രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസ്: കുറ്റപത്രം ആരെ സംരക്ഷിക്കാൻ? ഓരോ രൂപയുടെയും കൃത്യമായ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണമെന്നും കോണ്ഗ്രസ്
പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കാനും, നിർണായകമായ ചോദ്യങ്ങളെ അവഗണിക്കാനുമാണോ ഈ കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ചോദ്യം.
Published : November 22, 2026 at 1:12 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ്. പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കാനും, നിർണായകമായ ചോദ്യങ്ങളെ അവഗണിക്കാനുമാണോ ഈ കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ചോദ്യം. കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിശ്വാസപ്രതീകമാണ് ഈ ക്ഷേത്രമെന്നും, ശ്രീരാമൻ്റെ പേരിൽ ലഭിച്ച ഓരോ രൂപയുടെയും കൃത്യമായ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ അനുവാദമില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"സംഭാവനയിലെ മോഷണം, വിശ്വാസവഞ്ചന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ 74,000 പേജുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യം ബാക്കിയാണ്. ഈ കുറ്റപത്രം മോഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടോ, അതോ എട്ട് ജീവനക്കാരെ മാത്രം പ്രതികളാക്കി, യഥാർഥത്തിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഗൗരവകരമായ ചോദ്യങ്ങളെ അവഗണിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയാണോ?" ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു.
''2026 ജൂൺ നാലിന് രാത്രി, മോഷണത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ വാട്സാപ്പ് വഴി ചമ്പത് റായിക്ക് ലഭിച്ചു. ബാത്ത്റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 2.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ നോട്ടുകെട്ടുകൾ അതിൽ കാണാമായിരുന്നു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഇത്തരം മോഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന സന്ദേശവും അതിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
ജൂൺ അഞ്ചിന് അനിൽ മിശ്ര, ഗോപാൽ ജി, നരേന്ദ്ര ജി എന്നിവർ ചമ്പത് റായിയുടെ വസതിയിൽ വെച്ച് ലാപ്ടോപ്പിലൂടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടു. അതായത്, മോഷണം നടന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ട്രസ്റ്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൈവശം അപ്പോൾത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു," എന്ന് അദ്ദേഹം എകസിൽ കുറിച്ചു.
ഇത്രയൊക്കെയായിട്ടും ജൂൺ 25 വരെ എഫ്ഐആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ജയറാം രമേശ്, വീഡിയോ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം 21 ദിവസത്തോളം എന്തുകൊണ്ട് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും, ഈ കാലതാമസത്തിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദിയെന്നും ചോദിച്ചു. സംഭവങ്ങളുടെ കാലക്രമം സാഹചര്യത്തെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെയും വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജൂൺ നാലിന് ചമ്പത് റായിക്ക് മോഷണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നു. ജൂൺ അഞ്ചിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ വെച്ച് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു.
ജൂൺ 13-ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (SIT) രൂപീകരിക്കുന്നു. ജൂൺ 16 മുതൽ 18 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുന്നു. ജൂൺ 23-ന്, എസ്ഐടിയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ എട്ട് വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒടുവിൽ, 21 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജൂൺ 25-ന് എഫ്.ഐ.ആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അറസ്റ്റുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
ഈ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതികൾ ഒളിച്ചോടുകയോ അപ്രത്യക്ഷരാവുകയോ ചെയ്തില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ദോഷവും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത്രയും വലിയ കാലതാമസം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്നും പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യമുന്നയിച്ചു.
പ്രതികളെ പിടികൂടിയപ്പോൾ, ചമ്പത് റായി, ഗോവിന്ദ് ഗിരി, ട്രസ്റ്റിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മോഷ്ടിച്ച പണവും ആഭരണങ്ങളും അവർ തിരികെ നൽകി. ഇത്രയൊക്കെ നടന്നിട്ടും, ചമ്പത് റായി, അനിൽ മിശ്ര, ഗോപാൽ റാവു എന്നിവരെ പ്രതികളായി ചേർത്തില്ല. പകരം അവരെ സാക്ഷികളായാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. കുറ്റപത്രത്തിൽ യഥാക്രമം 18, 17, 19 എന്നീ ക്രമനമ്പറുകളിലാണ് സാക്ഷികളായി ഇവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ജയറാം രമേഷ് പറഞ്ഞു.
ആരെ പ്രതിയാക്കി, ആരെ സാക്ഷിയാക്കി എന്നതല്ല ഇവിടെയുള്ള ചോദ്യം. മറിച്ച്, മോഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിക്കുകയും, കണ്ടെടുത്ത വസ്തുക്കൾ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സന്നിഹിതരാവുകയും ചെയ്ത ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് എത്രത്തോളം അന്വേഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ചോദ്യം.
ഭൂമി ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പുതിയ കാര്യമല്ല. 2021-ൽ രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഭൂമി, വെറും 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 18.5 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഒരു ട്രസ്റ്റിന് വിറ്റതായി ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചമ്പത് റായിയാണ് ഈ ഭൂമി വാങ്ങൽ നടപടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത്, ഈ ഇടപാടിൽ അനിൽ മിശ്ര ഒരു സാക്ഷിയായി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒരു സാക്ഷിയായിരിക്കുക എന്നതിനർഥം, നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പരമ്പരയിലും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് സന്നിഹിതനും പങ്കാളിയുമായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആ സമയത്ത്, സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
Also Read: കാവേരി നദീജല തർക്കം: തമിഴ്നാടിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ തള്ളി സുപ്രീം കോടതി; കർണാടകയ്ക്ക് ആശ്വാസം