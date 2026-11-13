ഉത്തര്പ്രദേശ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഒവൈസിയും ആസാദും സഖ്യത്തിന്, പിന്തുണ നല്കി ബിജെപി വോട്ടര്മാരില് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കോണ്ഗ്രസ്
ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപിക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി അവരെ നേരിടാന് രംഗത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാല് ബിജെപി മുസ്ലീം ദളിത് വോട്ടര്മാരെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണമാണ് കോണ്ഗ്രസ് ഉയര്ത്തുന്നത്.
Published : November 13, 2026 at 8:26 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: അസദുദ്ദീന് ഒവൈസിയുടെ ഓള് ഇന്ത്യ മജ്ലിസ് ഇ ഇത്തിഹാദുല് മുസ്ലീമീന്(എഐഎംഐഎം) ചന്ദ്രശേഖര് ആസാദിന്റെ ആസാദ് സമാജ് പാര്ട്ടി(കാന്ഷി റാം) യുമായി 2027 ഉത്തര്പ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സഖ്യത്തിലെത്തിയത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായ കോണ്ഗ്രസിന് കടുത്ത തിരിച്ചടി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി പുത്തന് കൂട്ടുകെട്ടിന് പിന്തുണ നല്കി പ്രതിപക്ഷ വോട്ടില് വിള്ളലുണ്ടാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും കോണ്ഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു.
സമാജിക് പരിവര്ത്തന് മോര്ച്ച(സാമൂഹ്യമാറ്റ സഖ്യം) എന്നാണ് പുത്തന് കൂട്ടുകെട്ടിന് പേര്. സംസ്ഥാനത്തെ 403 മണ്ഡലങ്ങളിലും മത്സരിക്കുമെന്നാണ് ഇവരിപ്പോള് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആസാദിനെയാണ് ഇവര് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നത്.
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ഒരു പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഭരണം സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിനൊപ്പം പ്രതിപക്ഷം ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്നതില് ചകിതരായ ബിജെപി മുസ്ലീം ദളിത് വോട്ടര്മാര്ക്കിടയില് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും കോണ്ഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു. ഉത്തര്പ്രദേശിലെ വോട്ടര്മാരില് 19 ശതമാനം മുസ്ലീങ്ങളും 22 ശതമാനം പിന്നാക്കക്കാരുമുണ്ട്.
പുത്തന് സഖ്യം കോണ്ഗ്രസും സമാജ് വാദി പാര്ട്ടിയുമുള്പ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യത്തേക്കാള് മുന്മുഖ്യമന്ത്രി മായാവതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബഹുജന് സമാജ് പാര്ട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള് ആരോപിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് ചിലയിടങ്ങളില് പുതിയ സഖ്യത്തിന് ചലനമുണ്ടാക്കാനാകുമെന്ന് ബാരാബാങ്കിയില് നിന്നുള്ള കോണ്ഗ്രസിന്റെ ലോക്സഭാംഗം തനുജ് പൂനിയ പറയുന്നു. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് അവര് വലിയ വെല്ലുവിളിയൊന്നും സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ഇവര് കുറച്ച് വോട്ടുകള് കൈവശമാക്കിയേക്കാം. മുസ്ലീം വോട്ടര്മാരില് ഭൂരിപക്ഷവും കോണ്ഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. പുത്തന് സഖ്യത്തിലേക്ക് മുസ്ലീം സമൂഹം ആകര്ഷിക്കപ്പെടില്ല. എന്നാല് ബിജെപി വോട്ടുകള് പിളര്ത്താന് ചില ശ്രമങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ബിജെപി ഇക്കുറി ഏറെ വിയര്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നും തനുജ് പൂനിയ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
Lucknow, Uttar Pradesh: Congress MP Tanuj Punia says, "It will make no difference, regardless of what name they choose or which alliances they form. The people have already made up their minds to stand with the INDIA alliance, remove the Bharatiya Janata Party (BJP) from power and ensure the victory of the INDIA bloc. No matter what alliances others form or what steps they take, the people will not support them. The public has already made its decision and will vote in favour of the INDIA alliance...."— IANS (@ians_india) November 12, 2026
2024 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മുസ്ലീങ്ങളും ദളിതുകളും കോണ്ഗ്രസിന് നല്കിയ പിന്തുണ ബിജെപിയെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരമൊരു ആവര്ത്തനം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് അവര് ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
2024 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസിന് പതിനേഴില് ആറ് സീറ്റുകളില് വിജയിക്കാനായി. സമാജ് വാദി പാര്ട്ടിയുമായി സഖ്യത്തിലാണ് മത്സരിച്ചത്. മത്സരിച്ച 63 സീറ്റുകളില് 37ഉം സ്വന്തമാക്കാന് എസ്പിക്കും കഴിഞ്ഞു. ഉത്തര്പ്രദേശിലെ 80 ലോക്സഭ സീറ്റുകളില് 43 എണ്ണവും ഇരുകക്ഷികളും കൂടി സ്വന്തമാക്കി. 2019ല് ബിജെപി നേടിയ 62 എന്ന സംഖ്യ ഇതോടെ 33ലേക്ക് എത്തിക്കാന് സഖ്യത്തിനായി.
ബിഎസ്പി രാഷ്ട്രീയമായി ദുര്ബലമാണെന്നും പുനിയ പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ പരമ്പരാഗത മേഖലകളെയാകും പുത്തന് സഖ്യം ബാധിക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒവൈസിയെയും ആസാദിനെയും ഒന്നിപ്പിച്ചാല് ദളിത് മുസ്ലീം വോട്ടുകളില് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനാകുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ കണക്കുകൂട്ടല്. ഇത്തരമൊരു സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് മാസങ്ങളായി ചര്ച്ചകള് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് തടയാന് തങ്ങള് ശ്രമിച്ചുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പുത്തന് സഖ്യത്തിന് വരുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാനാകുമെന്ന് തങ്ങള് കരുതുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സഖ്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയെന്ന് എഐഎംഐഎം
എഐഎംഐഎമ്മിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനം സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു. 2017 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പാര്ട്ടി 38 സീറ്റുകളില് ജനവിധി തേടി. 37ഇടത്തും പരാജയപ്പെട്ടു. 2022ല് ഇവര് 100 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ രംഗത്തിറക്കി. കൂടുതലും മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ മണ്ഡലങ്ങളായിരുന്നു. കേവലം 0.43ശതമാനം വോട്ട് മാത്രമാണ് നേടാനായത്.
ആസാദിന്രെ സമാജ് പാര്ട്ടിയുമായി ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന എഐഎംഐഎം 2027 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കൈകോര്ക്കുന്നത് വിശാലമായ രാഷ്ട്രീയ വേദിയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം സഖ്യത്തെ പിന്തുണച്ച് എഐഎംഐഎം മുതിര്ന്ന നേതാവ് സയീദ് അല്ത്താഫ് ഹൈദര് റാസ്വി രംഗത്തെത്തി. ഇത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കും പാര്ശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിനും സ്വതന്ത്രമായി തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ശബ്ദമുയര്ത്താനുള്ള ഇടമാണ്. ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രാഷട്രീയം ഉത്തര്പ്രദേശില് യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ്. ഇത്തരമൊരു സഖ്യം കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. മുഖ്യധാരയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ പാര്ശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവര്ക്ക് ശബ്ദം നല്കാനാകുമെന്നാണ് തങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അവര്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ശബ്ദം ആവശ്യമാണെന്നും റാസ്വി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സഖ്യം ബിജെപിയുടെ താത്പര്യങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണം അദ്ദേഹം തള്ളി. എഐഎംഐഎം സ്വതന്ത്രമായോ ആരോടെങ്കിലും സഖ്യത്തിലോ മത്സരിച്ചാല് ഇത്തരമൊരു ആരോപണം ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. എല്ലാവര്ക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് അവകാശമുണ്ട്. ജനങ്ങളാണ് ഏത് പാര്ട്ടിയെയും ഏത് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെയും പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് വോട്ടര്മാര്ക്ക് വേണ്ടി അത് നിശ്ചയിക്കാനാകില്ലെന്നും റാസ്വി പറഞ്ഞു.