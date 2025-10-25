അദാനി ഓഹരി നിക്ഷേപം: എൽഐസിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ്; പോളിസി ഉടമകളുടെ പണം ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന് ആരോപണം
"30 കോടി എൽഐസി പോളിസി ഉടമകളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച പണം കൊള്ളയടിച്ച് മോദി എന്തിനാണ് തൻ്റ ഉറ്റ സുഹൃത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റുകൾ നിറക്കുന്നത്" - മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ
Published : October 25, 2025 at 9:24 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (എൽഐസി) നടത്തിയ നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി (പിഎസി) അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ എൽഐസി വലിയ തോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന വാഷിങ്ടൺ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ആവശ്യം. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ ആവശ്യം കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതാണ്.
'മോദാനി' സംയുക്ത സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ജയറാം രമേശിൻ്റെ വിമർശനം
കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുതിർന്ന നേതാവുമായ ജയറാം രമേശ് 'മോദാനി' സംയുക്ത സംരംഭത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഈ നീക്കം എൽഐസിയെ തന്ത്രപരമായി അദാനിക്കായി ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ തെളിവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 30 കോടി പോളിസി ഉടമകളുടെ സമ്പാദ്യമാണ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എൽഐസിയുടെ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 33,000 കോടി രൂപ വിവിധ അദാനി ഗ്രൂപ് കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായി രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അഴിമതി പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ജയറാം രമേശ് എക്സിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
LIC denies false reports by The Washington Post, reaffirming all investments are made with integrity and due diligence.#LIC #HarPalAapkeSaath #washingtonpost pic.twitter.com/RQ0N2AvBA1— LIC India Forever (@LICIndiaForever) October 25, 2025
മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ
സർക്കാരിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യ കൈമാറ്റ പദ്ധതിയുടെ യഥാർഥ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരല്ല, മറിച്ച് മോദിയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. എൽഐസി പ്രീമിയത്തിൻ്റെ ഓരോ പൈസയും അടയ്ക്കുന്ന ശരാശരി ശമ്പളക്കാരായ സാധാരണക്കാർക്ക്, അദാനിയെ രക്ഷിക്കാൻ മോദി തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇത് വിശ്വാസവഞ്ചനയും കൊള്ളയുമല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിലെ പോസ്റ്റിലൂടെ ചോദ്യമുയർത്തി. കൂടാതെ, എൽഐസി എന്തിനാണ് അദാനിയുടെ കമ്പനികളിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചതെന്നും 2025 മെയ് മാസത്തിൽ 33,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും മോദി സർക്കാരിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
मोदानी महाघोटाले में नवीनतम खुलासों पर हमारा बयान: LIC द्वारा ‘अडानी समूह पर भरोसा दिखाने’ के नाम पर 33,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का जबरन दुरुपयोग किया गया है। pic.twitter.com/Yp51EHDx7X— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 25, 2025
പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം
ഇതിനുമുമ്പ്, 2023-ൽ അദാനിയുടെ ഓഹരികളിൽ 32 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവ് ഉണ്ടായ ശേഷവും, എൽഐസിയുടെയും എസ്ബിഐയുടെയും 525 കോടി രൂപ അദാനിയുടെ എഫ്പിഒയിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് എന്തിനാണെന്നും ഖാർഗെ ചോദിച്ചു. 30 കോടി എൽഐസി പോളിസി ഉടമകളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച പണം കൊള്ളയടിച്ച് മോദി എന്തിനാണ് തൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റുകൾ നിറയ്ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം നേരിടുന്ന അദാനി ഗ്രൂപ്പിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ധനമന്ത്രാലയത്തിലെയും നിതി ആയോഗിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയാറാക്കിയതെന്നും ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു.
तेरे हवाले कर दिया 🎶 pic.twitter.com/ImxWyebLRm— Congress (@INCIndia) October 25, 2025
അദാനിക്കുവേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ നീക്കങ്ങൾ
പല കമ്പനികളെയും ഇഡി, സിബിഐ, ഇൻകം ടാക്സ് എന്നിവയുടെ കുരുക്കിലാക്കി അദാനിക്ക് വിൽക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ജയറാം രമേശ് ആരോപിച്ചു. ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷമായി ഐഎൻസി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റിൻ്റെ സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റിക്ക് മാത്രമേ ഈ 'മോദാനി മെഗാസ്കാം' മുഴുവൻ അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും രമേശ് പറഞ്ഞു.
'33,000 करोड़ रुपए'- इतना पैसा नरेंद्र मोदी ने LIC से निकालकर अडानी को दे दिए।— Congress (@INCIndia) October 25, 2025
मोदी का फंडा साफ है 👇
जनता को तबाह करो, दोस्त की तिजोरी भरो pic.twitter.com/649yijwmbU
എൽഐസിയുടെ വിശദീകരണം
വാഷിങ്ടൺ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും വാസ്തവമല്ലെന്ന് എൽഐസി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. എൽഐസി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അനുമതിയോടെ എൽഐസി സ്വതന്ത്രമായാണ് എടുക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരോ ഡിപ്പാർട്ടമെൻ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസോ അതിൽ ഇടപെടാറില്ലെന്നും എൽഐസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
मीडिया में हाल ही में कुछ परेशान करने वाले खुलासे सामने आए हैं कि किस तरह मोदानी जॉइंट वेंचर ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और उसके 30 करोड़ पॉलिसी धारकों की बचत का दुरुपयोग किया।— Congress (@INCIndia) October 25, 2025
दस्तावेज़ बताते हैं कि भारतीय अधिकारियों ने मई 2025 में एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया, जिसके तहत LIC… pic.twitter.com/kpBGMB2RYW
