'ദേവി അഹല്യ അവാർഡിൻ്റെ അന്തസ് നഷ്ടമാകും'; ചമ്പത് റായിയിൽ നിന്ന് അവാർഡ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്, ആവശ്യം രാജിക്ക് പിന്നാലെ
ദേവി അഹല്യ ദേശീയ അവാർഡ് പിന്വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ കെ മിശ്ര. സംഭവന തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപി കോണ്ഗ്രസ് പോര് മുറുകവെയാണ് ആവശ്യം.
Published : July 7, 2026 at 5:43 PM IST
അയോധ്യ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര തീർത്ഥ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത്ത് റായ് രാജിവച്ചുതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച 'ദേവി അഹല്യ ദേശീയ അവാർഡ്' പിന്വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത്. മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് കെ കെ മിശ്രയാണ് അഹല്യ അവാർഡിൻ്റെ അന്തസിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് രംഗത്ത് വന്നത്.
ദേവി അഹല്യ അവാർഡിൻ്റെ അന്തസ് ഇന്ന് ഗുരുതരമായ ചോദ്യചിഹ്നത്തിലാണെന്നും പ്രത്യേക സമിതി യോഗം ചേര്ന്ന് പിന്വലിക്കണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ കെ മിശ്ര അവാര്ഡ് സമിതിക്ക് കത്തെഴുതി. സംഭവന തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപി കോണ്ഗ്രസ് പോര് മുറുകവെയാണ് ചമ്പത്ത് റായി രാജി സമര്പ്പിച്ചത്. ഇത് അയോധ്യയില് വന് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങള്ക്കാണ് വഴിവെച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സംഭവന തട്ടിപ്പ് കേസില് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും ഭൂമി ഇടപാട് അഴിമതികളും പുറത്ത് വന്ന സാഹചര്യത്തില് ഈ ഉന്നത പുരസ്കാരം ചമ്പത് റായിയുടെ പക്കൽ നിലനിർത്തുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് കെ കെ മിശ്ര പറഞ്ഞു. അതിനാൽ സമിതി യോഗം ചേർന്ന് അവാർഡ് എത്രയും പെട്ടന്ന് പിൻവലിക്കണമെന്നും കെ കെ മിശ്ര കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ദേവി അഹല്യ ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ച ചമ്പത് റായിക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ, ഭൂമി വാങ്ങൽ, വിൽപ്പന അഴിമതികൾ, സംഭാവനകളിലും സംഭാവനപ്പെട്ടികളിലും ക്രമക്കേടുകൾ എന്നീ ആരോപണങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നു. കൂടാതെ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ബഹുമതി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു" കെ.കെ. മിശ്ര പറയുന്നു.
അഭ്യർത്ഥന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കെതിരെയല്ല, മറിച്ച് ലോകമാതാ അഹല്യഭായി എന്ന പവിത്രമായ നാമം കേന്ദ്രബിന്ദുവായി വഹിക്കുന്ന ആ ബഹുമതിയുടെ അന്തസിനെ മുൻനിർത്തിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അത്തരമൊരു ബഹുമതി എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും സംശയാതീതമായി നിലനിൽക്കണം. അഹല്യോത്സവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ച് ചമ്പത് റായിക്ക് നൽകിയ ദേശീയ ദേവി അഹല്യ അവാർഡ് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങളോട് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കത്തില് പരമാര്ശിച്ചു.
ശ്രീരാമജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത്ത് റായി നല്കിയ സേവനങ്ങള്ക്ക് 2025 ജനുവരി 13 ന് ഇൻഡോറിലെ ശ്രീ അഹല്യോത്സവ് കമ്മിറ്റി 'ദേവി അഹല്യ ദേശീയ അവാർഡ്' നല്കി ആദരിച്ചു. ആർഎസ്എസ് മേധാവി ഡോ. മോഹൻ ഭാഗവത് ദേവി അഹല്യ ദേശീയ അവാർഡ് ചമ്പത് റായിക്ക് സമ്മാനിച്ചു.
രാമജന്മഭൂമിക്കുവേണ്ടി എഴുപത്തിയഞ്ച് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയ പോരാളികള്ക്ക് ആണ് അന്ന് ചമ്പത്ത് റായി അവാര്ഡ് സമര്പ്പിച്ചത്. "അയോധ്യ, മഥുര, കാശി എന്നീ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. 1983-ൽ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് എംപി ദൗ ദയാൽ ആദ്യമായി ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചത്. പിന്നീട് അത് ക്രമേണ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രൂപമെടുത്തു. രാമജന്മഭൂമിക്കുവേണ്ടി എഴുപത്തിയഞ്ച് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു. ഈ അവാർഡ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു." പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു.
Also Read:കേതൻ കൊലപാതകക്കേസില് വഴിത്തിരിവ്; സിയ ഗോയൽ കാമുകനെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ട്