അന്ന് ബ്രസീല് പ്രതികരിച്ചു; ഇന്ന് ഇന്ത്യ പുലർത്തുന്ന മൗനം ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താനെന്ന് കോൺഗ്രസ്
2025 ജൂണില് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ചേർന്ന് ഇറാനെ ആക്രമിച്ചപ്പോള് ബ്രസീലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് 11 രാജ്യങ്ങള് ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് സംയുക്ത പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു
Published : March 16, 2026 at 3:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇറാനെതിരെ യുഎസും ഇസ്രയേലും നടത്തുന്ന സംയുക്ത ആക്രമണത്തില് ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷ പദവി വഹിച്ചിട്ടും മൗനം പാലിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് രംഗത്ത്. 2025ൽ ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിരുന്നപ്പോൾ ബ്രസീൽ നടത്തിയതുപോലെ ഒരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ധൈര്യമോ പിന്തുണയോ ഇന്ത്യ കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും ജയറാം രമേശ് എക്സില് കുറിച്ചു.
Brazil was President of BRICS+ in 2025. It got the 11 member countries to issue a joint statement in June 2025 on the US and Israel air assaults on Iran.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 16, 2026
India is boasting of being the President of BRICS+ in 2026. But till now it has not summoned up the inclination or the… pic.twitter.com/ZZiQeRbRPK
"2026ലെ ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. എന്നാൽ ഇറാനിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ചും കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ചും, ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇറാൻ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലെ സൈനികേതര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ചും, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കും അരികെ യുഎസ് നാവികസേന നടത്തിയ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ആക്രമണത്തെ കുറിച്ചും ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല," മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പങ്കുവെച്ചു.
Ayatollah Khamenei, the constitutional head of state in Iran, was assassinated on Feb 28 2026 by the US and Israel. The PM is silent. The EAM is silent. Parliament is yet to have an obituary reference.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 13, 2026
India has rightly condemned Iran’s attacks on Gulf states but is completely…
2025ലെ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി ബ്രസീലിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് നടന്നത്. 2025 ജൂണില് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേർന്ന് ഇറാനെ ആക്രമിച്ചപ്പോള് ബ്രസീലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് 11 രാജ്യങ്ങള് ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് സംയുക്ത പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു. ഈ വർഷം ഇന്ത്യ അതേ സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെയും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷപദത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു" ജയറാം രമേശ് ആരോപിച്ചു.
"പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി അടുത്ത ബന്ധം നിലനിർത്താനുമുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബ്രിക്സ് അധ്യക്ഷ പദത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും അന്തസിനെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ്," അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ കൊലപാതകത്തില് സർക്കാർ പുലർത്തിയ മൗനത്തിലും കോൾഗ്രസ് നേതാവ് വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണമുണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പാർലമെൻ്റ് പോലും മരണവാർത്ത പരാമർശിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ജയറാം രമേശ് വിമർശിച്ചു.
"ഇറാനിലെ ഭരണഘടനാ തലവനായ ആയത്തുള്ള ഖമേനിയെ ഫെബ്രുവരി 28ന് യുഎസും ഇസ്രായേലും ചേർന്ന് വധിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മൗനത്തിലാണ്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മൗനത്തിലാണ്. പാർലമെൻ്റ് ഇതുവരെ മരണത്തെ പാർലമെൻ്റില് പരാമർശച്ചിട്ടില്ല. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളെ ഇന്ത്യ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഇറാനെതിരായ യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തില് ആദ്യം മുതലേ പൂർണ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നു. ഇറാൻ ബ്രിക്സ് ഫോറത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഓർമിക്കണം. ഈ വർഷം ഇന്ത്യയാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ്," രമേശ് എക്സില് കുറിച്ചു.
"2024 മെയ്യിൽ, അന്നത്തെ ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഇബ്രാഹിം റൈസി ദുരൂഹമായ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോള് മോദി സർക്കാർ ഒരു ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 2024 ജൂലൈ 1 ന് പാർലമെൻ്റ് യോഗം ചേർന്നപ്പോൾ മരണവാർത്തയെ പാർലമെൻ്റില് അറിയിച്ചിരുന്നു." അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കൻ, ഇസ്രയേൽ 'സുഹൃത്തിനെ' എതിരാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് മോദി ഇത് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
