'എഐഎഡിഎംകെയുടെ നിയന്ത്രണം ബിജെപിയുടെ കൈയിൽ': വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് എംപി

ബിജെപിയെയും എഐഎഡിഎംകെയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപി ജ്യോതിമണി.

ജ്യോതിമണി എഐഎഡിഎംകെ ബിജെപി tamil nadu assembly election 2026
Congress MP Jyothimani (ANI)
By ANI

Published : March 21, 2026 at 10:08 AM IST

ചെന്നൈ: ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെയും (ബിജെപി) ഓൾ ഇന്ത്യ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തെയും (എഐഎഡിഎംകെ) വിമർശിച്ച് തമിഴ്‌നാട് കോൺഗ്രസ് എംപി ജ്യോതിമണി. എഐഎഡിഎംകെയുടെ നേതൃത്വം ബിജെപി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാദേശിക പാർട്ടിയുടെ ഉടമയെന്നും എംപി ജ്യോതിമണി ആരോപിച്ചു.

സഖ്യകക്ഷികളെ മുഴുവൻ ബിജെപി ക്രമേണ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ്. എഐഎഡിഎംകെയ്‌ക്ക് ഇനി നേതൃത്വത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത് ദുർബലമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ, എഐഎഡിഎംകെയുടെ ഉടമ അമിത് ഷായാണ്. പാർട്ടിക്ക് സ്വന്തം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മേൽ നിയന്ത്രണമില്ല എന്നതാണ് വാസ്‌തവം. ജയലളിതയ്ക്ക് ശേഷം പാർട്ടി ദുർബലമായി. സിബിഐ, ഇഡി, മറ്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ബിജെപി അവരെ സമർദ്ദത്തിലാക്കുകയാണ്. കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴികെ, ബിജെപിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വിജയവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജ്യോതിമണി ആരോപിച്ചു.

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെയാണ് വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് എംപി രംഗത്ത് എത്തിയത്. തെരഞ്ഞുപ്പും സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകവുമായുള്ള (ഡിഎംകെ) കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമെന്നും ജ്യോതിമണി പറഞ്ഞു. ആദ്യ യോഗം ഇതിനോടകം കഴിഞ്ഞു. പുതിയ മാർദനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടിപ്പിക്കുയും ചെയ്‌തു. ഇനി മണ്ഡലങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും സ്ഥാനാർഥി നിർണയം ഉണ്ടാവുകയെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇതിന് മുമ്പ് ഡിഎംകെയെയും എഐഎഡിഎംകെയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് നടനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ വിജയ് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട് ഭരിച്ചവരും ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നവരും ബിജെപിയുടെ അടിമകൾ ആണെന്നാണ് വിജയ് ആരോപിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനുശേഷമോ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷമോ താൻ ഒരിക്കലും അഴിമതിയിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്നും അടിമായായി ഭരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം എൻഡിഎയ്ക്കുള്ളിൽ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ സുഗമമായി നടക്കുകയാണെന്ന് എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമി പറഞ്ഞു. ഓരോ പാർട്ടിക്കും അനുവദിച്ച മണ്ഡലങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പളനിസ്വാമി വ്യക്തമാക്കി. ഏപ്രിൽ 23നാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക. നിയമസഭയുടെ നിലവിലെ കാലാവധി മെയ് 10ന് അവസാനിക്കും. ഒറ്റ ഘട്ടമായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക.

