സിജെ റോയ് ഇനി ഓർമ... മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചു; ആദരാഞ്ജലിയർപ്പിച്ച് കുടുംബം

സഹോദരൻ്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോറമംഗലയിലെ ദേവാലയത്തിലായിരുന്നു സംസ്‌കാരം. ഉച്ചക്ക് ഒരുമണി വരെ സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിനു വച്ച ശേഷമായിരുന്നു സംസ്‌കാരം.

CJ Roy - File (CJ Roy @facebook.com)
Published : February 1, 2026 at 4:46 PM IST

ബെംഗളൂരു: പ്രമുഖ വ്യവസായിയും റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ് കമ്പനിയായ കോൺഫിഡൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉടമയുമായ സിജെ റോയ്‌യുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചു. സഹോദരൻ്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോറമംഗലയിലെ ദേവാലയത്തിലായിരുന്നു സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നത്. ഉച്ചക്ക് ഒരുമണി വരെ സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിനു വച്ച ശേഷമായിരുന്നു സംസ്‌കാരം.

ജനുവരി 30 നായിരുന്നു വ്യവസായ രംഗത്തെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ച റോയിയുടെ ആത്മഹത്യ. ബെംഗളുരുവിലെ അശോക്‌ നഗറിലെ റിച്ച് മോണ്ട് സര്‍ക്കിളിലുള്ള കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഓഫിസിനുള്ളില്‍ സ്വയം വെടിവച്ചാണ് റോയി മരിച്ചത്.

വെടിയൊച്ച കേട്ടയുടനെ ജീവനക്കാർ റോയിയുടെ മുറിയിലേയ്‌ക്ക് ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ചോരയിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന റോയിയെയാണ് കണ്ടത്. ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഡോക്‌ടർമാർ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സിജെ റോയിയുടെ വസതികളിൽ റെയ്‌ഡ് നടപടികൾ നടന്നുവരികയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ സമ്മർദം മൂലമാകാം റോയി ഇത്തരമൊരു കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത്.

അതേസമയം റോയിയുടെ ആത്മഹത്യാക്കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ (എസ്‌ഐടി) കർണാടക സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു. റോയിയുടെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി അന്വേഷണിക്കുന്നതിനാണ് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചതെന്ന് കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജി പരമേശ്വർ പറഞ്ഞു.

ഗുരുവായൂര്‍ സ്വദേശിയാണ് റോയ്. വ്യോമയാന വ്യവസായ രംഗത്തും സ്വന്തം സ്വാധീനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനമായ കോണ്‍ഫിഡന്‍റ് ഗ്രൂപ്പ് നിരവധിയിടങ്ങളില്‍ ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

നിരവധി പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയങ്ങള്‍ ബെംഗളുരുവിലും കേരളത്തിലും ദുബായിലുമായി നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമ നിര്‍മാണ രംഗത്തും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. കാസിനോവ, മരയ്ക്കാര്‍ തുടങ്ങി നാലോളം മലയാള സിനിമകളുടെ സഹനിര്‍മ്മാതാവ് ആയിരുന്നു റോയി. ആദി അടക്കം ചില സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

വിവിധ ചാനലുകളിലെ റിയാലിറ്റി ഷോകളില്‍ വിജയികളുടെ സമ്മാനങ്ങള്‍ സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് കോണ്‍ഫിഡന്‍റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനിയായ ഹ്യൂലറ്റ്-പാക്കാർഡിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഡോ. സി.ജെ. റോയ് സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്.

2006ല്‍ ലോകം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് അമര്‍ന്ന ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങള്‍. 165-ലധികം വൻകിട പദ്ധതികളും 15,000-ത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കളും ഇന്ന് കോൺഫിഡന്‍റ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ കരുത്താണ്. റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റിന് പുറമെ ഹോസ്‌പിറ്റാലിറ്റി, വിനോദം, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യോമയാനം, അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു.

