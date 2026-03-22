കേരളത്തെയും അസമിനെയും ഉടച്ചുവാർക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഒരുങ്ങുന്നു; പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സംഘവും

കേരളത്തിലെ ഭരണകക്ഷിയായ എൽഡിഎഫിനെയും അസമിലെ എൻഡിഎയെയും തകർക്കാനാണ് പ്രചാരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ASSAM ASSEMBLY POLLS 2026 RAHUL GANDHI KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CONGRESS CAMPAIGN IN KERALA ASSAM
Priyanka Gandhi Vadra, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 22, 2026 at 8:49 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിലും അസമിലും വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ശക്തമായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത് കോൺഗ്രസ്. ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, മുതിർന്ന നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. നാമനിർദേശങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയായ മാർച്ച് 26 ന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണം കൂടുതൽ ശക്തമാകാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്.

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിരവധി പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. വോട്ടർമാരെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിനായി പാർട്ടിയുടെ സാമൂഹികക്ഷേമ, വികസന അജണ്ട അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും കേരളത്തിലെ ഭരണകക്ഷിയായ എൽഡിഎഫിനെയും അസമിലെ എൻഡിഎയെയും ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുമെന്നും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും വോട്ടർമാരിൽ, ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സ്ത്രീ വോട്ടർമാരെ അനുനയിപ്പിക്കലാണ് പ്രിയങ്ക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ മികച്ച സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത്, രാഹുലും പ്രിയങ്കയും റാലികൾ, കൺവെൻഷനുകൾ, റോഡ് ഷോകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ടോളം പൊതു പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

"മാർച്ച് 25 ന് കോഴിക്കോട് പൊതു റാലി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഉടൻ തന്നെ സംസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കും. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയമാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനം സംബന്ധിച്ച ഞങ്ങളുടെ കാഴ്‌ചപ്പാട് വോട്ടർമാർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പരിപാടികൾ നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും", എന്ന് എഐസിസി സെക്രട്ടറി പിവി മോഹൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ യുഡിഎഫ് ശക്തമായി മുന്നേറുകയാണ്. എല്ലാ സീറ്റുകളിലേക്കും ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് കേരളാ കോൺഗ്രസിൽ ചുമതലയുള്ള ബിഎം സന്ദീപ് കുമാറും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പൊതുജനക്ഷേമത്തെ അവഗണിക്കുകയും വിഭവങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. ആയതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ഓരോ നിവാസിയുടെയും ക്ഷേമം എന്നിവയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്നു", എന്നും സന്ദീപ് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അസമിൽ എൻഡിഎയ്‌ക്കെതിരെ പാർട്ടി ശക്തം

അതേസമയം അസമിൽ അഞ്ച് പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പാർട്ടി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസമിലെ എൻഡിഎയെ നേരിടാൻ ദിബ്രുഗഡ്, ടിൻസുകിയ, ജോർഹട്ട്, മജുലി, ലഖിംപൂർ, ധേമാജി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിലെ ഏകദേശം 35 സീറ്റുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് എഐസിസി മുതിർന്ന നേതാവ് മനോജ് ചൗഹാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

തന്നെയുമല്ല മാർച്ച് 26 ന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണം ശക്തമായി ആരംഭിക്കുമെന്നും, എൻ‌ഡി‌എ സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയങ്ങളിലും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പവൻ ഘതോവറും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "ഞങ്ങളുടെ പ്രകടന പത്രിക ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു സംഭാവനയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയങ്ങളെ പ്രചാരണം വ്യക്തമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടും. പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും", എന്നും ഘതോവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗ്രാമീണ സ്‌ത്രീകളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഒരു പ്രകടന പത്രിക പ്രഖ്യാപിക്കാനും പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഘതോവർ പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനത്തും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയാണുള്ളത്. കേരളത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട്, പ്രചാരണം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി എഐസിസി 14 ജില്ലകളിലും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016 മുതൽ അസമിലും കേരളത്തിലും കോൺഗ്രസ് പ്രതിപക്ഷത്താണ്. 2026 ൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ് ഇക്കുറി എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ. എന്നിരുന്നാലും പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കേരളത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും, അസമിൻ്റെ കാര്യം അൽപ്പം ബുദ്ധമുട്ടാണെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിലെ 140 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കും അസമിലെ 126 സീറ്റുകളിലേക്കും ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. മെയ് നാലിന് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടക്കും. കേരളത്തിൽ 95 സീറ്റുകളിലേക്കും അസമിൽ 100 സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്നത്.

TAGGED:

ASSAM ASSEMBLY POLLS 2026
RAHUL GANDHI
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
CONGRESS CAMPAIGN IN KERALA ASSAM
CONGRESS CAMPAIGN KERALA ASSAM

