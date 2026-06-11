'നെഹ്റുവിനെ അധിക്ഷേപിച്ചു'; ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി എൽ സന്തോഷിനെതിരെ പരാതിയുമായി കോൺഗ്രസ്
സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികൾക്കും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കുമെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് കർണാടക സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
By PTI
Published : June 11, 2026 at 6:07 PM IST
ബെംഗളൂരു: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെതിരായ വിവാദ പരാമർശത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി എൽ സന്തോഷിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് വ്യാജവാർത്തകളും അപകീർത്തികരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കർണാടക സർക്കാരിനോട് പാർട്ടി ഒരേസമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ബെംഗളൂരുവിലെ ഹൈഗ്രൗണ്ട്സ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ബെംഗളൂരു വെസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കുശാൽ ഹരുവേഗൗഡ ബി എൽ സന്തോഷിനെതിരെ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി സമർപ്പിച്ചത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ വി ഡി സവർക്കറുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബി എൽ സന്തോഷിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും ചരിത്രവസ്തുതകളെ പൂർണ്ണമായും വികലമാക്കുന്നതാണെന്ന് പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
ചരിത്രത്തെ വികലമാക്കാൻ ശ്രമം; സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുമെന്ന് ആക്ഷേപം
ദേശീയ നേതാക്കളുടെ സംഭാവനകളെ കുറച്ചുകാണിക്കുന്നതും ചരിത്രത്തെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതുമായ നീക്കങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്ന് കുശാൽ ഹരുവേഗൗഡ തൻ്റെ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ രാജ്യത്തെ വർഗീയ സാമൂഹിക സൗഹാർദ്ദം തകർക്കുമെന്നും നേതാക്കളുടെ അന്തസ്സിനെ വ്രണപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
ബി എൽ സന്തോഷിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളുടെയും വിശ്വാസ്യത പൊലീസ് അടിയന്തരമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും നിയമലംഘനം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കടുത്ത നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും പരാതി; പൊലീസിനെതിരെ അതൃപ്തി
ഇതിന് പുറമെ, കർണാടക പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് മനോഹർ കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു. തങ്ങളെ ബിജെപി അംഗങ്ങളോ അനുകൂലികളോ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കുമെതിരെ നിരന്തരം വ്യക്തിഹത്യയും വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളും നടത്തുകയാണെന്ന് നിവേദനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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പലതവണ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും പലപ്പോഴും കൃത്യമായ നടപടിയുണ്ടാകാറില്ലെന്നും ഇത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിലും സാധാരണ പൗരന്മാരിലും വലിയ നിരാശയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും മനോഹർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ചും സ്വഭാവഹത്യ നടത്തിയും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്." കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് മനോഹർ പറഞ്ഞു.
സൈബർ ക്രൈം വിഭാഗം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അപകീർത്തികരമായ പോസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ പൊലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുൻപ് നൽകിയ പരാതികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കണമെന്നും വ്യാജവാർത്തകൾക്കെതിരെ പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്താനുള്ള പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കണമെന്നും നിവേദനത്തിലുണ്ട്. ഈ നീക്കം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ലെന്നും, നിയമം എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി നടപ്പാക്കാനും ജനാധിപത്യ സംവാദങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കാനും വേണ്ടിയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.
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