രോഹിത് ആര്യയെ വെടിവച്ചിട്ട സംഭവം; 'കുട്ടികളെ ബന്ദിയാക്കിയതിന് ഉത്തരവാദി സര്ക്കാര്', വിമര്ശിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്
17 കുട്ടികളെ ബന്ദിയാക്കി വച്ച് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച ആര്യ എന്നയാളെ അതി സാഹസികമായാണ് പൊലീസ് എൻകൗണ്ടറിലൂടെ വെടിവച്ച് കൊന്നത്.
Published : October 31, 2025 at 5:47 PM IST
മഹാരാഷ്ട്ര: മുബൈ നഗരത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ആർഎ സ്റ്റുഡിയോയിലെ നാടകീയ സംഭവങ്ങളിൽ ഞെട്ടൽ മാറാതെ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും. 17 കുട്ടികളെ ബന്ദിയാക്കി വച്ച് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച രോഹിത് ആര്യ എന്നയാളെ അതിസാഹസികമായാണ് പൊലീസ് എൻകൗണ്ടറിലൂടെ വെടിവച്ച് കൊന്നത്. സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ്.
കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും രോഹിത് ആര്യയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് കേള്ക്കാൻ തയാറാകണമായിരുന്നുവെന്നും കോണ്ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. അതേസമയം മണിക്കൂറുകള് നീണ്ടുനിന്ന നാടകീയ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും എയർഗണ്ണുകളും രാസവസ്തുക്കളും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ശുചിമുറി വഴിയാണ് പൊലീസ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കയറി പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
രോഹിത് ആര്യ ആർഎ സ്റ്റുഡിയോയിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. ഇയാള്ക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. രോഹിത് തന്നെയാണ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഓഡിഷനുകൾ നടത്തി വന്നിരുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 17 കുട്ടികളെ ബന്ദികളാക്കി വച്ച് ഇയാള് സർക്കാരിനെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കോടിയോളം വരുന്ന തുക തിരികെ ലഭിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഇയാള് ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് രോഹിത് ആര്യയെ സാഹസികമായി വെടിവച്ച് കൊന്നത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് നടപടിയെ നിശിതനായി വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് വന്നു.
"രോഹിത് ആര്യ ചെയ്തത് അപലപനീയമാണ്. കുട്ടികളെ ബന്ദികളാക്കിയതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഉത്തരവാദി, അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു. അതിനാൽ, ഈ സംഭവത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ഉത്തരവാദി," - കോൺഗ്രസ് എംപി വർഷ ഗെയ്ക്വാദ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പഴിചാരി ചിത്രപത് സേനയും രംഗത്തെത്തി. "ആരാണ് രോഹിത് ആര്യ? മാതാപിതാക്കൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കുട്ടികളെ ഓഡിഷനുകള്ക്ക് അയയ്ക്കണം. മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി'' - ചിത്രപത് സേന പ്രസിഡൻ്റ് അമേ ഖോപ്കർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഇത്തരത്തിൽ ഒരനുഭവം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കള്. ആദ്യമൊന്നും സംശയം തോന്നിയിരുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ കുട്ടികളെ പൂട്ടിയിട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോള് ഭയന്നുവെന്നും ഒരു കുട്ടിയുടെ മുത്തശി വ്യക്തമാക്കി.
"എൻ്റെ പേരക്കുട്ടി എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ ഞാൻ അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ സംഭവം നടന്ന ദിവസം അസ്വാഭാവികമായ കാര്യങ്ങള് നടക്കുന്നതായി തോന്നി. താഴത്തെ നിലയിലെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വലിയ ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. ഓഡിഷൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോള് സംശയം തോന്നി. പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് കുട്ടികളെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്'' - മുത്തശി വെളിപ്പെടുത്തി.
നഗരത്തിൽ നടന്ന നാടകീയ സംഭവങ്ങളിൽ രോഹിത് തന്നെ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിലാണ് സർക്കാരിനെതിരെ ആരോപണമുള്ളത്. തനിക്ക് ചിലരോട് സംസാരിക്കണമെന്നും അതിന് അനുമതി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കത്തിച്ചുകളയുമെന്നും പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് രോഹിത് ആദ്യം പുറത്ത് വിട്ടത്. എന്നാൽ ഇയാള്ക്ക് മാനസിക സ്ഥിരതയില്ല എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
