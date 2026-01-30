ETV Bharat / bharat

കോണ്‍ഫിഡന്‍റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ സി ജെ റോയ് ഓഫീസിനുള്ളില്‍ സ്വയം വെടിവച്ച് ജീവനൊടുക്കി

സിനിമ നിര്‍മാണ രംഗത്തും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു

CJ ROY CONFIDENT GROUP KOCHI BUILDER BANGALORE BUILDER
CJ Roy (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 30, 2026 at 6:02 PM IST

|

Updated : January 30, 2026 at 6:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളുരു: കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ രംഗത്തെ അതികായരായ കോണ്‍ഫിഡന്‍റ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഉടമസ്ഥന്‍ സി ജെ റോയ് ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തു. 57 വയസായിരുന്നു. ബെംഗളുരുവിലെ അശോക്‌നഗറിലെ റിച്ച് മോണ്ട് സര്‍ക്കിളിലുള്ള കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഓഫീസിനുള്ളില്‍ സ്വയം വെടിയുതിര്‍ത്ത് മരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൊച്ചി സ്വദേശിയാണ് റോയ്. വ്യവസായ ലോകത്തെ ആകെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് റോയിയുടെ മരണം. വ്യോമയാന വ്യവസായ രംഗത്തും സ്വന്തം സ്വാധീനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധിയിടങ്ങളില്‍ ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയങ്ങള്‍ ബെംഗളുരുവിലും കേരളത്തിലും ദുബായിലുമായി നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമ നിര്‍മാണ രംഗത്തും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

Also Read: ഇന്ത്യയുടെ ഭൂത, വര്‍ത്തമാന, ഭാവി സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയും വികസിത ഭാരത പ്രതീക്ഷകളും

Last Updated : January 30, 2026 at 6:14 PM IST

TAGGED:

CJ ROY
CONFIDENT GROUP
KOCHI BUILDER
BANGALORE BUILDER
CJ ROY SHOT DEAD HIMSELF

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.