'അധികാരധാർഷ്ട്യം ആത്മഹത്യാപരം'; രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് അന്വേഷണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ്
അയോധ്യ രാമ ക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് അന്വേഷണത്തോട് പ്രധാനമന്ത്രി മൃദു സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും "അധികാരധാർഷ്ട്യം ആത്മഹത്യാപരമാണ്" എന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി.
Published : October 4, 2026 at 11:52 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യ രാമ ക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് അന്വേഷണത്തിൽ രാമ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയെപ്പോലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ "മൗന"ത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച പാർട്ടി "അധികാരധാർഷ്ട്യം ആത്മഹത്യാപരമാണ്" എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തുകയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ജൂൺ നാലിന് ചമ്പത് റായിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടും എഫ്ഐആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തുകൊണ്ട് 21 ദിവസത്തെ കാലതാമസം ഉണ്ടായി എന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ചോദിച്ചു.
ചെറിയ മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടുക മാത്രമാണോ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, അതോ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി ഉറപ്പാക്കുകയാണോ ലക്ഷ്യമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു. "ചന്ദാ ചോരി, ആസ്ഥാ ധോഖ' (സംഭാവന മോഷണം, വിശ്വാസ വഞ്ചന) - ശ്രീരാമൻ്റെ അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകൾ മോഷ്ടിച്ചവരോട് മോദി സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു?" എന്ന് ജയറാം രമേശ് എക്സിൽ ചോദിച്ചു.
चंदा चोरी, आस्था धोखा भगवान श्रीराम के अयोध्या मंदिर के चढ़ावा चोरों पर मोदी सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? मोदी जी, विपक्षी नेताओं के खिलाफ तो सरकार ED और CBI का दुरुपयोग भी करने में नहीं झिझकती है, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में 105 बार चढ़ावा चोरी की घटनाएं CCTV में सामने आने के बाद जांच उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंची जिन पर व्यवस्था की जिम्मेदारी के बावजूद चढ़ावा चोरों को संरक्षण देने का शक है? 105 घटनाओं की चोरी के बदले केवल ₹79.85 लाख की रकम बरामद करके मामला रफ़ा दफ़ा करने का प्रयास क्यों हो रहा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा आरोपी क्यों नहीं, गवाह कैसे हैं। आखिर क्यों? हमारा सवाल सीधा और साफ है कि जब 4 जून को चोरी की रकम का वीडियो चंपत राय तक पहुंच गया था, 5 जून को CCTV देख लिया गया और 25 जून को FIR हुई। इन 21 दिनों की देरी का पूरा सच देश के सामने क्यों नहीं रखा गया? यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में घटनाएं बिना उच्च स्तर पर मिलीभगत, लापरवाही या संरक्षण के कैसे संभव है? 105 घटनाओं के बावजूद आरोपी आठ कैसे हो सकते हैं? क्या जांच का मकसद सिर्फ छोटे चढ़ावा चोरों को पकड़ना था या उन लोगों की भी जवाबदेही तय करना था जिनकी शह और निगरानी में यह सब होता रहा? इसीलिए कांग्रेस शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भरोसेमंद जांच की मांग कर रही है। चढ़ावा राम के नाम पर आया था। 105 घटनाओं के बावजूद अगर यह पता ही नहीं चलता कि कुल कितना चढ़ावा चोरी हुआ, तो जांच को समाप्त करने की इतनी जल्दी क्यों? देश को जवाब चाहिए: क्या मोदी सरकार चढ़ावा चोरों तक पहुंचना चाहती है, या उन सवालों को यहीं खत्म करना चाहती है जो बड़े जिम्मेदार लोगों तक पहुंच सकते हैं? प्रधानमंत्री जी, देशवासियों की आस्था से जुड़े इस मामले पर चुप्पी कब टूटेगी? याद रहे, सत्ता का अहंकार आत्मघाती होता है। अब देश जवाब चाहता है कि चढ़ावा चोरी की जवाबदेही कब तय होगी।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 4, 2026
"പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഇഡി, സിബിഐ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് മടിയില്ല. അയോധ്യ റാം മന്ദിറിൽ സംഭാവന മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 105 സംഭവങ്ങൾ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ടും ക്ഷേത്ര ഭരണച്ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും മോഷ്ടാക്കളെ സംരക്ഷിച്ചതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരിലേക്ക് അന്വേഷണം എന്തുകൊണ്ട് എത്തിയില്ല?" കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ചോദിച്ചു.
105 മോഷണ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് 79.85 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം വിഷയം ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു."ചമ്പത് റായിയെയും അനിൽ മിശ്രയെയും എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികളായി കാണുന്നതിന് പകരം സാക്ഷികളായി പരിഗണിക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ടാണിത്?" ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു. ജൂണിൽ, ശ്രീരാം ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയും അംഗം അനിൽ മിശ്രയും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചിരുന്നു. രാമ ക്ഷേത്ര സംഭാവനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ട്രസ്റ്റ് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു.
"ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം വളരെ ലളിതമാണ്: മോഷണം പോയ തുകയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ജൂൺ 4-ന് ചമ്പത് റായിക്ക് ലഭിച്ചു, ജൂൺ 5-ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു, എന്നാൽ ജൂൺ 25-നാണ് എഫ്ഐആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഈ 21 ദിവസത്തെ കാലതാമസത്തിന് പിന്നിലെ പൂർണ സത്യം എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഉന്നതതലത്തിലുള്ള ഒത്തുകളിയോ അനാസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണമോ ഇല്ലാതെ ഇത്രയധികം സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കും എന്നതിനാൽ ഈ ചോദ്യം നിർണായകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 105 സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എങ്ങനെ എട്ട് പ്രതികൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ചെറിയ മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടുക മാത്രമായിരുന്നോ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, അതോ ആരുടെയൊക്കെ മേൽനോട്ടത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലുമാണോ ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് അവരെക്കൂടി ഉത്തരവാദികളാക്കുക എന്നതായിരുന്നോ ലക്ഷ്യം എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവും വിശ്വസനീയവുമായ ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ശ്രീരാമൻ്റെ പേരിലാണ് വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, 105 സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും മോഷണം പോയ ആകെ തുക എത്രയാണെന്ന് പോലും നിർണയിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര തിടുക്കം കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു.
"രാജ്യം ഉത്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നു: യഥാർഥ മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടാനാണോ മോദി സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതോ ഉന്നതരും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുമായ വ്യക്തികളെ കുടുക്കിയേക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണോ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. "പ്രധാനമന്ത്രി, ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസവുമായി ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾ എപ്പോഴാണ് മൗനം വെടിയുക? അധികാരത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം ആത്മഹത്യാപരമാണെന്ന് ഓർക്കുക.
രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്ഐടി (SIT) നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്; സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിഷ്പക്ഷവും സുതാര്യവുമായ അന്വേഷണം നടന്നാൽ മാത്രമേ സത്യം പുറത്തുവരികയുള്ളൂ എന്നും പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പുലർത്തുന്ന മൗനം മോഷ്ടാക്കൾക്ക് "അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്" എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ആരോപിച്ചു.
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