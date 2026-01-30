കോണ്ഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ സി ജെ റോയ് ഓഫീസിനുള്ളില് സ്വയം വെടിവച്ച് ജീവനൊടുക്കി
സിനിമ നിര്മാണ രംഗത്തും പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു
Published : January 30, 2026 at 6:02 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 6:14 PM IST
ബെംഗളുരു: കെട്ടിട നിര്മ്മാണ രംഗത്തെ അതികായരായ കോണ്ഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥന് സി ജെ റോയ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. 57 വയസായിരുന്നു. ബെംഗളുരുവിലെ അശോക്നഗറിലെ റിച്ച് മോണ്ട് സര്ക്കിളിലുള്ള കോര്പ്പറേറ്റ് ഓഫീസിനുള്ളില് സ്വയം വെടിയുതിര്ത്ത് മരിക്കുകയായിരുന്നു.
കൊച്ചി സ്വദേശിയാണ് റോയ്. വ്യവസായ ലോകത്തെ ആകെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് റോയിയുടെ മരണം. വ്യോമയാന വ്യവസായ രംഗത്തും സ്വന്തം സ്വാധീനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധിയിടങ്ങളില് ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പാര്പ്പിട സമുച്ചയങ്ങള് ബെംഗളുരുവിലും കേരളത്തിലും ദുബായിലുമായി നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമ നിര്മാണ രംഗത്തും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
