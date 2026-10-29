വൻ സ്രാവുകളെ സാക്ഷികളാക്കി, എട്ട് ജീവനക്കാരെ മാത്രം പ്രതികളാക്കി; രാമക്ഷേത്ര തട്ടിപ്പിൽ ഒളിച്ചുകളിയെന്ന് കോൺഗ്രസ്
രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ 'പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ' പങ്ക് എപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ്. തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ബിജെപി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രതികരണം.
By PTI
Published : October 29, 2026 at 4:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്താനുള്ള നടപടികൾ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ബിജെപിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. മുൻ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളായ ചമ്പത് റായ്, അനിൽ മിശ്ര തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ പ്രതികളാക്കാതെ സാക്ഷികളാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ഇതിലെ വൻ സ്രാവുകളുടെ പങ്ക് എപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് ചോദിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് ആണ് ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ബിജെപി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഈ മോഷണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വെറും എട്ട് ജീവനക്കാരിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിനിൽക്കുമോയെന്നും ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു.
ക്ഷേത്രത്തിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ 105 തവണ സംഭാവന പണം കടത്തുന്നത് പതിഞ്ഞിട്ടും മുഴുവൻ ഓഡിയോ-വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവിടാൻ വൈകുന്നത് പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ പങ്ക് പുറത്തുവരുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണെന്ന് ജയറാം രമേശ് ആരോപിച്ചു. പ്രതികൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി ഹാജരായെങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ഓഡിയോയും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം നടപ്പായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭവങ്ങളുടെ പൂർണമായ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ഓഡിയോയും പുറത്തുവന്നാൽ ആരുടെ രഹസ്യങ്ങളാണ് വെളിപ്പെടുക എന്നതാണ് ചോദ്യം? സംഭാവന തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വിവരങ്ങളും, ഇതിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്കുള്ള പങ്കും ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലും ഓഡിയോയിലും ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഇവർക്ക് അൽപം പോലും നാണബോധമില്ലേ? ദൈവതുല്യരായ പൊതുജനങ്ങളെ ഇവർക്ക് ഭയമില്ലേ?" രമേശ് ചോദിച്ചു.
2020-ൽ തന്നെ സ്വകാര്യ ഓഡിറ്റ് ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ പാകപ്പിഴകളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും ട്രസ്റ്റ് അധികൃതർ നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും, അഴിമതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്താക്കുകയാണുണ്ടായതെന്നും കോൺഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ആർഎസ്എസ്-വിഎച്ച്പി-ബിജെപി എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബിജെപി സർക്കാർ ഇത്രയധികം താൽപര്യം കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു.
നിലവിലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം വെറും ഒരൊളിച്ചുകളിയാണെന്നും, അതിനാൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. "ഓഡിറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളുടെ പങ്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കണം. ശ്രീരാമന്റെ പേരിൽ ലഭിച്ച സംഭാവനകളുടെ പൂർണ കണക്ക് രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തണം" രമേശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തെ ബാധിച്ച ഈ 'ചന്ദാ ചോരി' (സംഭാവന മോഷണം) വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുന്നു. സംഭാവനകൾ തട്ടിയവർക്ക് (ചന്ദാ ചോറുകൾ) ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാവില്ലെന്നും, ജനങ്ങൾ സംഭാവനകളുടെ കണക്ക് ചോദിക്കുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു. വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം ആർക്കും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള അവകാശം നൽകുന്നില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read:രാജേഷ് ഖന്നയുമായുള്ള ബന്ധം വിവാഹമായി അംഗീകരിക്കണം; അനിതാ അദ്വാനിയുടെ ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി