഭാരത് ഉച്ചകോടി'യിലെ പരാമർശങ്ങളിൽ വിമർശനവുമായി ബിജെപി