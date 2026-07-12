ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് യുവജന വിഭാഗം, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് മാഫിയ ബന്ധമെന്ന് കനയ്യ കുമാർ
'ഛാത്രോംകി ഗൂഞ്ച്' പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
By PTI
Published : July 12, 2026 at 1:51 PM IST
റാഞ്ചി: പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പരാജയങ്ങൾക്കുമെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് യുവജന വിഭാഗം റാഞ്ചിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷയ്ക്കും, അവരുടെ വിദ്യഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമുള്ള 'ഛാത്രോംകി ഗൂഞ്ച്' പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു മാരത്തോൺ.
ബാപ്പു വാട്ടികയിൽ നിന്നാണ് നേതാകൾ മാരത്തോൺ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. പരിപാടിയിൽ കോൺഗ്രസ് വിദ്യാർഥി സംഘടനയായ എൻ.എസ്.യു.ഐ ഇൻ-ചാർജ് കനയ്യ കുമാർ പങ്കെടുക്കുകയും കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യ്തു.
"കോൺഗ്രസും അതിൻ്റെ യുവജന വിഭാഗമായ എൻ.എസ്.യു.ഐ-യും അവരുടെ എല്ലാ സെല്ലുകളും രാജ്യത്തെ 28 നഗരങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിക്കായി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ അവസ്ഥ, സ്ഥാപനപരമായ കെടുകാര്യസ്ഥത, ആവർത്തിച്ചുള്ള പരീക്ഷാ ചോദ്യക്കടലാസ് ചോർച്ച, വൈകുന്ന അക്കാദമിക് സെഷനുകൾ, ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ്, തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നിവ തുറന്നുകാട്ടുന്നതിലാണ് ഈ കാമ്പെയ്ൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്,". ഈ ക്യമ്പെയ്നിലൂടെ വിദ്യാർഥികളുടെ പോരാട്ടങ്ങളും പരാതികളും ലോക്സഭയിൽ എത്തിക്കും. കൂടാതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ആഴം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി ഈ ക്യമ്പെയ്നിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കുമെന്നും , അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണെന്നും കനയ്യ കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് മാഫിയ ബന്ധം
വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി വെച്ച് കളിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നാരോപിച്ച കുമാർ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് പേപ്പർ ചോർച്ച മാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി കെട്ടിപടുക്കേണ്ട വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവിതം തകർക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നും കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
शुक्रवार शाम दिल्ली के मुखर्जी नगर में #ChhatronKiGoonj अभियान के समर्थन में छात्रों और युवाओं ने मशाल मार्च निकालकर शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद की।— NSUI (@nsui) July 11, 2026
मशाल मार्च के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक… pic.twitter.com/i5NRR1O1lS
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ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസി പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ മികച്ചൊരു പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് അടിയന്തരമായി തടയിടുക, വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാനസിക വിഷാദം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ തൊഴിൽ, അക്കാദമിക് കലണ്ടറുകൾ നിജപ്പെടുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു.
सिस्टम में रखकर “सिस्टम” को बदलेंगे। pic.twitter.com/cFxndNyWzS— NSUI (@nsui) July 11, 2026
പരീക്ഷാ പേപ്പറുകൾ ചോർത്തി ബിജെപി സർക്കാർ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഉദയ് ഭാനു ചിബും ആരോപിച്ചു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന യുവാക്കൾ അതിനുള്ള അംഗീകാരം അർഹിക്കുന്നണ്ടെന്നും, എന്നാൽ പണത്തോടുള്ള അത്യാഗ്രഹത്താൽ പേപ്പറുകൾ ചോർത്തി ബിജെപി അവരുടെ ഭാവി വിറ്റുതുലയ്ക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഈ മാരത്തോൺ അഴിമതിക്കാരായ ബിജെപി സർക്കാരിനുള്ള മറുപടിയാണെന്നും അവരുടെ പേപ്പർ ചോർച്ചാ റാക്കറ്റ് ഇനി രാജ്യത്ത് വിലപ്പോവില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.
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