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'ബിജെപിക്ക് ഇരട്ടത്താപ്പ്'; പ്രധാനമന്ത്രി വനിത സംവരണത്തിന് പിന്തുണ തേടിയതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്

പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനെയും വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. മോദിയുടേത് സത്യസന്ധമല്ലാത്ത വാദം. വനിത സംവരണം രാഷ്‌ട്രീയ പ്രതികാരമായി മാറിയെന്നും ജയറാം രമേശ്‌.

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Congress leader Jairam Ramesh. (ETV Bharat)
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By PTI

Published : August 15, 2026 at 1:32 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: 80ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിനിടെ ചെങ്കോട്ടയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വനിത സംവരണത്തിന് പിന്തുണ തേടിയതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ്‌. 2023 സെപ്റ്റംബറിൽ സ്‌ത്രീകള്‍ക്കായുള്ള നാരി ശക്തി വന്ദൻ അധിനിയം ഏകകണ്‌ഠമായി പാസാക്കിയെങ്കിലും അത് പ്രാബല്യത്തില്‍ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ബിജെപി തന്നെയാണ് നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങള്‍ പറയുന്നത് ബിജെപിക്ക് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എക്‌സിലൂടെയാണ് ജയറാം രമേശിന്‍റെ പ്രതികരണം.

'ഇന്ന് ചെങ്കോട്ടയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വനിതാ സംവരണത്തിന് വേണ്ടി സത്യസന്ധമല്ലാത്ത വാദമാണ് നടത്തിയത്. 2023 സെപ്‌റ്റംബറില്‍ പാര്‍ലമെന്‍റ് ഏകകണ്‌ഠമായി നാരി ശക്തന്‍ വന്ദന്‍ പാസാക്കി. എന്നാല്‍ പിന്നീട് അത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കിയത് ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാപട്യമാണ്'.

"1993ൽ പാസാക്കിയ 73, 74 ഭേദഗതികൾ വഴിയാണ് ഭരണഘടനയിൽ വനിതാ സംവരണം അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും അത് സാധ്യമാക്കിയത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ദർശനവും ദൃഢനിശ്ചയവുമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമ്മിക്കണമെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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80ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പാർലമെന്‍റിലും സംസ്ഥാന അസംബ്ലികളിലും സ്‌ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം നടപ്പിലാക്കാൻ മോദി മുഴുവന്‍ രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളോടും അഭ്യർഥിച്ചു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ഈ വിഷയം രാഷ്‌ട്രീയത്തിന്‍റെ ഇരയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പറഞ്ഞു. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ലോക്‌സഭയിലെ നിലവിലെ 543 സീറ്റുകളില്‍ വനിത സംവരണം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് തങ്ങളെന്നും ജയറാം രമേശ്‌ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞത്: രാജ്യത്ത് വനിത സംവരണം നടപ്പിലാക്കാന്‍ മുഴുവന്‍ രാഷ്‌ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും ഒന്നിച്ച് നില്‍ക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംവരണം നടപ്പാക്കിയതിന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് വേണമെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ എടുത്തോളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വനിത സംവരണ ബില്ല് രാഷ്‌ട്രീയ പ്രതികാരത്തിന്‍റെ ഇരയായി. ഏത്‌ വേദികളിലും രാജ്യത്തെ വനിതകള്‍ ഇന്ന് മുന്നിലുണ്ട്. സേനയില്‍ അടക്കം ഇന്ന് വനിതകളുണ്ട്. മാത്രമല്ല ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പില്‍ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലഹരിമുക്ത രാജ്യമാണ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിന് വേണ്ടി പോരാടണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനെയും വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയത്.

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