ഭരണം പിടിക്കാന്‍ 'യുവ-വനിത' കാർഡുമായി യുഡിഎഫ്; കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു രാഹുലും ഖാർഗെയും

By Amit Agnihotri

Published : January 23, 2026 at 6:51 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള 140 സീറ്റുകളിൽ 100 എണ്ണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കോൺഗ്രസ് കരുനീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നു. ഭരണകക്ഷിയായ എൽ.ഡി.എഫിനെ താഴെയിറക്കാൻ യുവാക്കളെയും സ്ത്രീകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആക്രമണാത്മകമായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കാണ് പാർട്ടി രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിനായി ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും വെള്ളിയാഴ്ച ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു. കെ സി വേണുഗോപാല്‍, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍, രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കം കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

സീറ്റ് വിഭജനം, പ്രചാരണം, വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത യോഗത്തിൽ, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുമായുള്ള സഖ്യം കേരളത്തിൽ ബി.ജെ.പി ആയുധമാക്കിയേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയർന്നു.

ബംഗാൾ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും എന്നാൽ കേരളത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി എൽ.ഡി.എഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നും എ.ഐ.സി.സി സെക്രട്ടറി പി.വി. മോഹൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക, സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും പോസിറ്റീവ് അജണ്ടയിലൂന്നിയുള്ള പ്രചാരണമായിരിക്കും നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി എൽ.ഡി.എഫ് വികസനത്തെ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും പരസ്പരം സഹായിച്ചുവെന്നും ഈ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തുടരുമെന്നും പി.വി. മോഹൻ ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ എൻ.ഡി.എയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ബി.ജെ.പി സഖ്യകക്ഷിയിലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയത് ഇതിന്‍റെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ അഴിമതിയിൽ ജനങ്ങൾ രോഷാകുലരാണെന്നും ഭരണമാറ്റത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം വോട്ടർമാർക്കുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് എം.പി ബെന്നി ബെഹനാൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ബി.ജെ.പിയുടെ വർഗീയ അജണ്ട വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നും വർഗീയ ശക്തികളെ തോൽപ്പിക്കാൻ യു.ഡി.എഫ് ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള എം.പി ശശി തരൂർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു. ജനുവരി 19-ന് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തരൂരിന്‍റെ സാന്നിധ്യം വേണ്ടവിധം പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന നീരസത്തിലാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ, കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകൾ കാരണം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നതായി അദ്ദേഹത്തോടടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.

തരൂർ പാർട്ടിയിൽ സന്തുഷ്ടനാണെന്നും അസൗകര്യം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഭാവം പ്രശ്നമല്ലെന്നും എ.ഐ.സി.സി കേരള പ്രഭാരി ദീപ ദാസ് മുൻഷി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ നടന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാല് കോർപ്പറേഷനുകളിലും 500-ലധികം പഞ്ചായത്തുകളിലും വിജയിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് യു.ഡി.എഫ് നിയമസഭാ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

