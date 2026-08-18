ETV Bharat / bharat

'മോദി യു ടേണ്‍ ഉസ്‌താദ്'; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ്‌. ജാതി സെന്‍സസ്‌ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമം.നക്‌സല്‍ പരാമര്‍ശത്തെ കുറിച്ചും പ്രതികരണം.

PM NARENDRA MODI CONGRESS CRITICIZED PM CASTE CENSUS PM MODI A U TURN USTAD
Jairam Ramesh. (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : August 18, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. ജാതി സെന്‍സസ്‌ അട്ടിമറിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പറഞ്ഞു. 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കേന്ദ്രം ശുപാർശ ചെയ്‌തിട്ടും 2027ലെ സെൻസസുകളിൽ ജാതികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഡ്രോപ്പ്-ഡൗൺ മെനു ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ്‌ ചോദിച്ചു. എക്‌സ്‌ പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്.

ടബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ യു ടേണിന്‍റെ ഉസ്‌താദാണ്. 2025 ഏപ്രില്‍ 30ന് പ്രധാനമന്ത്രി ജാതി സെന്‍സസ്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് അതില്‍ നിന്നും പിന്തിരിയുന്നതാണ് കാണാനായത്. 2021 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 21ന് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ജാതി സെന്‍സസ്‌ നടത്തണമെന്ന അപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ നിരാകരിച്ചതായി' ജയറാം രമേശ്‌ പറഞ്ഞു.

'രാജ്യത്തെ സെന്‍സസില്‍ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണ്‍ മെനു ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തത് എന്താണെന്നും' അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. 'ബിഹാറിലും തെലങ്കാനയിലും അത്തരം മെനു തയ്യാറാക്കിയിരുന്നുവെന്ന്' ജയറാം രമേശ്‌ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. '2025 മെയ് 5ന് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് അയച്ച കത്തിലും ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു'.

'മോദി സർക്കാർ ജാതി സെൻസസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നത് വ്യക്തമാണ്. 2025 ഏപ്രിലില്‍ മോദി അതില്‍ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ ശ്രമം നടത്തി. പിന്നാലെ ഇപ്പോള്‍ നക്‌സല്‍ പരാമര്‍ശവും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ യു ടേണ്‍ ഉസ്‌താദാണെന്ന് തങ്ങള്‍ പറയുന്നതെന്നും' ജയറാം രമേശ്‌ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നക്‌സല്‍ പരാമര്‍ശം: 80ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനിടെ ചെങ്കോട്ടിലെ ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിവാദമായ നക്‌സല്‍ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്. സായുധരായ നക്‌സലുകളെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ സാധിച്ചൂവെന്നും എന്നാല്‍ തലച്ചോറില്‍ ഇപ്പോഴും അത്തരം ചിന്താഗതികള്‍ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരുണ്ടെന്നും അത് രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായിരുന്നു.

എന്താണ് ജാതി സെന്‍സസ്‌: ജാതികള്‍ തിരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ എണ്ണമെടുക്കുന്നതാണ് ജാതി സെന്‍സസ്‌. എന്നാല്‍ ആളുകളുടെ എണ്ണം മാത്രമല്ല ഓരോ ജാതികളും കൈയടക്കിയ അധികാര വിഭാഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പും സെന്‍സസ് പ്രക്രിയയിലൂടെ പൂര്‍ത്തിയാക്കും. എതെല്ലാം ജാതികളാണ്, വിവിധ ജാതികളില്‍ നിന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, വിദ്യാഭ്യസ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. ഏതെല്ലാം ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് സര്‍ക്കാരിന്‍റേത് അടക്കമുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തതെന്നും ഇതിലൂടെ തിരിച്ചറിയാനാകും. സെന്‍സസിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങളില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ യഥാര്‍ഥ്യം കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാകും.

Also read: വധശിക്ഷയ്ക്ക് തൂക്കുകയർ തന്നെ; ബദൽ മാർഗം തേടിയുള്ള ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
CONGRESS CRITICIZED PM
CASTE CENSUS
PM MODI A U TURN USTAD
CONGRESS CRITICIZED PM MODI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.