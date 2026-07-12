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തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌ക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം; ഡിഎംകെ എംപി എ രാജയ്‌ക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി

തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌ക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം നടത്തിയതിന് എ രാജയ്‌ക്കെതിരെ രാജ മണികണ്‌ഠനാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കല്യാണവേദിയിലെ പ്രസംഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പരാതി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പരാതിക്കാരൻ പറഞ്ഞു.

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DMK M P Raja, Dr. Raja Manikandan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 5:07 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌ക്കെതിരെ പൊതുവേദിയിൽ അപകീർത്തികരവും മോശവുമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഡിഎംകെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും നീലഗിരി എംപിയുമായ എ. രാജയ്‌ക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി. പെരമ്പലൂർ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (SP) ഓഫീസിലാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വിജയിന്റെ ആരാധകൻ കൂടിയായ സർക്കാർ ഡോക്ടർ രാജ മണികണ്ഠൻ പരാതി നൽകിയത്.

തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌യുടെ ഓഫീസിൻ്റെ അന്തസ്സും ബഹുമാനവും താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്ന രീതിയിൽ എ. രാജ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു. അത്തരം പ്രസംഗം രാഷ്ട്രീയ മര്യാദയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്, പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അനാവശ്യമായ അഭിപ്രായ സംഘർഷത്തിന് കാരണമാകും, സാമൂഹിക സമാധാനം തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 25-ന് തിരുവാരൂരിലെ കലൈഞ്ജർ കോട്ടത്തിൽ വച്ച് നടന്ന മുൻ മന്ത്രി മതിവാനന്റെ കുടുംബത്തിലെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് എ. രാജ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, മുൻ മന്ത്രിമാരായ കെ.എൻ. നെഹ്‌റു, പൊന്മുടീ, ടി.ആർ. ബാലു എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു എ. രാജയുടെ പ്രസംഗം. ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

ഒരു പാർലമെൻ്റ് അംഗം പരസ്യമായി ഇത്തരം അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിരുത്തരവാദപരമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സിനും ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഉന്നത പദവിയുടെ ബഹുമാനത്തിനും കളങ്കം വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് നിയമം അനുവദനീയമല്ല.

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അതിനാൽ, പാർലമെൻ്റ് അംഗം എ. റാജ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണമായ അന്വേഷണം നടത്തി, മുകളിൽ പറഞ്ഞ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വീഡിയോകളും മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളും മറ്റ് തെളിവുകളും ശേഖരിച്ച് നടപടിയെടുക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിയമലംഘനം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ക്രൈംസ് ആക്ട് (ബിഎൻഎസ് 2023) പ്രകാരവും മറ്റ് ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരവും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഉചിതമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

"എ. രാജയുടെ പ്രസംഗം എന്നെപ്പോലുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരെ ശരിക്കും വേദനിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് ഞാൻ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരാതി പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കും," എന്ന് ഡോക്ടർ രാജ മണികണ്ഠൻ വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

DMK MP A RAJA DEFAMATORY REMARKS
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COMPLAINT AGAINST DMK MP RAJA
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