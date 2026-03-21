കോൺഗ്രസ് ഡിഎംകെ സഖ്യത്തില്‍ പോര് മുറുകുന്നു;പുതുച്ചേരിയില്‍ സീറ്റ് വിഭജനം അന്തിമമാകാതെ സഖ്യം

നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക മാർച്ച് 23 ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, പുതുച്ചേരിയിൽ കോൺഗ്രസ് ഡിഎംകെ സഖ്യത്തില്‍ സീറ്റ് വിഭജനം അന്തിമമായില്ല.

DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM CONGRESS DMK ALLIANCE പുതുച്ചേരി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോൺഗ്രസ്‌ ഡിഎംകെ സഖ്യം
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 21, 2026 at 8:32 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള തീയതി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ പുതുച്ചേരിയില്‍ സീറ്റ് വിഭജനം അന്തിമമാകാതെ കോൺഗ്രസ് ഡിഎംകെ സഖ്യം. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലെ നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 30 സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെച്ചൊല്ലി ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിൽ തർക്കം രൂക്ഷമായിരുന്നു.

ഏപ്രിൽ ഒന്‍പതിന് നടക്കുന്ന പുതുച്ചേരി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മാര്‍ച്ച് 23 ആണ്. രണ്ട് സഖ്യകക്ഷികളും 14 സീറ്റുകൾ വീതം മത്സരിക്കണമെന്നും രണ്ട് സീറ്റുകൾ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും ഡിഎംകെ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ഡിഎംകെയുടെ വൈകിയ പ്രതികരണമാണ് പുതുച്ചേരി സഖ്യം ആദ്യം വൈകിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു. 2021 ലെ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ്‌ പറഞ്ഞു.

"ഫലം ചർച്ചകൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും"

സീറ്റ് വിഭജനം ചര്‍ച്ചകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തമിഴ്‌നാടിൻ്റെയും പുതുച്ചേരിയുടെയും ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ഗിരീഷ് ചോഡങ്കർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. “പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡിഎംകെ ഒരു പുതിയ ഫോർമുല നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ യോജിക്കുന്നില്ല. പഴയ ഫോർമുല തുടരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാമനിർദ്ദേശത്തിനുള്ള അവസാന തീയതിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഫലം ചർച്ചകൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ, ശനിയാഴ്‌ചയോടെ അത് സംഭവിക്കണം” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സീറ്റ് വിഭജനം ഉടന്‍ അന്തിമമാകും - മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി നാരായണസാമി

കോൺഗ്രസ്-ഡിഎംകെ സഖ്യം ഉടൻ സീറ്റ് വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പുതുച്ചേരി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി നാരായണസാമി പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. “നാമനിർദ്ദേശം സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി തിങ്കളാഴ്‌ച അവസാനിക്കും. പക്ഷേ സഖ്യം തുടരുമെന്നും സീറ്റ് വിഭജനം ഉടന്‍ നടക്കുമെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു ” നാരായണസാമി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

പുതുച്ചേരിയിൽ കോൺഗ്രസ് വളരെ നല്ല നിലയിലാണെന്നും പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പുതുച്ചേരിയിലെ വോട്ടർമാർക്ക് എൻ‌ഡി‌എ സർക്കാരിനോട് അതൃപ്‌തിയുണ്ടെന്നും പഴയ പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“അഴിമതിയും വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതുമായ എൻ‌ഡി‌എ സർക്കാരില്‍ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. യുവാക്കൾക്കിടയിൽ തൊഴിലില്ലായ്‌മ കൂടുതലാണ്. പുതുച്ചേരി മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജനസൗഹൃദ സർക്കാരിനെ നയിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഞങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പുതുച്ചേരിക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സമീപകാല പദയാത്രയ്ക്ക് പൊതുജന പ്രതികരണം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് ഡിഎംകെ സഖ്യം തമിഴ്‌നാട്

ആഴ്‌ചകൾ നീണ്ട കടുത്ത ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് മാർച്ച് 4 ന് കോൺഗ്രസും ഡിഎംകെയും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സഖ്യം ഉറപ്പിച്ചത്. കരാർ പ്രകാരം, 234 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ 28 എണ്ണത്തിലും കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കും.

പരമ്പരാഗതമായി തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഡിഎംകെയാണ് പ്രധാന പങ്കാളിയെന്നും , പുതുച്ചേരിയിൽ കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നെന്നും അതിനാൽ കോൺഗ്രസ് കുറഞ്ഞ സീറ്റുകൾക്ക് സമ്മതിച്ചുവെന്നും സഖ്യത്തിലെ അംഗങ്ങള്‍ പറയുന്നു. 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് 21 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഡിഎംകെ ആകെയുള്ള 30 സീറ്റുകളിൽ ഒമ്പത് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചു.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ 234 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കും ഏപ്രിൽ ഒന്‍പതിനും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. സഖ്യത്തിലെ ചര്‍ച്ചകള്‍ രൂക്ഷമാകുന്നുത് പാർട്ടിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു. ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ, 30 സീറ്റുകളിലേക്കും സ്ഥാനാർഥികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ പേരുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു.

DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM
CONGRESS DMK ALLIANCE
പുതുച്ചേരി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
കോൺഗ്രസ്‌ ഡിഎംകെ സഖ്യം
പുതുച്ചേരി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

