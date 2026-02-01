ETV Bharat / bharat

വാണിജ്യ പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന് വില കൂടി; പുതിയ വില ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

എൽപിജിയുടെ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച വില ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 1) മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ (ഒഎംസി) പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 1, 2026 at 10:57 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: വാണിജ്യാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് വില വർധിപ്പിച്ച് എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ (ഒഎംസി). വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള 19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടർ വില 49 രൂപയാണ് കൂട്ടിയത്. ഇതോടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വില 1747 രൂപയായി. ഈ വിലവർധവ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോട്ടലുകൾ, ചെറുകിട ബിസിനസുകാർ, റെസ്‌റ്റോറൻ്റുകൾ എന്നിവയെയാണ്. വർധിച്ച വില ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 1) മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

അതേസമയം ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അൽപ്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന വാർത്തയാണിത്. 2025 ഏപ്രിലിൽ 50 രൂപ വർധനവ് വരുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് 14.2 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന് 853 രൂപയായി ഇത് മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നു. വില പരിഷ്‌ക്കരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ പുതിയ നിരക്കുകൾ നോക്കാം.

നഗരം വിലകൾ (രൂപ)
ഡൽഹി 1740.50
കൊൽക്കത്ത 1844.50 [1]
മുംബൈ 1692.00
ചെന്നൈ 1899.50 [1]
ഫരീദാബാദ് 1742.50
ഷിംല 1834.50 [1]
തിരുവനന്തപുരം 1768
ജയ്‌പ്പൂർ 1769
ലുധിയാന 1823
കട്ടക്ക് 1895

2026 ജനുവരിയിൽ എൽപിജി വിലവർധനവ്

കഴിഞ്ഞ മാസം 19 കിലോഗ്രം വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറിൻ്റെ വില ഡൽഹിയിൽ 111 രൂപ കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ച് 1,691.50 രൂപയിലെത്തി. പ്രതിമാസം രണ്ട് തവണ വില കുറച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് വില വർധനവ് ഉണ്ടായത്. ഡിസംബർ ഒന്നിന് 19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന് അവസാനമായി 15.50 രൂപ കുറച്ചിരുന്നു. അതിന് മുൻപ് സിലിണ്ടറിന് അഞ്ച് രൂപയും കുറച്ചിരുന്നു.

രാജ്യാന്തര ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വിലകൾ വിലയിരുത്തിയാണ് ഓരോ മാസവും ഒന്നിന് പൊതുമേഖലാ എണ്ണവിതരണക്കമ്പനികൾ (ഒഎംസി) എൽപിജി വില പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നത്. ഹോട്ടലുകൾ, തട്ടുകടകൾ, റസ്റ്റോറൻ്റുകൾ, എൽപിജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുകയാണ് ഈ വിലവർധന. ഇത്തരത്തിൽ പോയാൽ ഹോട്ടലുകളും തട്ടുകടകളും നടത്തുന്നവർ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളുടെ വിലയും ഉയർത്താൻ ഇടയായേക്കും.

അതേസമയം ഗാർഹികാവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടർ വില കുറയ്ക്കാൻ എണ്ണക്കമ്പനികൾ തയാറാകുന്നില്ല. രാജ്യത്ത് 90 ശതമാനം എൽപിജിയും വീടുകളിൽ പാചകാവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 10 ശതമാനം മാത്രമേ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ.

