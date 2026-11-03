'രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നു' - കടുത്ത വിമർശനങ്ങളുമായി കോണ്ഗ്രസ്
അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികളിലെ നടപടികൾ സുപ്രീം കോടതി അവസാനിപ്പിച്ചതോടെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി കോണ്ഗ്രസ് രംഗത്ത്.
By PTI
Published : November 3, 2026 at 7:30 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസ്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പിന്തുണയോടെ ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്നും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികളിലെ നടപടികൾ സുപ്രീം കോടതി അവസാനിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരണം നടത്തിയത്.
പ്രതികൾക്കെതിരായ വിചാരണ ഇനി പ്രാദേശിക കോടതിയിൽ തുടരുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) ഈ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതായി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച്, നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിന് വിചാരണയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.
"അന്വേഷണം പൂർത്തിയായെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പിന്തുണയോടെ ഈ വിഷയം ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത്. ഇത് വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. ഉത്തരവാദികളായവരെ കണ്ടെത്തുന്നതു വരെ ഈ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചതായി കണക്കാക്കാനാവില്ല" കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.
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പണം പിൻവലിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന എട്ട് വ്യക്തികളിലേക്ക് മാത്രം അന്വേഷണം ഒതുക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ചോദിച്ചു. "ഈ സംവിധാനം ആരുടെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്?, മേൽനോട്ടത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് പരിശോധന നടത്തിയില്ല? അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
"എട്ട് പേർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ കേസ് പൂർണമായി അന്വേഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് പറയാനാകുമോ?... ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്കകളുടെ സുരക്ഷ, എണ്ണൽ, കണക്ക് സൂക്ഷിക്കൽ, നിരീക്ഷണം എന്നിവയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നവർ മോഷണം തടയാൻ യാതൊരു ശ്രമവും നടത്തിയില്ല.
ജൂൺ നാലിന് 2.25 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ വീഡിയോ അന്നത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയുടെ പക്കൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്നും ജൂൺ അഞ്ചിന് അദ്ദേഹത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിലെ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു.
"പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂൺ 25-ന് മാത്രം എഫ്ഐആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്? ഈ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഈ കാലതാമസം കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനാൽ, നടപടികൾ തടസപ്പെടുത്താനോ വൈകിപ്പിക്കാനോ തീരുമാനിച്ചത് ആരാണ്? ഈ 21 ദിവസത്തെ കാലതാമസത്തിനിടയിൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതൊരു കുറ്റകൃത്യമായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് നടപടിയെടുത്തില്ല?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ചമ്പത് റായ്, അനിൽ മിശ്ര, ഗോപാൽ റാവു എന്നിവരെ സാക്ഷികളാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. "സാക്ഷിയാകുന്നതും പ്രതിയാകുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും പങ്കിനെക്കുറിച്ചും എന്തുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടന്നില്ല? അത്തരമൊരു അന്വേഷണം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ നിഗമനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
"എസ്ഐടി അന്വേഷണം പൂർത്തിയായെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ, സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പൂർണവും സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവർ വിശദീകരിക്കണം" ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.
സുപ്രീം കോടതി ഹർജികൾ തീർപ്പാക്കിയെങ്കിലും ആരോപണങ്ങളുടെ സാധുതയെക്കുറിച്ച് കോടതി ഒരു അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ ഉത്തരവിനെ ഒരു കക്ഷിക്കും ലഭിച്ച 'ക്ലീൻ ചിറ്റ്' (കുറ്റവിമുക്തി) ആയി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നടത്തിപ്പ്, നിരീക്ഷണ സംവിധാനം, മുതിർന്ന ഭാരവാഹികളുടെ പങ്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തിയില്ല? എട്ട് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച്, മുഴുവൻ സത്യവും മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനാണോ സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ഉന്നത ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഭരണപരവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് ജയറാം രമേശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്വേഷണം സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. "ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പിലും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലും പങ്കാളികളായ പ്രതികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയിരിക്കുകയാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ആർഎസ്എസ്, വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത്, ബിജെപി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നാണം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണോ?" അദ്ദേഹം 'എക്സി'ലൂടെ ചോദിച്ചു. "പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മന്ത്രിജീ, നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിർലജ്ജത നിറഞ്ഞ ഈ മൗനം രാജ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്" ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.
രാം മന്ദിർ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചതു മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള സംഭാവനകൾ, പണം, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, സ്വർണം, വെള്ളി, വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഭൂമി, നിർമ്മാണ ചെലവുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രവും സമഗ്രവുമായ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്തരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച തുകയുടെ കണക്കുകളും പരസ്യമാക്കണം. 2020ലെയും അതിനുശേഷമുള്ളതുമായ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ അത് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും ജയറാം രമേശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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