ബംഗാളില് വന് രാഷ്ട്രീയ പോര്; മമതയുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് പിന്നാലെ നന്ദിഗ്രാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി അറസ്റ്റിൽ
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് 2007-ലെ നന്ദിഗ്രാം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭകാലത്തെ പഴയ കൊലപാതകക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്
Published : September 18, 2026 at 9:05 PM IST
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നന്ദിഗ്രാം നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി മിലൻ പ്രധാൻ അറസ്റ്റിലായി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് 2007-ലെ നന്ദിഗ്രാം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭകാലത്തെ പഴയ കൊലപാതകക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒക്ടോബർ 6-നാണ് നന്ദിഗ്രാമിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
മമത ബാനർജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായ സമരമായിരുന്നു 2007-ലെ നന്ദിഗ്രാം പ്രക്ഷോഭം. 34 വർഷത്തെ ഇടത് മുന്നണി ഭരണത്തിന് വിരാമമിട്ട് 2011-ൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്താൻ വഴിയൊരുക്കിയതും ഈ പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു. തൃണമൂൽ തുടർഭരണം നടത്തിവരികയായിരുന്ന ബംഗാളിൽ 2026-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച് ബിജെപി അധികാരം പിടിക്കുകയായിരുന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ച കാളിഘട്ടിലെ വസതിയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ വിഭാഗം നന്ദിഗ്രാമിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് മമത ബാനർജി വ്യക്തമാക്കിയത്. മമത വിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന സഞ്ചിത പ്രധാൻ ഡേ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനം. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സഞ്ചിത നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിച്ചത്.
പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ അറസ്റ്റിൽ കടുത്ത ഭയവും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുമാണ് വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് തൃണമൂൽ നേതാവ് കുനാൽ ഘോഷ് വിമർശിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ മുക്ത ഭാരതത്തിനായുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും ജനാധിപത്യം വെന്റിലേറ്ററിലാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ. സി. വേണുഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചു. 19 വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി നടത്തുന്ന ഇത്തരം ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ ഭയക്കില്ലെന്നും അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് കോൺഗ്രസിനെ സഹോദര പാർട്ടിയായി കണ്ട് പിന്തുണ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മമതയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങൾ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി വ്യക്തമാക്കി.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് 'ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്' എന്ന പേരും 'ജോഡപ്പുല്ല്' ചിഹ്നവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇരുവിഭാഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിലക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് മമത ബാനർജി വിഭാഗത്തിന് 'മമത ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്' എന്ന പേരും 'ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ' ചിഹ്നവും, അരൂപ് റോയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എതിർവിഭാഗത്തിന് 'ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്' എന്ന പേരും 'കത്ത്' ചിഹ്നവുമാണ് കമ്മീഷൻ അനുവദിച്ചത്.
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