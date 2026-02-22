ETV Bharat / bharat

'ഇതാണോ പരസ്‌പരബന്ധം?' താരിഫിനെ ട്രംപ് ആയുധമാക്കുന്നു, ഇന്ത്യ-യുഎസ് കരാറിനെ വിമർശിച്ച് ചിദംബരം

താരിഫുകൾ വ്യാപാരത്തെ ഗുരുതരമായി തടസപ്പെടുത്തുമെന്നും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമാധിഷ്ഠിത വ്യാപാര ക്രമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇതെന്നും ആരെങ്കിലും മനസിലാക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും ചിദംബരം ചോദിച്ചു

Congress leader P. Chidambaram (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 22, 2026 at 8:42 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: താരിഫ് വർധിപ്പിക്കുമെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് മുൻ ധനമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി ചിദംബരം. ട്രംപ് താരിഫിനെ ആയുധമാക്കുകയാണെന്നും ഈ നീക്കം ശക്തമായി അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2025 ഏപ്രിൽ 2 ന് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി പരസ്‌പര താരിഫുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷവും താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ ട്രംപ് അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ" തനിക്ക് അതിശയമില്ലെന്ന് മുൻ ധനമന്ത്രി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ചില നിരൂപകരും ബിജെപിയോട് ചായ്‌വുള്ളവരും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ താരിഫ് നിലനിർത്താനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ നടപടികളെ പരോക്ഷമായി ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആശ്ചര്യകരമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. താരിഫുകൾ വ്യാപാരത്തെ ഗുരുതരമായി തടസപ്പെടുത്തുമെന്നും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമാധിഷ്ഠിത വ്യാപാര ക്രമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇതെന്നും ആരെങ്കിലും മനസിലാക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. താരിഫുകൾ ഇന്ത്യയുടെ യുഎസിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.

ഇതിൽ ഒരു മാറ്റവും വരാൻ പോവില്ലെന്നും ഇന്ത്യ തീരുവ നൽകുന്നത് തുടരുമെന്നും യുഎസ്-ഇന്ത്യ വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രംപിൻ്റെ സമീപകാല പരാമർശങ്ങളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സന്തുലിത കരാർ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങളേയും ചിദംബരം ചോദ്യം ചെയ്‌തു."ഇന്ത്യയും യുഎസും 2026 ഫെബ്രുവരി 2 ന് സംയുക്ത പ്രസ്‌താവന പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച പരസ്‌പരബന്ധം ഇതാണോ? സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ആഘോഷിക്കുന്ന 'നേട്ട'മാണോ ഇത്?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്നലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും മേലുള്ള തീരുവ 10 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 15 ശതമാനമായി ഉയർത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ട്രംപിൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള കടുത്ത തീരുവകൾക്കെതിരായ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെത്തുടർന്ന്, ട്രംപ് വെള്ളിയാഴ്‌ച ഫെബ്രുവരി 24 മുതൽ 150 ദിവസത്തേക്ക് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും 10 ശതമാനം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.

അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയ ഇറക്കുമതി തീരുവകൾക്ക് പകരമായി, ആഗോളതലത്തിൽ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും 15 ശതമാനം പ്രത്യേക നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. കോടതി വിധിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ട്രംപിന്‍റെ ഈ പുതിയ നീക്കം. നേരത്തെ വെള്ളിയാഴ്‌ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ 10 ശതമാനം നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, ശനിയാഴ്‌ച തന്‍റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ' ഇത് 15 ശതമാനമായി വർധിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

ഫെബ്രുവരി 24 ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഈ പുതിയ നികുതി നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. 1974-ലെ ട്രേഡ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ട്രംപ് ഈ താത്കാലിക നികുതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ, ഭരണകൂടത്തിന് ഈ നികുതി 150 ദിവസത്തേക്ക് (അഞ്ച് മാസം) മാത്രമേ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കൂ. അതിനുശേഷം ഇത് തുടരണമെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പാർലമെന്‍റായ കോൺഗ്രസിന്‍റെ അംഗീകാരം തേടേണ്ടതുണ്ട്.

