അംഗീകാരമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് 10,000 കോടി രൂപ; അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ്
10,000 കോടി രൂപയുടെ അഴമതി കേസിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവശ്യം.
By PTI
Published : September 9, 2026 at 7:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അംഗീകാരമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെട്ട 10,000 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ്. വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
3,260 വ്യാജ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പിന്നിലെ ചാണക്യൻ ആരാണെന്നും അഴിമതിയുടെ യഥാർത്ഥ സൂത്രധാരൻ ആരാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു. വിഷയത്തിൽ മോദി സർക്കാർ രാജ്യത്തോട് ഉത്തരം പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
വിദേശത്ത് നിന്ന് കള്ളപ്പണം തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പരാജയപ്പെട്ടു. പൗരന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 15 ലക്ഷം രൂപ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും ബിജെപിയുടെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നതായി ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു എന്ന് ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.
നികുതി വെട്ടിപ്പും വ്യാജ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വഴിയുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും പുറത്തുവന്നിട്ടും, ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നികുതി വെട്ടിപ്പുകാർക്കും അത്തരം പാർട്ടികൾക്കുമെതിരെ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
2024 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു. പാർട്ടിയെ സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നികുതി നോട്ടീസുകൾ അയച്ചതും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഇത്രയും ക്രൂരത ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചിട്ടും ഈ 3,260 വ്യാജ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെക്കുറിച്ചും അനുബന്ധ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസുകളെക്കുറിച്ചും എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
प्रधानमंत्री जी, विदेशों से तो काला धन ला नहीं पाए और देशवासियों को अभी तक 15-15 लाख रुपये भी नहीं मिले हैं, लेकिन अब लगता है कि भाजपा के सरंक्षण में देश में ही काले धन को सफेद करने की योजना चल रही है।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 9, 2026
देश की जनता जानना चाहती है कि फर्जी राजनीतिक दलों के जरिए टैक्स चोरी और काले…
രാജ്യത്ത് 3,260 രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അംഗീകാരമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ആദായനികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശക്തിസിങ് ഗോഹിൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അഴിമതി എന്തെന്നാൽ, ഈ 3,260 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഏകദേശം 10,000 കോടി രൂപയുടെ സംഭാവനകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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2025-ൽ ഒരു എൻജിഒ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നപ്പോൾ, നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് ഗോഹിൽ പറഞ്ഞു. നിയമപ്രകാരം, തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ വ്യാജ കമ്പനികൾക്ക് 200 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തണം. അവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യണം. കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഏഴ് വർഷം തടവ് അനുഭവിക്കണം. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ പോലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നികുതി തട്ടിപ്പുകളിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റുമാർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. അവർക്കെത്തിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം നടപടിക്കുള്ള ഉത്തരവുകളൊന്നും മുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാരണം ഇവർ എല്ലാം അവരുടെ ടീമാണ്. അത്തരം നികുതി വെട്ടിപ്പ് രാജ്യത്തിന് മാരകമാണെന്ന് ആദായനികുതി അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കള്ളപ്പണം രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും സുരക്ഷയെയും ദുർബലപ്പെടുത്തും ഗോഹിൽ പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയ ഫണ്ടിങ്ങിലെ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സംഭാവനകളും ചെലവുകളും പരിശോധിക്കാൻ ഉത്തരവാദികളാണെന്നും ഗോഹിൽ പറഞ്ഞു.
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