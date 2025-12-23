ETV Bharat / bharat

ആരവല്ലി വിവാദം: നേട്ടം ആർക്ക്, മോദി സർക്കാരിന് എന്താണിത്ര കാര്യമെന്നും ജയറാം രമേശ്

ഫോറസ്‌റ്റ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശുപാർശകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു. ആരവല്ലിക്ക് സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

SAVE ARAVALLI JAIRAM RAMESH ARAVALLI IN DANGER CONGRESS ATTACKS MODI GOVT
Aravalli Hills (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 23, 2025 at 4:06 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ആരവല്ലി മലനിരകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ്. ആരവല്ലി മലനിരകളെ പുനർനിർവചിക്കുന്നതിൽ മോദി സർക്കാർ എന്തിനാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്നും ആരുടെ നേട്ടത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ജയറാം രമേശ് മുമ്പോട്ട് വച്ചു. ഇതോടെ വിഷയം കൂടുതൽ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍.

ആരവല്ലി പർവത നിരകളെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതി പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ജയറാം രമേശ് തൻ്റെ എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിലൂടെ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു. പുരാതന പർവതനിരകളെക്കുറിച്ച് പരിസ്ഥിതി വനം മന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് അടുത്തിടെ നൽകിയ വ്യക്തതകൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ആരവല്ലി നമ്മുടെ പ്രകൃതി പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അവയ്ക്ക് വലിയ പാരിസ്ഥിതിക മൂല്യമുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ഗണ്യമായ പുനസ്ഥാപനവും സംരക്ഷണവും ആവശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മോദി സർക്കാർ അവയെ പുനർനിർവചിക്കാൻ തുനിഞ്ഞത്? എന്തിന്? ആരുടെ നേട്ടത്തിനായി? ഫോറസ്‌റ്റ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സംഘടനയുടെ ശുപാർശകൾ മനപ്പൂർവ്വം അവഗണിക്കുകയും മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?", -അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ആരവല്ലി വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം മന്ത്രി അടുത്തിടെ നൽകിയ മറുപടികൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉയർത്തുന്നു എന്നും ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. ആരവല്ലിയിലെ 1.44 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ 0.19 ശതമാനം മാത്രമേ നിലവിൽ ഖനനത്തിന് അനുമതിയുള്ളൂ. ഇത് ഇതിനകം 68,000 ഏക്കറാണെന്നും മന്ത്രി പറയുന്നതായി ജയറാം രമേശ് വിശദീകരിച്ചു.

1.44 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന കണക്ക് വഞ്ചനാപരമാണ്. ഇത് നാല് 34 ആരവല്ലി ജില്ലകളിലെ മുഴുവൻ ഭൂപ്രദേശത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. തൊറ്റായ മാനദണ്ഡത്തിലാണ് കണക്ക്. യഥാർഥത്തിൽ ആരവല്ലികൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഈ ജില്ലകൾക്കുള്ളിലെ പ്രദേശങ്ങളെ വച്ചുവേണം കണക്കെടുക്കാൻ.

ഡാറ്റ പരിശോധിക്കാവുന്ന 34 ജില്ലകളിൽ 15 എണ്ണത്തിലും ആരവല്ലിക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രദേശം മൊത്തം ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ 33 ശതമാനമാണെന്ന് ജയറാം രമേശ് അവകാശപ്പെട്ടു. പുതിയ നിർവചനങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഈ ആരവല്ലി പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്രയെണ്ണം ഒഴിവാക്കുമെന്നും ഖനനത്തിനും മറ്റ് വികസനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കുമെന്നും വ്യക്തതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മന്ത്രി നിർദേശിക്കുന്നതുപോലെ 100 മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ള നിരവധി കുന്നുകൾ സംരക്ഷണ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടും. പുതുക്കിയ നിർവചനത്തോടെ ഡൽഹി എൻസിആറിലെ ആരവല്ലിയിലെ മിക്ക കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളും റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ് വികസനത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കപ്പെടും. ഇത് പരിസ്ഥിതി സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കും.

സരിസ്‌ക ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ അതിർത്തികൾ പുനർനിർവചിച്ച് ഖനനം നടത്താൻ അനുവദിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മന്ത്രി, പരസ്‌പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക മൂല്യത്തെ തകർക്കുമെന്ന അടിസ്ഥാന ആശങ്ക അവഗണിക്കുന്നു. മറ്റിടങ്ങളിൽ അത്തരം വിഘടിപ്പിക്കൽ ഇതിനകം തന്നെ നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു

ആരവല്ലിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പുതിയ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതായി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് തിങ്കളാഴ്‌ച (ഡിസംബർ 22) ആരോപിച്ചിരുന്നു. പർവതനിരയുടെ 0.19 ശതമാനം വിസ്‌തൃതിയിൽ മാത്രമേ നിയമപരമായി ഖനനം നടത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. ആരവല്ലി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മോദി സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജസ്ഥാനിൽ വ്യാപകമായ നിയമവിരുദ്ധ ഖനനം അനുവദിച്ച കോൺഗ്രസ് ആശയക്കുഴപ്പം, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ, നുണകൾ എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം, 2025 നവംബറിൽ സുപ്രീം കോടതി ആരവല്ലി കുന്നുകളും ആരവല്ലി പർവതനിരകളും സംബന്ധിക്കുന്ന ചില വസ്‌തുതകൾ മുൻപോട്ട് വച്ചിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം ആരവല്ലി മല നിരകൾ പ്രാദേശിക ഭൂപ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 100 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ്. ആരവല്ലി പർവതനിരകൾ എന്നത് പരസ്‌പരം 500 മീറ്ററിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന കുന്നുകളുടെ കൂട്ടമാണ്.

