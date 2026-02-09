ETV Bharat / bharat

പശുക്കിടാവ് ചത്തതില്‍ പരാതി നല്‍കി; നടപടിയുണ്ടായില്ല, രാജസ്ഥാനില്‍ ബന്ദ് ആചരിച്ചു

രാജസ്ഥാനില്‍ പശുക്കിടാവിനെ ചത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. പരാതി നല്‍കിയിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ല. ബാരനില്‍ സമ്പൂര്‍ണ ബന്ദ്.

Rajasthan calf found dead Complete shutdown Gau Rakshak samiti
From the spot (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 9, 2026 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ജയ്‌പൂർ: പശുക്കിടാവിനെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് രാജസ്ഥാനിൽ സമ്പൂർണ ബന്ദ്. കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തി അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ജനങ്ങള്‍ ബന്ദ് ആചരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജസ്ഥാനിലെ ബാരനിലെ മഹാദേവ് കോളനിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പശുക്കിടാവിനെ ചത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ പശുക്കിടാവിനെ കൊന്നൂവെന്ന ചില സംഘങ്ങളുടെ അവകാശവാദമാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്. അന്വേഷണം ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പൊലീസ് ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു.

ഫെബ്രുവരി 7ന് വിഷയത്തിൽ ധർണ ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസമായിട്ടും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ലെന്നും പിന്നാലെയാണ് സമ്പൂർണ ബന്ദ് നടത്തിയതെന്നും ഗോ രക്ഷക് സമിതിയിലെ ഒരു അംഗം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഫെബ്രുവരി ഏഴിനാണ് വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധവും മറ്റും ആരംഭിക്കുന്നത്. സംഘർഷം രൂക്ഷമായതോടെ ബാരൻ പൊലീസ് പ്രദേശങ്ങളിൽ അധിക സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പശു കിടാവിൻ്റെ സ്വഭാവിക മരണമാണെന്ന് ഉടമ പറഞ്ഞതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നാല് വയസുള്ള ഒരു പശുക്കിടാവിനെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്നും ഇതുവരെ സംശയാസ്‌പദമായ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രദേശത്ത് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധക്കാരോട് ക്രമസമാധാനം പാലിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും അസിസ്‌റ്റൻ്റ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് രാജേഷ് ചൗധരി അഭ്യർഥിച്ചു. എന്നാൽ ഇതുവരെ എഫ്‌ഐആറോ റിപ്പോർട്ടോ ലോക്കൽ പൊലീസ് ഫയൽ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം പശുക്കിടാവ് ചത്തത് മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെ കടിയേറ്റിട്ടല്ലെന്നും ദേഹത്ത് ആയുധം ഉപയോഗിച്ച പാടുകളുണ്ടെന്നും പോസ്‌റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണമില്ല: കഴിഞ്ഞ വർഷം ഛത്തീസ്‌ഗഡിലും സമാനമായ സംഭവം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെ അധികാരികൾ കണ്ണടയ്‌ക്കുന്നുവെന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നു. എരുമയെ മോഷ്‌ടിച്ചതിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കിടാവുമായി എസ്‌പി ഓഫിസിലെത്തുകയായിരുന്നു കർഷകൻ. 'പദ്‌വ' എന്ന് ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന എരുമക്കുട്ടിയുമായാണ് കർഷകൻ പരാതി നൽകാന്‍ എസ്‌പി ഓഫിസിലെത്തിയത്.

ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ഛത്തർപൂർ കരി ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. കിടാവിനെ പ്രസവിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ എരുമ മോഷണം പോയതോടെയാണ് ഭയ്യാലാൽ പട്ടേൽ കുഴപ്പത്തിലായത്. ഭയ്യാലാൽ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം നിരന്തരം പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ കയറിയിറങ്ങി. സിവിൽ ലൈൻ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കാതായപ്പോഴാണ് ഭയ്യാലാൽ നിസഹായനായി ഛത്തർപൂർ എസ്‌പിയെ സമീപിച്ചത്.

Also Read: മാതാപിതാക്കള്‍ ജാഗ്രതൈ! മക്കളെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന മരണക്കെണി, ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകള്‍ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍

TAGGED:

RAJASTHAN
CALF FOUND DEAD
COMPLETE SHUTDOWN
GAU RAKSHAK SAMITI
COMPLETE SHUTDOWN IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.