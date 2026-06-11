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'ഒഴിഞ്ഞ് മാറാൻ അനുവദിക്കില്ല'; മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ മോദിയെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ്

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നാവികർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കപ്പലിന് നേരെ യുഎസ് സൈന്യത്തിൻ്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടന്നത്. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

US ISRAEL WAR ON IRAN INDIAN SAILORS KILLED BY US MISSILE NARENDRA MODI US MISSILE ATTACK
Narendra Modi, Congress Flag (ANI, Getty Images)
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By PTI

Published : June 11, 2026 at 8:19 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ കപ്പൽ ജീവനക്കാർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും കേന്ദ്രസർക്കാരിനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് പത്രക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം നയതന്ത്ര നേട്ടമായി ആവർത്തിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആ ബന്ധം ഇന്ത്യൻ ജീവനും താത്‌പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നാവികർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കപ്പലിന് നേരെ യുഎസ് സൈന്യത്തിൻ്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടന്നത്. പിന്നാലെ ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർക്കായി തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, യുഎസ് നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയുമായി പോയ കപ്പലിന് നേരെ തങ്ങളുടെ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ആക്രമണത്തിൽ മരച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു. ഈ ദുഷ്‌കരമായ സമയത്ത് അവരോടൊപ്പം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മേഖലയിലെ സിവിലിയൻ ഷിപ്പിങ്ങിനെയും നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അപകടത്തിലാക്കുന്ന അമേരിക്ക നടത്തിയ അശ്രദ്ധമായ സൈനിക നടപടികളെയും ഞങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു, കോൺഗ്രസ് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര സഹായവും മതിയായ നഷ്‌ടപരിഹാരവും നൽകണം. മരിച്ച നാവികരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉറപ്പാക്കണം. ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരെ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലും സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന മറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ നയതന്ത്ര നടപടികളും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേസമയം നമ്മുടെ കപ്പൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് ഉയർന്ന പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. എംടി സെറ്റെബെല്ലോ എന്ന കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയോട് ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ പറഞ്ഞു.

സംഘർഷത്തിൻ്റെ സമാധാനപരമായ പരിഹാരത്തിനുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള വഴി സംഭാഷണവും നയതന്ത്രവുമാണെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ തടസമില്ലാത്ത പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു. നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ, നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം, സുരക്ഷ എന്നിവ പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജൽവീറിലെ നാവികരെ ഒഴിപ്പിക്കൽ ആരംഭിച്ചതായി തുറമുഖ, ഷിപ്പിംഗ്, ജലപാത മന്ത്രാലയം അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി മുകേഷ് മംഗൾ പറഞ്ഞു. സെറ്റെബെല്ലോയിൽ നിന്നുള്ള 21 ഇന്ത്യക്കാർ, രണ്ട് പാകിസ്ഥാനികൾ, ഒരു റഷ്യക്കാരൻ, ഒരു ഉക്രേനിയൻ - സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മരിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകാൻ സീമെൻ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് സൊസൈറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

US ISRAEL WAR ON IRAN
INDIAN SAILORS KILLED BY US MISSILE
NARENDRA MODI
US MISSILE ATTACK
CONGRESS CRITICIZED PM

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