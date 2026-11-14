വോട്ട് ചോരിയെ നേരിടാന് ഉത്തര്പ്രദേശില് മിഷന് 2027മായി കോണ്ഗ്രസ്
എല്ലാ ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരെയും ബൂത്ത് തല പ്രവര്ത്തനം ശക്തമാക്കാന് ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഒപ്പം വോട്ടര് പട്ടിക പരിശോധിക്കാനും.
Published : November 14, 2026 at 8:51 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഉത്തര്പ്രദേശില് മിഷന് 2027ന് തുടക്കമിട്ട് കോണ്ഗ്രസ്. ബൂത്ത് തല പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശക്തമാക്കാന് ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാര്ക്ക് പാര്ട്ടി നിര്ദ്ദേശം നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. വോട്ടര് പട്ടിക പരിശോധിക്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്.
പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തില് വോട്ട് ചോരി ആരോപണവുമായി ബിജെപിയെ നേരിടാനുള്ള ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ഈ നീക്കങ്ങള്.
നിലവിലുള്ള ജില്ല നഗര കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്മാര്ക്ക് നല്കിയിട്ടുള്ള ഈ ചുമതല ഒരു സുപ്രധാന നടപടിയായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴചകളില് സംഘടന് ശ്രീജാന് എന്ന ദേശ വ്യാപക പരിപാടിയിലൂടെ പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകരുമായി സംവദിച്ച് പുത്തന് ജില്ല അധ്യക്ഷന്മാരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത് ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്നത്. പുതിയ അധ്യക്ഷന്മാരെ ഉടന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും.
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മിഷന് 2027ന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. താഴെത്തട്ടില് നിന്ന് പാര്ട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവര് ബൂത്ത് തലത്തില് നിന്ന് തന്നെ പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങും. അനധികൃതമായി വോട്ടര് പട്ടികയില് കടന്ന് കൂടിയിട്ടുള്ളവരെയും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെയും കണ്ടെത്തും. സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ട് ചോരി അനുവദിക്കില്ല. പത്ത് വര്ഷമായി ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങള് അവഗണിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അണിനിരക്കാന് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും കോണ്ഗ്രസ് തേടും. ജനങ്ങള് ബിജെപിയെ ഇക്കുറി ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്നും ഉത്തര്പ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി കുനാല് ചൗധരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കോണ്ഗ്രസ് സംഘടനയെ ശാക്തീകരിക്കാന് 2025ലാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി സംഘടന് ശ്രീജാന് ദേശവ്യാപമായി തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഉത്തര്പ്രദേശില് പാര്ട്ടിക്ക് പുത്തന് ഊര്ജ്ജം പകരാന് ഹൈക്കമാന്ഡ് മുതിര്ന്ന നേതാവ് അവിനാഷ് പാണ്ഡെയ്ക്ക് 2023 ഡിസംബറില് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതല നല്കിയിരുന്നു. പാണ്ഡെ മുന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് അജയ് റായിയുമായി ചേര്ന്ന് സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് വര്ഷം അക്ഷീണം പ്രവര്ത്തിച്ചു.
ജൂണില് ദളിത് നേതാവ് രാജേന്ദ്ര പാല് ഗൗതമിന് പാണ്ഡെയ്ക്ക് പകരം ചുമതല നല്കി. ഉത്തര്പ്രദേശിലെ 22ശതമാനത്തിലേറെ വരുന്ന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വോട്ടുകള് ലക്ഷ്യം വച്ചായിരുന്നു ഈ നീക്കം. ഗൗതമാണ്പിന്നീട് രാംപൂര്ഖാസ് എംഎല്എ ആരാധന മിശ്ര എന്ന മോനയെ ഒക്ടോബറില് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടര്മാരില് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന സ്വാധീനമുള്ള ബ്രാഹ്മണ വോട്ടുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ നീക്കം. എന്നാല് 2017 മുതല് ബ്രാഹ്മണ വോട്ടര്മാര് ബിജെപിയെ ആണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ജില്ലതലങ്ങളിലേക്ക് പുതുനേതൃത്വം വേണമെന്ന് എഐസിസി നേതൃത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഹൈക്കമാന്ഡ് സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷകരെ വിന്യസിച്ചു. ഇവര് ദിവസങ്ങളോളം സംസ്ഥാനത്ത് തങ്ങി പ്രവര്ത്തകരില് നിന്ന് സ്വാധീനമുള്ള നേതാക്കളുടെ പേരുകള് ശേഖരിച്ചു. 75 ജില്ലകളില് നി്നുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളില് ഇത്തരത്തില് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടത്. സംഘടന് ശ്രീജന് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്.
എന്നാല് നിലവിലുള്ള ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരുമായി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതാകും ഉചിതമെന്ന് പാര്ട്ടി നടത്തിപ്പുകാര് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ പുതു നേതൃത്വമെന്നത് തത്ക്കാലം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പേ ഇത്തരത്തില് ചുമതലക്കാരെ മാറ്റുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
കൃത്യസമയത്ത് പുതുനേതൃത്വം വരും. സംഘടനാ പരമായ പ്രശ്നങ്ങള് മുന്വര്ഷങ്ങളില് തന്നെ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് കൂടുതല് കാര്യങ്ങള് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട്. വോട്ടര് പട്ടിക പരിശോധനയാണ് മുഖ്യമെന്നും മുന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് ബ്രിജ് ലാല് ഖബ്രി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പ്രാദേശിക മുഖ്യ കക്ഷിയായ സമാജ് വാദി പാര്ട്ടിയുമായി ചേര്ന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനാണ് കോണ്ഗ്രസ് നീക്കം. നിലവിലുള്ള ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാര്ക്ക് പൂര്ണ പ്രവര്ത്തന ചുമതല നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ചില പ്രവര്ത്തന വെല്ലുവിളികള് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബൂത്ത്തല സംഘങ്ങള് രൂപീകരിക്കലാണ് അതില് പ്രധാനം. വോട്ടര് പട്ടിക പരിശോധനയും പ്രശ്നമാണ്. ഇത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം പൂര്ത്തിയാകും.
ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാര്ക്ക് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി ധനസഹായം നല്കാനും പാര്ട്ടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തനം സുഗമമായി നടത്താനാകുമെന്നും പാര്ട്ടി വൃത്തങ്ങള് സൂചിപ്പിച്ചു.
ബൂത്ത്തലത്തില് വോട്ടര് പട്ടിക പരിശോധന വലിയ ജോലിയാണെന്ന് ജലാവു ജില്ല അധ്യക്ഷന് അരവിന്ദ് സിങ് സെനഗര് പറഞ്ഞു. എന്നാല് പ്രാദേശിക സംഘങ്ങള് പരമാവധി അത് പൂര്ത്തിയാക്കും. താഴെത്തട്ടില് പാര്ട്ടിയില് നിന്നുള്ള ധനസഹായങ്ങള് വളരെ കുറവാണ്. എന്നാല് ജനങ്ങള് ബിജെപിയെക്കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് കോണ്ഗ്രസിനെയാണ് ഒരാശ്രയത്തിനായി നോക്കുന്നത്. നല്ല സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ രംഗത്തിറക്കിയാല് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനാകുമെന്നും സെനഗര് ഇടിവിയോട് പറഞ്ഞു.