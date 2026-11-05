വികസനത്തിന് തടസം കോണ്ഗ്രസ്; എസ്.പി കോണ്ഗ്രസിന്റെ പിണിയാളെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ്
രാജ്യത്തുടനീളം ബി.ജെ.പി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ലോക്തന്ത്ര ബചാവോ, അരാജകതാ ഹഠാവോ’ (ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുക, അരാജകത്വം ഇല്ലാതാക്കുക) പദയാത്രകൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും ഗൂഢാലോചനകൾ തുറന്നുകാട്ടാനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
By PTI
Published : November 5, 2026 at 6:41 PM IST
ഗാസിയാബാദ്: രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് കോൺഗ്രസ് തടസം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും സമാജ്വാദി പാർട്ടി (എസ്.പി) കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിൻതുടരുന്ന കക്ഷിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. രാജ്യത്തുടനീളം ബി.ജെ.പി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ലോക്തന്ത്ര ബചാവോ, അരാജകതാ ഹഠാവോ’ (ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുക, അരാജകത്വം ഇല്ലാതാക്കുക) പദയാത്രകൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും ഗൂഢാലോചനകൾ തുറന്നുകാട്ടാനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഗാസിയാബാദിൽ പദയാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബീൻ്റെ ആഹ്വാനപ്രകാരം രാജ്യവ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പദയാത്രകളുടെ ഭാഗമായി നൂറിടങ്ങളിൽ പരിപാടികൾ വിജയകരമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പി ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള വിനോദ് താവ്ഡെയും ചടങ്ങിൽ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യം വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണെന്നും എന്നാൽ കോൺഗ്രസിനും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ഈ മുന്നേറ്റം ഇഷ്ടമല്ലെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആരോപിച്ചു. വികസിത ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനെയും അതിൻ്റെ പിണിയാളായി മാറിയ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയെയും ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടാനാണ് ബി.ജെ.പി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയങ്ങളിൽ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു: യോഗി
ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾ (ഇ.വി.എം), തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണം (എസ്.ഐ.ആർ) എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിമർശനങ്ങളെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് പരിഹസിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിക്കുമ്പോൾ പരാതികളൊന്നുമില്ലാത്ത കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കുമ്പോൾ പരാതിയില്ലാത്തവർ തോൽക്കുമ്പോൾ ഇ.വി.എമ്മുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പരീക്ഷകളിൽ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുകയും സ്വന്തം പ്രകടനത്തിലെ പോരായ്മകൾക്ക് ഒഴികഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥിയോടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉപമിച്ചത്.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ പ്രവണത ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കാരണമായെന്നും അഴിമതി നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പാർട്ടി ജനപിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്, വളം, 2ജി, കൽക്കരി അഴിമതികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അഴിമതികളിൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
1975-ൽ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം നൽകുന്നത് വിരോധാഭാസമാണെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു പരിഹാസ്യമായ സാഹചര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന നിലപാടും മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ജനവിധിയെയും ബി.ജെ.പി ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ആവർത്തിച്ച് പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ കോൺഗ്രസ് അവയെ അപമാനിക്കുകയാണെന്നും ഇത്തരം നടപടികൾ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെയും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ പൈതൃകത്തെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
എസ്.പിയുടെ ഭരണകാലത്ത് അരാജകത്വവും കലാപങ്ങളും
ഉത്തർപ്രദേശിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധികാരത്തിലിരുന്ന നാല് കാലഘട്ടങ്ങളും ഗുണ്ടായിസം, അരാജകത്വം, കർഫ്യൂ, കലാപങ്ങൾ എന്നിവയാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആരോപിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് എസ്.പി ഭീഷണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോസി കലൻ, മുസാഫർനഗർ, മഥുര, ബറേലി, സംഭൽ, മൊറാദാബാദ്, ബുലന്ദ്ഷഹർ, മീററ്റ്, സഹാറൻപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ സാമുദായിക കലാപങ്ങൾക്ക് എസ്.പി ഉത്തരവാദിയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
മുമ്പ് പെൺമക്കളുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയായിരുന്നവർ ഇന്ന് രാജ്യത്തിന് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം നൽകുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസും എസ്.പിയും കുടുംബകേന്ദ്രീകൃത പാർട്ടികളായി മാറിയെന്നും അവരുടെ പ്രചാരണം ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനല്ല, സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആരോപിച്ചു. ഈ പാർട്ടികളിലെ നേതൃത്വം ഒരു കുടുംബത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2014-ന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തെയും മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്തെയും താരതമ്യം ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി, രാജ്യം അരക്ഷിതാവസ്ഥ, അഴിമതി, ഭീകരവാദം, അസ്ഥിരത എന്നിവയിൽനിന്ന് വികസനത്തിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെയും പാതയിലേക്ക് മാറിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.
അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം, മെട്രോ സർവീസുകൾ, എക്സ്പ്രസ് വേകൾ, മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെമികണ്ടക്ടർ നിർമാണം, ക്ഷേമപദ്ധതികൾ എന്നിവ രാജ്യത്തിന്റെ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തെയും കോൺഗ്രസും എസ്.പിയും എതിർത്തിരുന്നുവെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആരോപിച്ചു. കോടതികളിലും തെരുവുകളിലും ക്ഷേത്രനിർമാണത്തിന് തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവർ ഇന്ന് അയോധ്യയിലെ മഹത്തായ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം കാണുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാമഭക്തർക്കുനേരെ വെടിയുതിർത്തവരും ക്ഷേത്രനിർമാണത്തിന് തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവരുമാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ജനവിധിയെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ച യോഗി ആദിത്യനാഥ്, കോൺഗ്രസും എസ്.പിയും കുടുംബങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനയാത്രയിൽ തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരെ ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് പദയാത്രകളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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